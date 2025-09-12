食物中毒︱荃灣麗城花園「韓台站」 6 人食蔥油雞後不適 其中 1 人須送院治理︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（12 日）表示，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及 3 男 3 女，年齡介乎 6 至 65 歲，他們於 9 月 10 日在荃灣麗城花園第三期麗城薈「韓台站」進食食物，約 7 至 10 小時後相繼出現腹痛、嘔吐、發燒及腹瀉等病徵。當中 5 人曾求醫，其中 1 人須留院治理，全部患者現時情況穩定。

初步調查顯示，涉事人士共同進食的食物為蔥油雞。衞生防護中心已到涉事餐廳檢查，審視食物烹調流程及衞生情況，並抽取食物及環境樣本化驗。

調查發現，涉事食物的醬料過早製作並於不適當溫度下存放過久。食物安全中心已要求餐廳暫停供應有關食物，清潔及消毒處所，並向員工提供食物安全及環境衞生教育。相關調查仍在進行中。