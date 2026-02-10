黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
食物安全｜央視再揭內地「毒蔬菜」流入市場！非法用劇毒禁藥「克百威」附12大最髒蔬菜名單、呢款蔬菜最多農藥殘留！
餐桌殺手！內地農村違規售賣劇毒農藥，即看內文：
央視繼上次踢爆雲南、湖北等地農戶非法使用「甲拌磷」及「克百威」等劇毒農藥種植番薯後，最近央視又再踢爆農戶用毒性極強的農藥「克百威」種植蔬菜，引起大眾對於「毒蔬菜」恐慌！央視播出的影片直擊多個蔬菜生產基地，發現國家早已明令禁止使用的「高毒農藥」竟然在田間地頭隨處可見。農戶為了追求產量，無視禁令偷偷施藥。更令人心寒的是，部分農戶直言：「菜都是賣到外面去了，他打的藥都是長得快，就漂亮。這菜我也不吃，你讓我要都不要。」這意味著，最毒的蔬菜全都流向了市場。
高毒農藥換包裝、供應給熟悉的商戶
央視調查發現，高毒農藥的流通已經形成一條隱秘的黑色產業鏈。部分不法廠商為了牟利，將劇毒成份更換包裝、偽裝成普通農藥，或是通過地下渠道直接供應給熟悉的商戶。毒農藥輕鬆繞過檢測，流入批發市場，最後變成大眾餐桌上的日常飯菜。
克百威是什麼？
毒性：屬高毒、廣譜性氨基甲酸酯類殺蟲劑。
危害：毒性極強，成人攝入約0.08克即可致命，具有「內吸」的特性。
國家規定禁止在蔬菜、瓜果、茶葉及中草藥材上使用克百威。
成本導致蔬菜種植戶使用高毒性農藥
涉事負責人更親口向央視記者承認有用藥，並辯稱「他們老是偷我菜我才下藥」。由於蔬菜需要頻繁防蟲，低毒性農藥防蟲成本太高，農戶往往會超標、違規使用成本較低的高毒農藥克百威。最恐怖的是，這類劇毒農藥具有「內吸性」，毒素會滲透進植物組織內部，單純靠清水浸泡、沖洗，根本無法完全去除。
EWG公布12大最髒蔬菜名單
除了內地禁藥問題，美國環境工作組織（EWG）每年也會公佈的「Dirty Dozen」（即是農藥污染最為嚴重的蔬果）名單亦值得大家警惕。根據2025年尾的最新報告，見到多種香港常見的蔬菜與水果，值得注意的是多款莓果類的水果均榜上有名！
菠菜
士多啤梨
羽衣甘藍、芥藍和芥菜
葡萄
桃子
櫻桃
桃駁李
梨
蘋果
黑莓
藍莓
薯仔
三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
【Châteraisé】朱古力丹麥酥買一送一（即日起至01/03）
Châteraisé進行限時優惠，由即日起至3月1日期間，朱古力丹麥酥買一送一！
加州禁止聯邦官員執法戴口罩 法官裁定駁回
（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦法官今天駁回加州一道法規，其內容禁止聯邦移民官員在執法時遮蓋臉部。不過，法官維持加州的規定，要求聯邦官員在執法時，必須主動出示身分證件。
團年飯幾時食最好？今年無年三十？5大禁忌咪做錯：用錯碗碟恐漏財/飯後必做一件事
團年飯幾時食最好？農曆新年最令人期待的環節，莫過於一家人齊齊整整食餐團年飯（年夜飯）！但你知不知道，2026年（馬年）的農曆十二月是小月，所以今年是沒有「年三十」的！ 到底團年飯應該幾時食？飯前飯後有什麼儀式要做？更有5大團年飯禁忌千萬不能犯，否則隨時趕走財神！即睇以下懶人包，教你團年飯食出好運來。
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器
「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。
屯門井頭中村兇案｜51歲妻涉用不鏽鋼煮食煲殺害63歲丈夫 警指雙方經常爭執
【Now新聞台】屯門井頭中村周一發生謀殺案，一名51歲女子涉用一個不鏽鋼煮食煲殺害其丈夫。警方指，雙方均有長期病患且經常發生爭執，目前案件仍在調查中。警方於現場檢獲一批衣物，以及一個懷疑為兇器、直徑約為19厘米的不鏽鋼煮食煲。警方於周一傍晚接獲死者女兒報案稱，其父親在家中昏迷。警員調查證實其已死去一段時間，並以涉嫌謀殺罪拘捕死者51歲妻子。屯門警區總督察(刑事)莊婉娜：「清晨時分，女兒突然聽到一些撞擊聲音，但是她不以為意，繼續睡，直至放學回到家才發現死者睡在床上毫無反應，而他的頭也有明顯傷痕，滿布血跡，所以隨即報警。」警方指，涉事一家三口住在井頭中村超過20年，夫婦均為長期病患；63歲死者是一名清潔工，患有心臟病，其妻子則有腎病，平時家中經濟拮据，雙方關係緊張，經常發生爭執，警方正調查行兇動機。莊婉娜：「父母長期有爭拗，他們爭拗的包括生活瑣碎事、生活上的陋習，也有包括經濟問題。因為長期他們的關係緊張，所以中間素有積怨，這也是我們調查(動機)的方向之一。」案件目前由屯門警區重案組跟進，死因仍有待驗屍確定。涉謀殺的死者妻子報稱身體不適，仍在屯門醫院留醫。 #要聞
Cartier Clash系列破格反差新品，溫潤玉髓 × 型格窩釘，盤點戒指、鏈鍊官網價格與款式
Cartier Clash de Cartier 系列向來是型格女生的首選。最近系列推出低調顯貴新品，將硬朗的窩釘與溫潤的瑪瑙結合，型格中帶點柔美的「甜酷」反差感令人難以抗拒，非常適合用來點亮新年造型或表達愛意。如果正在物色一份既有個性又顯品味的禮物，這系列絕對是好選擇！
30歲後選戀愛伴侶別只看臉和錢！好男人必備「7大內在特質」，真正幸福婚姻關鍵在這裡
女性對愛情和婚姻的定義早已跳脫傳統束縛，對於現代女性而言，特別是30歲之後的擇偶標準已不再只關注外表是否吸引人，或是經濟條件是否優秀，更在乎的是雙方內在的契合度與價值觀是否一致。擇偶不再只是挑選一個「條件好」的人，而是尋找一位能真正陪伴你，滋養心靈的伴侶。以下7大不容忽視的內在條件，讓你找到值得託付終生的那個人！
10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線
金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台...
