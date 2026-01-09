食物中毒︱消費者如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項、食環署投訴與索償途徑︱Yahoo

即使症狀屬輕微，也應盡快求醫。

【Yahoo健康】外出用膳後如懷疑因食物引致中毒，可能涉及消費者權益與法律責任。但因投訴舉報耗花心力，可能有不少市民會因而卻步。《Yahoo 健康》便以懶人包形式，整理現行制度下，市民在餐廳食物中毒時應採取的正確行動、投訴途徑及索償須知，協助大家應對。

黃金 72 小時先做三件事

在懷疑食物中毒後的首 72 小時，處理是否得當，將直接影響日後能否成功追究。

一、立即求醫並保留完整醫療文件

即使症狀屬輕微，也應盡快求醫，並在診症時清楚向醫護人員說明以下資料：

用餐的餐廳名稱及地點

用餐時間及曾進食的食物

症狀出現的時間及性質

是否有同行者出現相同症狀

完成診症後，應妥善保存醫療收據、醫生證明文件及醫療報告（如有）。因為一份清晰指出病徵與涉事食物存在潛在因果關係的醫療報告，對索償非常重要。

二、保留相關證據

在投訴時，證據是必須的部分。另外，由於在民事索償中，舉證責任主要落在索償人一方。因此索償方需保留證據，以協助建立完整證物鏈。證據可包括：

收據或其他付款紀錄

涉事食物及用餐環境的照片

剩餘食物樣本。如情況許可，應密封並冷藏；若無法保存，亦可至少拍照

與餐廳職員的書面或電子通訊紀錄

三、向食物環境衞生署投訴

如懷疑餐廳出售不潔或不適宜食用的食物，可向食環署投訴。投訴方式包括：

致電 24 小時熱線：2868 0000（由 1823 接聽）

透過食環署網站提交網上投訴

以書面方式向食環署辦事處投訴

食環署在接獲投訴後，會由當值衞生督察跟進，按情況巡查涉事餐廳、收集證物及決定是否需要化驗。若證據充足，餐廳可因違反《公眾衞生及市政條例》而被檢控。

需要注意的是，食環署的角色屬於公共衞生監管與執法。即使餐廳被控以至罪成，亦不等同要向食客賠償。

投訴是否有效？

立法會數據：一年近 7,000 宗投訴、81 宗定罪

根據立法會於 2024 年公布的資料，食環署於 2023 年共接獲超過 6,900 宗有關食物不潔或有礙健康的投訴，同年成功檢控並定罪的個案約為 81 宗。

環境及生態局回覆答問時指出，未能檢控的原因之一，是部分投訴人不願出庭作證，導致證據不足。局方指，即使如此，食環署仍會就相關投訴進行巡查及要求餐廳改善衞生情況，以保障公眾安全。

民事索償

如市民希望追討因食物中毒而引致的實際損失，可自行或透過法律代表，向涉事餐廳或其保險公司提出民事索償。

一般可索償的項目包括：

醫療及藥物費用

因病假而損失的收入

因身體不適而引致的痛苦及生活影響

與治療相關的合理開支

小額錢債審裁處

如索償金額不超過港幣 75,000 元，可考慮入稟小額錢債審裁處。程序相對簡單，用以讓市民自行處理一般金錢糾紛。

根據《時效條例》，如食物中毒這類，因疏忽引致的索償，一般須於事發日起計三年內提出，逾期或會失去追討權利。

資料來源：1823、食物環境衞生署、司法機構、立法會答問