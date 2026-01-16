跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
糖水食譜｜木瓜燉雪耳糖水
清潤養肺的養生甜品，吃了沒負擔又可養顏水嫩美肌，女生們趕快學起來
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
木瓜 半個
雪耳 半個
南北杏 少許
桂圓肉 少許
杞子 少許
冰糖（戒甜者可不加） 1小塊
熱小 適量
作法:
1 ：
將木瓜去囊去核切塊放入燉盅內
2 ：
將已浸發的雪耳撕碎，加南北杏，桂圓肉，杞子，冰糖
3 ：
注入熱水到浸過材料7至8分滿，蓋好燉盅包好耐熱保鮮膜
4 ：
放入蒸焗爐以110度火蒸焗45分鐘-1小時
5 ：
便可取水上桌享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54116
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
