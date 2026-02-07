食物中毒︱本港大量個案與生蠔有關 專科醫生指四類人士高危 易感染諾如病毒、甲型肝炎︱Yahoo

蠔類主要透過過濾大量海水攝取養分，若養殖或採集水域水質受污染，有害物質及病原體便會在蠔體內積聚。

【Yahoo健康】本港近日出現多宗食物中毒事件 ，均與進食生蠔有關，引起市民關注。急症科專科醫生何健基指出，進食生蠔本身屬高風險行為，即使是健康成年人亦不能掉以輕心，高危人士更應避免進食。

他解釋，蠔類主要透過過濾大量海水攝取養分，若養殖或採集水域水質受污染，有害物質及病原體便會在蠔體內積聚，「生蠔或者未經徹底煮熟的蠔，都屬於高風險食物，進食受污染的蠔，有機會感染經食物傳播的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒，甚至其他細菌。」

廣告 廣告

何健基建議，市民應避免進食生蠔或未經煮熟的蠔，尤其是孕婦、幼童、長者、肝病患者，以及免疫力較弱人士，更應提高警覺。他亦提醒，應光顧持牌及信譽良好的餐廳，避免向無牌小販購買食物，並從衞生可靠的商戶選購新鮮食材。

他表示，在家處理食物時，應選擇安全原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟，以及把食物存放於安全溫度。

在家處理食物時，應選擇安全原材料、保持雙手及用具清潔。

怎樣才算「食物中毒」？

至於怎樣才算食物中毒，甚麼情況可當是「小事食錯嘢」？何健基指出，食物中毒的常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒、肌肉疼痛、頭痛及頭暈等。而若出現群組個案，即多人在進食同一食物後出現相似症狀，亦較容易被界定為食物中毒。

他續指，若感染諾如病毒，大部分患者可自行痊癒，症狀通常於 1 至 3 天內改善。不過，若症狀持續或加劇，或出現嚴重脫水、血便、體重明顯下降等情況，便應盡快求醫。此外，65 歲或以上長者、幼童、孕婦，以及本身患有慢性病或免疫功能較弱人士，亦可能需要入院或接受進一步評估。

食物中毒的常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒、肌肉疼痛、頭痛及頭暈等。

酒精不能殺死諾如病毒

何健基表示，食物中毒的輕症患者，可在家中補充水分及電解質，多休息，避免進食生冷或油膩食物，並勤洗手以防傳染家人。他特別提醒，諾如病毒不能被酒精殺死，酒精搓手液不能取代用梘液及清水潔手。受污染的環境表面，應使用 1 比 49 稀釋漂白水消毒。

至於急症室處理方面，醫生會按情況為患者提供靜脈輸液以防止脫水，並使用止嘔、止痾、止痛或退燒藥物，必要時進行驗便、抽血或其他檢查。嚴重個案則可能需要入院觀察及進一步治療。

何健基強調，大部分醫生並不建議進食生蠔，特別是高危人士。「即使是健康成年人，食生蠔都仍然有食物中毒風險，市民應審慎考慮。」