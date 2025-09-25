專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
麵包食譜｜抹茶毛線球麵包
【食譜影片】https://youtu.be/FPI6hjdeW5k 最近大熱的「毛線球麵包 Wool Roll Bread」，外表獨特做法簡單，餡料可鹹可甜，當撕開時軟綿綿又有彈性，還有超療癒的拉絲感。而今次麵包加上綠茶紅豆這一對最佳拍擋，清香的抹茶配上香甜的紅豆餡，令麵包增添日式風味。 【Facebook】https://www.facebook.com/teabreakcuisine 【Instagram】https://www.instagram.com/teabreakcuisine/
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
高筋麵粉 300克
抹茶粉 15克
雞蛋 1隻
牛奶 170毫升
砂糖 40克
鹽 5克
快速酵母粉 4克
牛油 15克
紅豆 80克
黑糖 25克
麥芽糖 10克
牛油 25克
栗粉 2克
作法:
1 ：
發酵完成後，在麵團頂部掃上蛋漿，放入焗爐用180°C焗20-25分鐘，出爐後可脫模取出。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50929
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
