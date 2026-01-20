炒蛋食譜｜粟米蜆肉炒蛋

又是簡易家常菜，只要雪櫃內幾款食材就能輕易完成，好吃又有營養。 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannel

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

雞蛋 4隻`

粟米粒 20克

急凍蜆肉 半碗

鹽、黑胡椒碎 少許





作法:

1 ：



食材大合照

2 ：

先把蜆肉解凍，抹乾備用。

3 ：

燒熱鍋、下少許油，待油加熱好便把蜆肉和粟米粒炒香，並加入少許鹽和黑胡椒碎調味，繼續炒至熟透、取出備用。

4 ：

打散雞蛋、下少許鹽，然後拌入炒好的蜆肉和粟米粒。

5 ：

燒熱鍋、下少許油，待油加熱好便加入蛋液，炒至喜歡的熟度即可。

6 ：

完成！

