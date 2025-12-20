食得嘅🎄聖誕樹🎄 簡易聖誕小食

介紹多一個簡單又靚嘅聖誕小食俾大家～ 簡單、好吃、好睇、低脂、健康🥰 ！ 要煮得材料就我準備，細佬就幫手搣蛋殼、攪拌好薯仔沙律、幫手裝飾聖誕樹（放上青瓜片、腸仔粒、提子乾），最後加上星星🌟 完成✅ 我特別推介大家加埋提子乾， 含豐富營養價值，也帶天然甜味，配上薯仔沙律🥗好夾又加添更多營養！記得去各大超市買美國加州的提子乾呀！

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

薯仔 3個

香腸 半條

雞蛋 2隻

小青瓜 1條

加州提子乾 20粒

香草 適量

鹽 少許

沙律醬 適量





作法:

1 ：





準備好材料

2 ：





薯仔去皮切片。薯仔、腸仔、雞蛋蒸熟

3 ：





薯仔壓成蓉

4 ：





雞蛋去殼後加入薯仔蓉壓碎攪勻 腸仔切粒備用，小青瓜切薄片備用

5 ：





將一半腸仔粒、一半提子乾、沙律醬、鹽及香草加入薯仔蓉攪勻

6 ：





用匙羹塑形成錐形似聖誕樹?的樣子

7 ：





小青瓜片插入薯蓉之中作裝飾，再錯落加上腸仔粒和提子乾點綴，再灑上少少香草

8 ：





最後頂部插上星星?完成✅





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56396

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com