央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃

食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃

毒番薯已流入內地20多個省份

據央視《財經調查》節目報道，雲南建水縣及湖北天門市種植區出現大量標示「甲拌磷」、「克百威」的農藥包裝，被質疑農戶利用這些高毒性農藥種蕃薯，而當地的農戶更指：「我們一口都不敢吃，全賣到外地去了」。據悉，這些「毒番薯」已流入內地20多個省份。

廣告 廣告

「甲拌磷」是一種高毒有機磷農藥，被國際癌症研究機構列為2B類致癌物，長期攝入損害神經及肝腎。更在2024年時被中國內地禁用於蔬菜、瓜果等農作物。而「克百威」則是一種高毒氨基甲酸酯類農藥，攝取0.08克（約一粒綠豆大小）即可使成人致命。這些農藥可以可令番薯表皮光滑無蟲蛀痕跡，從而賣得更好價錢。

食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃

圖片來源：央視《財經調查》



全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格