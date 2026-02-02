宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
COPY OF 齋食譜｜咖哩齋、甜酸齋
大年初一煮了咖哩齋、甜酸齋給屋企人 咖哩齋好香濃，甜酸齋似外面的味道 估唔到做法咁簡單 平時都可以煮來吃 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafe
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
麵筋 8件
咖哩汁：
咖喱粉 1/2茶匙
雞粉 1/2茶匙
生抽 1/2湯匙
糖 1 茶匙
鹽 1/2茶匙
水 100ml
甜酸汁：
茄汁 4湯匙
白醋 1湯匙
糖 2湯匙
鹽 1/2茶匙
水 4湯匙
作法:
1 ：
麵筋汆水1-2分鐘，壓出多餘水份，剪開一半
2 ：
咖哩汁料預先拌勻，放入鍋煮滾，試味，加入一半麵筋煮至收汁
3 ：
咖哩齋完成
4 ：
甜酸汁料預先拌勻，放入鍋煮滾，試味，加入餘下麵筋煮至收汁
5 ：
甜酸齋完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55140
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
蛋糕食譜｜開心果巴斯克芝士蛋糕
開心果巴斯克芝士蛋糕❤ 果香味獨特，情人節快樂！ Basque Cheesecake with pistachio
湯水食譜│韓式芽菜湯 咁樣煲無芽菜腥
這幾天天氣又開始涼了，簡單又快手的韓式芽菜湯是暖身的好湯水。芽菜湯看似不難，但要把芽菜的豆腥去掉還是要有點秘訣。在煲芽菜時，水滾加入後要收中火，煲個8分鐘，豆腥才會去除，煲的期間不要蓋上，才可以把豆腥除去。這次加了花蛤，味道會更鮮美，最後用韓國魚露調味，吃的時候加海苔碎可以更有風味，即睇如何製作韓式芽菜湯：
中指院預計樓市三月迎小陽春
內地多個地區已推出不同政策穩樓市，但樓價尚未全面復甦，中指院最新數據顯示，1月份全國100個城市二手住宅價格為每方米12905元（人民幣．下同），按月降0.85%，跌幅較前一個月收窄0.12個百分點。
非常檢控觀 全劇劇情︳少有TVB自家劇 馬德鐘 吳偉豪 賴慰玲演現代版《包青天》？
少有TVB自家劇 馬德鐘 吳偉豪 賴慰玲演現代版《包青天》？
韓國女生最愛8大心動男神類型：霸道總裁、病弱男、大叔型等，竟連Nerd男都上榜？
韓國女生對理想型的討論早已超越單一審美，不是單靠外表就能定義的存在。有人沉迷於看似花心卻極度專情的痞帥型，有人偏愛充滿成熟男人味的大叔型，甚至有人無法抵抗安靜內向的Nerd男魅力。即看以下8大韓妹最愛男神類型，總有一款令你心動！
陳茂波：今財年首九月盈餘逾四百億
財政司司長陳茂波在網誌表示，隨着盛事活動接連舉行，加上資產市場回暖，私人消費去年亦回升1.6%，扭轉前年的跌勢，本周公布去年12月零售業銷貨額亦將繼續增長，增速亦較前一個月稍為加快。踏入今年，環球市場勢態動盪，外圍地緣政局不穩定不明確因素進一步增多。
元朗住宅傳異味 41歲男租客倒斃床上 警方檢獲遺書
元朗一住宅今日(月1日)早上發生疑似尋短事件。一名男租客被發現倒斃屋內，警方正展開調查。事發於上午11時許，警方接獲位於元朗紅棉圍7號順通樓一名業主報案，指其單位傳出異味，懷疑男租客在屋內暈倒。救援人員接報到場，進入單位後發現41歲姓黃男事主倒臥床上，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。
豬手食譜｜自製燻蹄
燻蹄是源自佛山的菜式，將豬手起骨紮起，透過其自身的膠質重塑成圓筒形，外皮爽口，肉質腍滑。以前的燻蹄是用水草或繩起，有一定難度，不過現在用保鮮紙包裹就容易得多。傳統燻蹄後還會以茶葉燻香，不過自家製則建議省卻，避免燒燶鑊！
豬肉卷食譜｜英式豬肉卷
這個英式豬肉卷sausage rolls也可在星巴×咖啡店吃到的。是英國人經常吃的小食，用起酥皮包著豬肉腸餡料，外層金黃酥脆，加上豬肉腸，超美味。可以做小巧的，作派對或野餐小吃，超美味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
鴨食譜｜懷舊狗仔鴨
2-4人份
馬介休食譜｜氣炸馬介休球
之前去澳門玩時買了罐裝馬介休，只要混入薯蓉和一些簡單材料，便能將此著名葡國菜融入我家廚房，加上改為氣炸，少了油膩感，一樣外脆內軟，很香口，效果也可以很近似，而且自家製大大提升了魚肉比例，真材實料，仲食到一絲絲魚肉，很滿足呢~ ♥ FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagram.com/Yeung_Ma_Kitchen
湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升
天氣轉涼後，喉嚨常常覺得乾涸，是時候多煲一些清潤的湯水來潤一下。百合蓮子和雪耳聽起來已經覺得清潤，再配上烏雞基本上已經是一個適合秋冬的湯水，不過因為這些材料都較清淡，所以可以加點秘密材料去提鮮，瑤柱便是一個好食材。如果想經濟些，用小粒的干貝也可以，只要加少許，便可以提升風味，即睇如何製作百合蓮子煲烏雞湯：
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
恒指午後跌幅曾擴至逾800點 新世界跌逾一成
港股午後續跌，恒指一度跌逾800點，現跌796點，報26593點，成交2263億元。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
「灣仔298」舖位10萬開拍 16年前235萬買 起拍價插水96%｜各區「腦場」變「死場」 網民：AI時代仲「砌機」？
本港零售市道仍然反覆，傳統電腦商場風光不再。位於灣仔的「298電腦特區」商場，近年人流明顯減少，場內吉舖增加，有商戶形容商場逐步淪為「死場」。在此背景下，有持舖業主選擇減價求售，甚至「要錢唔要貨」以低開價推拍套現。