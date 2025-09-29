食物安全｜波蘭和美國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口

食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）今日（9月29日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指波蘭瓦爾米亞－馬祖里省Kętrzyn區，以及美國南達科他州Jerauld縣、蒙大拿州Liberty縣和北達科他州LaMoure縣爆發高致病性H5N1禽流感，食安中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

食安中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首六個月從波蘭進口約一千七百三十公噸冷藏禽肉，以及從美國進口約二萬四千六百五十公噸冰鮮和冷藏禽肉及約一百六十一萬隻禽蛋。食安中心發言人說：「中心已就事件聯絡波蘭和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。」

