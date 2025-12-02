食物安全｜HKTVmall有售開心果醬檢出黃曲霉毒素超標！食安中心呼籲停止食用、或增患癌風險

開心果愛好者要留意！食環署食物安全中心於11月27日公布，透過恆常食物監測計劃，從HKTVmall英式超市抽取來自意大利的開心果醬Convivia Pure Pistachio Paste Deluxe 100%進行檢測，結果顯示樣本每公斤含十五微克黃曲霉毒素，比《食物內有害物質規例》（第132AF章）規定可容許量高出五微克。中心更指出「天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌，長期攝入可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。」

意大利開心果醬檢出黃曲霉毒素 呼籲市民停用

食安中心呼籲市民如曾購買受影響產品，即Convivia Pure Pistachio Paste Deluxe 100%，應停止食用。如想避免攝入過多黃曲霉毒素，中心建議大家保持均衡及多元化飲食，減低因偏食某幾種食物引致的風險。此外，食安中心已即時通知涉事網上商店及零售商，並下令將受影響批次產品停售及下架。有關零售商已按中心指示展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線3145 6888，查詢上述產品的回收事宜。

圖片來源：getty image

受影響產品資料一覽

產品名稱：Pure Pistachio Paste Deluxe 100%

品牌：Convivia

來源地：意大利

淨重量：200克

此日期前最佳：二○二七年二月十七日

零售商：英式超市 by HKTVmall

