食物安全｜南韓Orion魚仔蛋糕驗出霉菌 7月曾攔截同品牌問題批次 食安中心急令回收新批次

食物安全中心於9月13日緊急呼籲市民停食一款南韓進口「Orion」魚形包裝蛋糕（6件裝，174克），因產品可能含霉菌。涉事批次最佳食用日期為2025年12月9日，經銷商僑豐行有限公司已啟動回收，市民可致電熱線2614 2686查詢。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

7月曾攔截同品牌問題蛋糕 今再揭新批次中招

食安中心回應傳媒查詢時透露，今年7月31日已獲悉韓國通報同品牌產品含霉菌，當時確認問題批次未流入香港，並即時發佈食物事故報表。至9月12日再接獲韓方通知，指另一批次產品可能受污染且曾進口本港，中心隨即指令經銷商下架回收，並第一時間發佈新聞公告。

廣告 廣告

食物安全中心於9月13日緊急呼籲市民停食一款南韓進口「Orion」魚形包裝蛋糕（6件裝，174克），因產品可能含霉菌，涉事批次最佳食用日期為2025年12月9日。

霉菌恐致過敏腸胃不適 業界需立即停售

中心強調，食用含霉菌食品可能引發過敏反應或腸胃不適，尤其兒童及免疫力弱者風險更高。經銷商已將涉事產品全線下架，業界如持有該批次應立即停售。市民若曾購買應停止食用，如出現不適需盡快求醫。市民應檢查家中是否存有同批次產品，切勿購買來歷不明進口蛋糕。食安中心表示會繼續與韓國當局跟進事件，並化驗產品是否確實含菌，調查仍在進行中。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多食物安全

食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

食物安全｜1款本地生產雪糕大腸菌超標40%！食安中心下令停售下架及回收

更多近期熱話

本地結業潮｜翡翠拉麵小籠包兩間分店同時結業！九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場9.15結業

北角 「人人和平」宣布旗下兩品牌「HONGrill」及「人人和平Hopers’ Base」即將進軍倫敦 老闆指籌備過程中飽受文化衝擊

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起

結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店

結業潮2025｜尖沙咀AV主題拉麵「朝日大勝」宣布9月結業 老闆為港產AV女優繪麗奈忠實粉絲

結業潮2025｜旺角潮州打冷「長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議

鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？