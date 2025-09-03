食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食

食物安全中心呼籲市民切勿食用一批由法國進口、可能受產志賀毒素大腸桿菌污染的預先包裝生牛奶芝士。涉事產品為品牌Gillot的「迷你金文畢生牛奶芝士」（150克裝），食用期限至2025年9月4日，批次編號183511。本地進口商City Super Limited已啟動回收程序，市民可致電熱線2736 3866查詢。

產志賀毒素大腸桿菌恐引發嚴重併發症

食安中心發言人指出，此次預警源自歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，該批次產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，飲用或食用受污染產品可導致腸道傳染病，嚴重者可能出現腸出血或溶血尿毒症等危及生命的併發症。此類細菌主要經由未經徹底煮熟的食物或受污染水源傳播。

食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食

進口商已下架 業界需停售

中心接獲通報後立即聯絡進口商City Super跟進，確認受影響批次曾進口香港。該公司已按指示將產品下架並停售，正進行全面回收。食安中心強調已通知業界相關風險，並持續調查事件。

食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食

消費者可致電查詢 籲業界主動通報

市民若曾購買同批次產品，應立即停止食用並聯絡進口商處理。業界如持有該產品，亦須主動停售並通報中心。食安中心提醒，處理生乳製品時應確保來源可靠，且敏感人群（如幼童、長者及免疫力弱者）應避免食用未經殺菌的乳製品。此次事件再次引發對進口食品安全的關注，食安中心呼籲市民透過官方渠道查閱最新食物警報，以降低健康風險。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業 前五星級酒店餅廚掌舵 必食自家製人氣酥皮千層系列

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門

食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍

食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署

長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議

鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？