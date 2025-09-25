麵包食譜｜抹茶毛線球麵包

【食譜影片】https://youtu.be/FPI6hjdeW5k 最近大熱的「毛線球麵包 Wool Roll Bread」，外表獨特做法簡單，餡料可鹹可甜，當撕開時軟綿綿又有彈性，還有超療癒的拉絲感。而今次麵包加上綠茶紅豆這一對最佳拍擋，清香的抹茶配上香甜的紅豆餡，令麵包增添日式風味。 【Facebook】https://www.facebook.com/teabreakcuisine 【Instagram】https://www.instagram.com/teabreakcuisine/

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

高筋麵粉 300克

抹茶粉 15克

雞蛋 1隻

牛奶 170毫升

砂糖 40克

鹽 5克

快速酵母粉 4克

牛油 15克

紅豆 80克

黑糖 25克

麥芽糖 10克

牛油 25克

栗粉 2克





作法:

1 ：



發酵完成後，在麵團頂部掃上蛋漿，放入焗爐用180°C焗20-25分鐘，出爐後可脫模取出。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50929

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com