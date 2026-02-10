食環署指土瓜灣金寶肉食公司衞生及滅鼠未達標 拒絕其解封要求

【Now新聞台】土瓜灣一間肉檔因衞生不佳及鼠患嚴重，上月底被食環署封閉，由於衞生狀況仍未達標，署方已拒絕他們解封要求。

涉事肉檔「金寶肉食公司」位於土瓜灣落山道48至50號地下，上月底因衞生欠佳及鼠患嚴重，被食環署勒令即時暫停營業，要徹底清潔和消毒。肉檔上周五要求解封，但由於衞生狀況及滅鼠措施仍未達標，被署方拒絕，封閉令至目前仍然生效。

食環署稱，本月初加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，作出了101次口頭警告或勸喻，以及提出47宗檢控。

#要聞