專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
食水現黑點 馬鞍山錦駿苑爆皇后山邨翻版 居民避煮食洗澡：濾芯黑過墨斗 洗手都唔敢︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】繼皇后山邨爆食水現黑點風波，馬鞍山錦駿苑居民也有相同遭遇。入伙僅兩年的錦駿苑有居民日前發現，食水出現黑色雜質，花灑濾芯使用一日變成全黑。居民又引述水務署職員稱「情況同皇后山差不多」，估計或因大廈水缸內天花瀝青剝落，導致食水出現黑色沉澱物，建議住戶在管理處洗水箱後自行聯絡水務署，更換水錶，以免瀝青殘留及堵塞渠管。事主嘆謂：「好難接受喺2025年香港新落成嘅樓宇，係有咁嚴重嘅食水問題」，並懷疑問題源頭並非水缸，而是相關喉管。
花灑濾芯一日變黑
居於錦駿苑C座的何小姐，星期日（14日）與同座鄰居發現廚房水龍頭出水有異樣，及後發現食水有黑色沉澱物。何小姐家中花灑、水龍頭及洗手盆水喉一向有安裝濾芯，「以前過咗兩個月都只係會有少少啡啡哋色，但沖涼嗰支一日就變咗黑色」。何小姐用水沖向黑色濾芯時，更有黑色點狀異物沖出，「而家唔係少少污糟挑剔你，係真係黑過墨斗」。據她所知，除C座外，D座亦有同樣情況。
住戶自購蒸餾水 洗水錶後黑點再現
何小姐指事件發生後，同座不少住戶在群組稱購入蒸餾水使用，「沖涼我而家晚晚去附近24小時健身室沖，啲水黑到咁，真係連用嚟洗手都唔敢」，居民亦增加出外用膳次數，避免使用疑似問題食水煮食。何小姐指住戶有上報管理處，鄰居亦致電水務署，署方就安排技工到場洗水錶，「你打畀佢，佢就幫你洗；你唔打畀佢，佢就唔會洗你嘅」。何指洗水錶後一兩小時食水變得較為乾淨，「但一兩個鐘後又污糟返，大家都明，因為源頭唔係呢度（水錶）」。
引述水務署職員：或因大廈水缸天花瀝青剝落
何小姐指，有水務署職員稱估計大廈水缸內天花瀝青剝落，導致食水出現黑色沉澱物，已責成管理處於今明兩日（18日及19日）清洗水箱，並建議住戶在管理處洗水箱後自行聯絡水務署，更換水錶，以免瀝青殘留及堵塞渠管。何又指有鄰居曾聯絡區議員協助，區議員指已向相關部門反映，並已在相關水管加上濾網隔走沉澱物，但何小姐指截至今日情況仍然繼續，「我哋只能夠等洗完水缸、換埋水錶，睇下仲會唔會咁樣」。
「我買層樓都接近300萬，都唔係平」
入伙不足兩年便出現食水問題，何小姐直言憂心亦感到不快，「我買層樓都接近300萬，都唔係平。住咗兩年都未夠就面對食水嘅問題，好難接受喺2025年香港新落成嘅樓宇，係有咁嚴重嘅食水問題。我住咗公屋30幾年，都從來未試過有一次食水問題」。她指當年與朋友分別在「居屋2020」抽中居屋單位購買資格，「我朋友就住山麗苑，嗰時大家仲好開心，佢抽到皇后山我抽到馬鞍山」，豈料朋友面對食水問題不久，「而家就輪到我，我都非常之擔憂會唔會一啲新落成嘅居屋業主，都會面對同一個食水問題」。如果洗水缸後未能改善問題，何小姐亦坦言沒有足夠金錢於未來一段短時間租住酒店，只好繼續購買蒸餾水使用。
《Yahoo新聞》就此向水務署及房屋署查詢，正待回覆。
