食品公司堆放大量死豬 疑從外部收購用以加工

【on.cc東網專訊】廣東省羅定市一間肉聯食品企業近日被發現堆放大量死豬，疑從外部收購回來用以加工，威脅食品安全。從屬地相關單位周一（27日）證實，有關部門介入調查，死豬暫未流入市場，7名涉案人已被警方控制。

有網民拍攝到，在一間名為「廣東粵光肉聯食品有限公司」門口一側，大量死豬露天堆放，一直堆放至企業內部。另一邊的一輛小型運輸車上，同樣裝滿死豬。該網民透露，這些死豬是「拉回來加工」。商業登記查冊平台「天眼查」顯示，沒上述名稱的註冊企業，但同市素龍街道轄區內有一間名稱相似的公司，其經營範圍包括批發零售急凍食品、加工銷售肉製品等，但不包括生豬養殖或病死豬處置。

羅定市農業農村局、素龍街道辦事處均證實，事發地點在素龍街道轄區，相關單位已開展調查處置，工作人員周日（26日）開始處理死豬問題。羅定市農業農村局獸醫與屠宰管理股工作人員指出，該企業並非屠宰場，他們周日前往執法，死豬亦已處理，正追溯其來源。

