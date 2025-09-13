食安中心呼籲回收南韓包裝蛋糕 疑因為有霉菌

食安中心呼籲市民不要食用一款源自韓國的預先包裝蛋糕。(網上圖片)

食物環境衞生署轄下食物安全中心，今日（13日）發出呼籲，指一款南韓的包裝蛋糕可能含有霉菌，因此不要食用。而零售商如持有受影響批次，應立即停止出售或使用。

食安中心呼籲市民不要食用一款僑豐行有限公司經銷的「Orion」品牌，到期日為2025年12月9日的「FISH SHAPED CAKE (6PCS)」。中心指：「得悉韓國當局發出通告，指上述產品可能含霉菌，正進行回收。並在得悉事件後，隨即跟進事件，初步調查發現上述經銷商曾售賣受影響產品。」

中心表示經銷商已按指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電經銷商的熱線2614 2686，查詢上述產品的回收事宜。中心表示市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。食安中心已就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

