食物安全｜央視再揭內地「毒蔬菜」流入市場！非法用劇毒禁藥「克百威」附12大最髒蔬菜名單、呢款蔬菜最多農藥殘留！

央視繼上次踢爆雲南、湖北等地農戶非法使用「甲拌磷」及「克百威」等劇毒農藥種植番薯後，最近央視又再踢爆農戶用毒性極強的農藥「克百威」種植蔬菜，引起大眾對於「毒蔬菜」恐慌！央視播出的影片直擊多個蔬菜生產基地，發現國家早已明令禁止使用的「高毒農藥」竟然在田間地頭隨處可見。農戶為了追求產量，無視禁令偷偷施藥。更令人心寒的是，部分農戶直言：「菜都是賣到外面去了，他打的藥都是長得快，就漂亮。這菜我也不吃，你讓我要都不要。」這意味著，最毒的蔬菜全都流向了市場。

高毒農藥換包裝、供應給熟悉的商戶

央視調查發現，高毒農藥的流通已經形成一條隱秘的黑色產業鏈。部分不法廠商為了牟利，將劇毒成份更換包裝、偽裝成普通農藥，或是通過地下渠道直接供應給熟悉的商戶。毒農藥輕鬆繞過檢測，流入批發市場，最後變成大眾餐桌上的日常飯菜。

本地居民知道真相，表示不會吃禁藥種出來的蔬菜。（圖片來源：央視《財經調查》）

本地居民表示「毒蔬菜」流入市場（圖片來源：央視《財經調查》）

克百威是什麼？

毒性：屬高毒、廣譜性氨基甲酸酯類殺蟲劑。

危害：毒性極強，成人攝入約0.08克即可致命，具有「內吸」的特性。

國家規定禁止在蔬菜、瓜果、茶葉及中草藥材上使用克百威。

劇毒農藥特性（圖片來源：央視《財經調查》）

劇毒「克百威」屬於禁藥（圖片來源：央視《財經調查》）

成本導致蔬菜種植戶使用高毒性農藥

涉事負責人更親口向央視記者承認有用藥，並辯稱「他們老是偷我菜我才下藥」。由於蔬菜需要頻繁防蟲，低毒性農藥防蟲成本太高，農戶往往會超標、違規使用成本較低的高毒農藥克百威。最恐怖的是，這類劇毒農藥具有「內吸性」，毒素會滲透進植物組織內部，單純靠清水浸泡、沖洗，根本無法完全去除。

涉事負責人（圖片來源：央視《財經調查》）

蔬菜種植戶表示國家提倡的低毒農藥成本太高（圖片來源：央視《財經調查》）

使用高毒性農藥成本較低（圖片來源：央視《財經調查》）

使用高毒性農藥成本較低（圖片來源：央視《財經調查》）

EWG公布12大最髒蔬菜名單

除了內地禁藥問題，美國環境工作組織（EWG）每年也會公佈的「Dirty Dozen」（即是農藥污染最為嚴重的蔬果）名單亦值得大家警惕。根據2025年尾的最新報告，見到多種香港常見的蔬菜與水果，值得注意的是多款莓果類的水果均榜上有名！

菠菜 士多啤梨 羽衣甘藍、芥藍和芥菜 葡萄 桃子 櫻桃 桃駁李 梨 蘋果 黑莓 藍莓 薯仔

菠菜（圖片來源：getty images）

士多啤梨（圖片來源：getty images）



