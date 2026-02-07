食物中毒︱本港大量個案與生蠔有關 專科醫生指四類人士高危 易感染諾如病毒、甲型肝炎︱Yahoo

消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
【Yahoo健康】本港近日出現多宗食物中毒事件 ，均與進食生蠔有關，引起市民關注。急症科專科醫生何健基指出，進食生蠔本身屬高風險行為，即使是健康成年人亦不能掉以輕心，高危人士更應避免進食。
他解釋，蠔類主要透過過濾大量海水攝取養分，若養殖或採集水域水質受污染，有害物質及病原體便會在蠔體內積聚，「生蠔或者未經徹底煮熟的蠔，都屬於高風險食物，進食受污染的蠔，有機會感染經食物傳播的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒，甚至其他細菌。」
何健基建議，市民應避免進食生蠔或未經煮熟的蠔，尤其是孕婦、幼童、長者、肝病患者，以及免疫力較弱人士，更應提高警覺。他亦提醒，應光顧持牌及信譽良好的餐廳，避免向無牌小販購買食物，並從衞生可靠的商戶選購新鮮食材。
他表示，在家處理食物時，應選擇安全原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟，以及把食物存放於安全溫度。
怎樣才算「食物中毒」？
至於怎樣才算食物中毒，甚麼情況可當是「小事食錯嘢」？何健基指出，食物中毒的常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒、肌肉疼痛、頭痛及頭暈等。而若出現群組個案，即多人在進食同一食物後出現相似症狀，亦較容易被界定為食物中毒。
他續指，若感染諾如病毒，大部分患者可自行痊癒，症狀通常於 1 至 3 天內改善。不過，若症狀持續或加劇，或出現嚴重脫水、血便、體重明顯下降等情況，便應盡快求醫。此外，65 歲或以上長者、幼童、孕婦，以及本身患有慢性病或免疫功能較弱人士，亦可能需要入院或接受進一步評估。
酒精不能殺死諾如病毒
何健基表示，食物中毒的輕症患者，可在家中補充水分及電解質，多休息，避免進食生冷或油膩食物，並勤洗手以防傳染家人。他特別提醒，諾如病毒不能被酒精殺死，酒精搓手液不能取代用梘液及清水潔手。受污染的環境表面，應使用 1 比 49 稀釋漂白水消毒。
至於急症室處理方面，醫生會按情況為患者提供靜脈輸液以防止脫水，並使用止嘔、止痾、止痛或退燒藥物，必要時進行驗便、抽血或其他檢查。嚴重個案則可能需要入院觀察及進一步治療。
何健基強調，大部分醫生並不建議進食生蠔，特別是高危人士。「即使是健康成年人，食生蠔都仍然有食物中毒風險，市民應審慎考慮。」
五人到黃竹坑商場一間餐廳進食生蠔後，食物中毒。 涉事餐廳位於黃竹坑SOUTHSIDE商場二樓。衞生防護中心表示,五人介乎30歲至38歲,他們上月30日到這間餐廳,初步調查顯示他們都有食生蠔,其後腹瀉、腹痛及嘔吐等,其中三人已經求醫,毋須入院,全部人情況穩定。食安中心表示,已經即時指示供應商暫停出售及供應生蠔。翻查資料,該餐廳的啟德分店早前亦曾出現6人進食生蠔後食物中毒。中心又指,過去三星期,已錄得34宗食物中毒個案。
衞生署衞生防護中心今日(8日)正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組,共涉及兩男三女,年齡介乎30歲至38歲。他們於上月30日在黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓一間名為Chef's Cuts的食肆晚膳
新冠肺炎︱哈佛醫學院研究指「長新冠」非病毒未清 免疫系統長期發炎可持續半年以上︱Yahoo
【Yahoo健康】長新冠（Long COVID）成因一直備受爭議，有觀點認為與病毒殘留或持續感染有關。不過，哈佛醫學院及其附屬貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）早前發表於國際權威期刊《Nature Immunology》的研究指出，長新冠的核心問題並非病毒未被清除，而是患者免疫系統陷入長期慢性發炎與功能失調狀態，相關異常可持續半年甚至更久。
哈佛醫學院：醫療 AI 實際工作頻失準 未能理解現實環境 應改善設計應對跨專科、族群需要︱Yahoo
【Yahoo健康】醫療人工智能近年發展迅速，從病歷摘要、臨床問答到輔助決策，相關技術在研究與測試環境中屢創佳績。然而，真正進入醫院與診間後，許多醫療 AI 系統卻未能如預期般穩定發揮作用，甚至在關鍵時刻出現誤判。哈佛醫學院研究團隊指出，問題並不在於模型不夠「聰明」，而在於它們未能理解與回應真實世界中的複雜情境。
5男女黃竹坑Chef's Cuts食生蠔食物中毒 過去3周近百人中諾如病毒
近日先後有市民在餐廳進後生蠔後食物中毒。衞生防護中心今日(8日)正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組,涉及5名男,他們上月底在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的Chef's Cuts餐廳進食生蠔後,出現腹瀉和腹痛等病徵。而早前該餐廳的啟德AIRSIDE分店,亦錄得食物中毒個案,患者同樣曾進食生蠔。食安中心已指示相關公司暫停出售及供應生蠔。
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。