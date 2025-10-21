食環署5年投入9700萬元應用新科技 助執法包括設攝錄機佔逾半

三號風球至少維持至周二下午 6 時
【on.cc東網專訊】食物環境衞生署（食環署）正引入新科技提升環境衞生及保障員工職業安全健康（職安健）。根據環境及生態局於昨日（20日）向立法會提交的文件，指食環署過去5年在協助執法、潔淨服務、病媒防治及職安健四範疇，合共投入約9,700萬元應用新科技，部分開支由其他部門協作承擔。
食環署斥資最多是在協助執法方面，約5,550萬元，當中主要用於在各區設置網絡攝錄機，阻嚇及打擊公眾地方非法棄置垃圾行為。其次則是病媒防治範疇投入，約3,100萬元，主要用於試行及應用熱能探測攝錄機，調查鼠隻活動情況。
職安健方面，食環署投入約750萬元，稱當中主要增設太陽能清涼休息站。至於，潔淨服務方面開支則最少，約300萬元，包括於個別公廁試行臭氧納米氣泡系統，以及測試工業級機械狗搬運垃圾。