標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。 股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%) 萬科(02202.HK)│399.18│-0.67%│18.09%│-3.42% 華泰證券(06886.HK)│290.51│12.78%│16.90%│-6.87% 中遠海控(01919.HK)│452.99│0.75%│16.43%│1.75% 寧德時代(03750.HK)│25.49│2.38%│16.35%│2.14% 中國平安(02318.HK)│1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26% 寧滬高速(00177.HK)│176.02│0.25%│14.40%│-0.97% 東方電氣(01072.HK)│57.08│-0.65%│13.99%│-1.41% 恆瑞醫藥(01276.HK)│35.23│-1.45%│13.65%│-1.17% 中興(00763.HK)│102.12│-0.14
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
提拉米蘇食譜｜懶人版提拉米蘇
好久沒見到這款雞蛋酒了，見返佢就令我立刻馬上整呢款意大利甜品 Tiramisu 意思就是Pick Me Home帶我回家
特朗普自豪宣稱美國已進入「特朗普經濟」 民調卻顯示多數民眾不買單
美國總統特朗普近日接受《NBC》專訪時宣稱，美國已正式進入「特朗普經濟」（Trump economy）時代，並對目前的經濟表現表達高度自豪。
將軍澳美食｜實試挽肉と米姐妹品牌「山本漢堡」！主打手工漢堡扒＋日本米免費續添 附餐廳地址（有片）
日本漢堡扒熱潮再升溫！繼「挽肉と米」引發全城排隊狂潮後，其姐妹品牌「山本漢堡」（山本のハンバーグ）正式宣佈進駐香港，選址將軍澳PopCorn。品牌由山本昇平先生於2005年創立，相比起姐妹店，山本漢堡更強調「家常人情味」，香港店繼續會有招牌山本漢堡扒、洋食意粉等供應，人均只是百多元就能埋單。
《大行》摩通列出農曆新年中資消費概念股推介名單(表)
摩根大通發表報告，重申在農曆新年(2月15日至23日)前佈局中國消費的上行交易，估計2026年人民幣兌美元將從當前水平起升值1.1%，列出農曆新年前中資消費概念股推介名單(preferred LNY consumption picks)： 股份│投資評級│目標價 騰訊(00700.HK)│增持│750港元 老鋪黃金(06181.HK)│增持│1,296港元 美高梅中國(02282.HK)│增持│18港元 好未來(TAL.US)│增持│16美元 攜程-S(09961.HK)│增持│700港元 海天味業(603288.SH)│增持│48元人民幣 貴州茅台(600519.SH)│增持│1,930元人民幣 蒙牛(02319.HK)│增持│20港元 五糧液(000858.SZ)│中性│130元人民幣 (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
叉燒酥食譜｜叉燒酥做法
叉燒酥? 家庭版！趁熱食，咸甜味道自己控制 BBQ Pork Crispy
上環5100萬日圓劫案 被告鈴木悠介申保釋遭拒還柙候審
【Now新聞台】上環5100萬日圓搶劫案，其中一名被告鈴木悠介涉嫌串謀搶劫提堂。被告鈴木悠介由囚車押送至東區裁判法院提堂。他申請保釋遭法官拒絕，聆訊將如期在4月14日進行，期間被告要還柙。鈴木悠介涉嫌在上月30日，聯同另外三人在上環找換店外面，劫走一名日本找換店職員藏有5100萬日圓的背包。 #要聞
《大行》摩通列出受惠人民幣升值的中資股名單(表)
摩根大通發表報告，估計2026年人民幣兌美元將從當前水平起升值1.1%，列出人民幣升值令盈利有正面影響的中資股名單： 股份│人民幣兌美元每升值5%對盈利影響估算 國航(601111.SH)│約11%(對今年預測) 東航(600115.SH)│約20%(對今年預測) 南航(600029.SH)│約25%(對今年預測) 上石化(0338.HK)│約15%(較低盈利基數) (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。