本周後期或有低壓區發展
食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食
食物安全中心呼籲市民切勿食用一批由法國進口、可能受產志賀毒素大腸桿菌污染的預先包裝生牛奶芝士，即睇內文：
食物安全中心呼籲市民切勿食用一批由法國進口、可能受產志賀毒素大腸桿菌污染的預先包裝生牛奶芝士。涉事產品為品牌Gillot的「迷你金文畢生牛奶芝士」（150克裝），食用期限至2025年9月4日，批次編號183511。本地進口商City Super Limited已啟動回收程序，市民可致電熱線2736 3866查詢。
產志賀毒素大腸桿菌恐引發嚴重併發症
食安中心發言人指出，此次預警源自歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，該批次產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，飲用或食用受污染產品可導致腸道傳染病，嚴重者可能出現腸出血或溶血尿毒症等危及生命的併發症。此類細菌主要經由未經徹底煮熟的食物或受污染水源傳播。
進口商已下架 業界需停售
中心接獲通報後立即聯絡進口商City Super跟進，確認受影響批次曾進口香港。該公司已按指示將產品下架並停售，正進行全面回收。食安中心強調已通知業界相關風險，並持續調查事件。
消費者可致電查詢 籲業界主動通報
市民若曾購買同批次產品，應立即停止食用並聯絡進口商處理。業界如持有該產品，亦須主動停售並通報中心。食安中心提醒，處理生乳製品時應確保來源可靠，且敏感人群（如幼童、長者及免疫力弱者）應避免食用未經殺菌的乳製品。此次事件再次引發對進口食品安全的關注，食安中心呼籲市民透過官方渠道查閱最新食物警報，以降低健康風險。
