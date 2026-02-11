食物中毒風險｜衞生防護中心提醒市民 現時不要進食生蠔

【Now新聞台】衞生防護中心稱，近期進食生蠔後感染諾如病毒的食物中毒個案大幅上升，提醒市民現時不要進食生蠔，以及未經煮熟的雙殼類海產。

中心稱，上月18日至昨日，本港錄得39宗食物中毒個案，105人感染諾如病毒，全部人都曾食用生蠔。

總監徐樂堅提醒市民，生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，酒精飲料、檸檬汁或芥末亦不能殺死諾如病毒，要確保完全熟透才可降低感染諾如病毒的風險，建議市民不應冒險進食未經煮熟的蠔；而港人旅遊熱點日本及南韓的諾如病毒活躍程度持續上升，市民外遊時要提高警覺。

