食物安全｜南韓Orion魚仔蛋糕驗出霉菌 7月曾攔截同品牌問題批次 食安中心急令回收新批次
食物安全中心緊急呼籲市民停食一款南韓進口「Orion」魚形包裝蛋糕（6件裝，174克），因產品可能含霉菌，即睇內文：
食物安全中心於9月13日緊急呼籲市民停食一款南韓進口「Orion」魚形包裝蛋糕（6件裝，174克），因產品可能含霉菌。涉事批次最佳食用日期為2025年12月9日，經銷商僑豐行有限公司已啟動回收，市民可致電熱線2614 2686查詢。
7月曾攔截同品牌問題蛋糕 今再揭新批次中招
食安中心回應傳媒查詢時透露，今年7月31日已獲悉韓國通報同品牌產品含霉菌，當時確認問題批次未流入香港，並即時發佈食物事故報表。至9月12日再接獲韓方通知，指另一批次產品可能受污染且曾進口本港，中心隨即指令經銷商下架回收，並第一時間發佈新聞公告。
霉菌恐致過敏腸胃不適 業界需立即停售
中心強調，食用含霉菌食品可能引發過敏反應或腸胃不適，尤其兒童及免疫力弱者風險更高。經銷商已將涉事產品全線下架，業界如持有該批次應立即停售。市民若曾購買應停止食用，如出現不適需盡快求醫。市民應檢查家中是否存有同批次產品，切勿購買來歷不明進口蛋糕。食安中心表示會繼續與韓國當局跟進事件，並化驗產品是否確實含菌，調查仍在進行中。
