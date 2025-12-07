食水交通問題 區內無學校入讀 北區皇后山居民：留意基層需要

【on.cc東網專訊】粉嶺皇后山邨早前發生食水現黑色沉澱物事件，東網記者今早(7日)10時許到該區視察，多名市民希望日後不再發生食水質量事件，亦有人指當區交通不便，區內至今仍未有中小學，冀當局可以「多啲留意基層市民需要」。

居民祝小姐今早提到，當區交通雖較3年前入伙初期有改善，但仍相對不便，而區內交通規劃亦有待改善，舉例皇后山邨巴士總站對出馬路附近，亦是小巴車站，附近亦有小學及商城，人多車多，但現時只有安全島，認為「整個紅綠燈會好啲」。

街坊李小姐同樣希望可以改善交通，包括增加巴士路線，以便出行。提到今年中皇后山邨及山麗苑曝出食水含瀝青事件，及後一度需要停水以更換臨時喉管。她表示，事發後「搞到屋企要買好多濾水器，有一排都要出街食飯」，非常不便，希望日後不會再次發生同類事件。

戴先生與妻子及女兒同樣認為當區交通有待改善，例如加設前往香園圍口岸的車站，「去連塘啲車最好屈一屈入嚟，等啲人唔使行出去等車咁辛苦，而家愈嚟愈多人過關消費。」此外，政府今年9月起取消為中小學和幼稚園學生提供的每年2,500元學生津貼，戴太感概：「真係好唔舒服㗎，希望可以再派返」。

市民司徒先生表示，當區目前只有兩間小學，仍未見到有中學，「所以呢兩間小學啲學生之後就會好慘，要出咗呢個範圍先有間中學比佢哋揀，呢個(情況)我諗喺全香港係甚少嘅。」他認為，區域的學校應包括幼稚園、小學、中學，惟問題由入住至今已持續3年，希望日後當局可以盡快解決有關問題，「多啲留意基層市民嘅需要」

