食物安全｜尖沙咀酒店中式婚宴爆食物中毒 疑乳豬惹禍31人不適

衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗涉及31人的懷疑食物中毒個案。受影響的人士包括20男11女，年齡介乎兩歲至75歲。他們於12月6日在尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳參與一個中式婚禮晚宴，用膳約兩小時至27小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。一名受影響人士已求醫，全部受影響人士無須入院，現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆曾進食多種共同食物，包括乳豬。食物安全中心現場調查發現相關乳豬過早製作，在貯存過程中未能排除與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱。食物安全中心已即時指示有關酒店暫停供應涉事食物、進行清潔消毒，及向員工提供食物安全和環境衞生教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。

圖片來源：IG@newworldmillenniumhkhotel

