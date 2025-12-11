食物安全｜梅林牌榨菜肉絲含過量獸藥殘餘！食安中心：長期食用或會損害泌尿系統

食安中心在十二月七日呼籲大家不要進食一批進口罐裝榨菜肉絲（梅林榨菜肉絲），這批榨菜肉絲檢出過量獸藥殘餘含量「磺胺二甲嘧啶」。中心更指出要講受影響批次停售、下架及回收。大家想知道家中的梅林牌榨菜肉絲是否屬於這批次？可以看看最佳食用日期檢查！

食安中心續指過量獸藥殘餘含量「磺胺二甲嘧啶」，偶爾進食不會對健康構成不良影響，不過若長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。大家可以根據以下資料去查看家中的該品牌榨菜肉絲是否屬於同一批次，如屬同一批次應要停止食用，大家也可於辦公時間致電該經銷商的熱線2766 0128查詢有關產品的回收事宜。業界也亦應立即停止使用或出售有關產品。

涉事產品資料如下：

產品名稱：梅林榨菜肉絲

品牌：梅林

來源地：中國

淨重：240克

此日期前最佳：2028年4月7日

經銷商：昌暉有限公司

梅林榨菜肉絲

