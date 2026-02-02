COPY OF 齋食譜｜咖哩齋、甜酸齋

這幾天天氣又開始涼了，簡單又快手的韓式芽菜湯是暖身的好湯水。芽菜湯看似不難，但要把芽菜的豆腥去掉還是要有點秘訣。在煲芽菜時，水滾加入後要收中火，煲個8分鐘，豆腥才會去除，煲的期間不要蓋上，才可以把豆腥除去。這次加了花蛤，味道會更鮮美，最後用韓國魚露調味，吃的時候加海苔碎可以更有風味，即睇如何製作韓式芽菜湯：

Yahoo Food ・ 8 小時前