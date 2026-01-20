寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
炒蛋食譜｜粟米蜆肉炒蛋
又是簡易家常菜，只要雪櫃內幾款食材就能輕易完成，好吃又有營養。 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannel
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
雞蛋 4隻`
粟米粒 20克
急凍蜆肉 半碗
鹽、黑胡椒碎 少許
作法:
1 ：
食材大合照
2 ：
先把蜆肉解凍，抹乾備用。
3 ：
燒熱鍋、下少許油，待油加熱好便把蜆肉和粟米粒炒香，並加入少許鹽和黑胡椒碎調味，繼續炒至熟透、取出備用。
4 ：
打散雞蛋、下少許鹽，然後拌入炒好的蜆肉和粟米粒。
5 ：
燒熱鍋、下少許油，待油加熱好便加入蛋液，炒至喜歡的熟度即可。
6 ：
完成！
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54431
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
炒麵食譜｜豉油皇炒麵
十幾元材料可以炒出一大鑊豉油皇炒麵，真係好抵食。 製作時間: 15分鐘內 份量人數: 3-4人 食材 蛋炒麵 2個 芽菜（摘豆摘尾） 4 兩 蔥 幾棵 乾蔥（大size) 1顆 白芝麻 少許 甜醬 適量 生抽 3湯匙 鉅利醬油/老抽 2湯匙 蠔油 1湯匙 水 半湯匙 作法: 1 ：Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
栗子炆雞食譜｜栗子炆雞做法
家常菜香噴噴栗子炆雞 製作時間: 1小時內 份量人數: 1-2人 食材 雞 半隻 栗子 10粒 醃料 生抽 1湯匙 糖 1茶匙 醬汁 蠔油 1湯匙 生抽 1茶匙 水 250ml 作法: 1 ： 雞斬件 2 ： 雞件加入醃料拌勻醃30分鐘 3 ： 用油將雞件煎香 4 ： 加入栗子和醬汁,加蓋用小火炆20分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
黑糖薑汁千層糕食譜
新鮮薑榨汁，做咗出嚟糕點真係好好味。 今次減糖的份量，糖度剛剛好。，Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？
蘿蔔糕食譜滿天飛，好似每家每戶都有自己一套美味蘿蔔糕功夫。趁新年來臨，我們請到荃灣街坊小店「小廚美食」的店主小廚媽來示範一次蘿蔔糕做法，分享心得，原來要蘿蔔糕夠甜，只要在過程中加一個步驟（見文中蘿蔔糕貼士3）就可以！如此有心機，難怪小店每年的蘿蔔糕訂單都爆滿，在沒甚宣傳的情況下，一個農曆新年仍然做夠二百底之多，即刻睇睇有什麼蘿蔔糕貼士？Yahoo Food ・ 23 小時前
氣炸鍋食譜｜氣炸菠蘿咕嚕肉
平時青椒或三色椒會先走油防變色，有大廚分享熱水加油焯一焯青椒同樣可以做出走油效果，大家有機會可以試試。Cook1Cook煮一煮 ・ 13 小時前
平價花膠變頂級貨？海參縮水點算？5大海味「回本」處理全攻略
農曆新年做節，除了必食年糕、蘿蔔糕之外，少不了要買花膠、海參、金蠔這些貴價食材「充撐場面」。動輒幾千元買回來的海味，如果因為不懂處理而煮縮水、發頭不夠大，甚至煮出一鍋腥味，真的會「肉痛」到睡不著！別讓你的心血（和金錢）付諸流水。今次我們整合了 5 種矜貴食材的「零失敗」處理及烹調秘技。無論你是想讓平價花膠發出天價口感，還是想金蠔做得比酒樓更惹味，看這篇就夠了，保證每一分錢都食得回本！Yahoo Food ・ 22 小時前
宮保雞丁食譜｜小朋友至愛｜脆卜卜｜好食好玩｜屋企以前整唔到｜雀巢宮保雞丁
小朋友至愛 脆卜卜 好食好玩 屋企以前整唔到｜雀巢宮保雞丁 去茶樓成日都會見到精緻嘅「雀巢」，原來只需要一個碗，就可以將蛋麵氣炸成雀巢形狀，再盛上經典川菜宮保雞丁，就係雀巢宮保雞丁啦！想知道點樣炸出完美嘅「雀巢」，就要睇片啦！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蟶子食譜｜蒜蓉牛油蒜蟶子
街市見一兜$80 有十隻蟶子，咁平就帶返屋企蒸嚟食。Cook1Cook煮一煮 ・ 13 小時前
雞肉食譜｜麻藥雞捲
醬汁跟麻藥蛋一樣，用來浸雞捲都好入味，肉質不會鞋口 詳細做法，睇片啦? https://youtu.be/WcvuoFHgqGQCook1Cook煮一煮 ・ 13 小時前
肉餅食譜｜土魷蒸肉餅 Steamed Minced Pork with Dried Squid
家常菜式之中，又點少得蒸肉餅呢？土魷蒸肉餅係最常整嘅肉餅菜式，因為除咗豬肉之外，所有配料都係屋企常備嘅，話咁快就整好！Cook1Cook煮一煮 ・ 13 小時前
Brunch推介2026｜Mondrian酒吧餐廳Avoca全新「High Spirits」早午餐！任飲港式飲品靈感雞尾酒、任食炒鳳尾蝦配炸饅頭
週末想在雲端景色下好好Chill一Chill？位於尖沙咀Mondrian Hong Kong 38樓的酒吧餐廳Avoca，其首創的「High Spirits」週末早午餐近日換上全新餐單迎接新年 ！除了能一邊俯瞰醉人的維多利亞港景致，現場更有DJ動感節奏注入靈魂，絕對是與好友暢敘、締造難忘回憶的最佳好去處 。Yahoo Food ・ 1 天前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下
星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 21 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 16 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 19 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 1 天前
胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺
胡楓（修哥）昨日（18日）迎來94歲生日，早於17日晚「藝能集團40周年 特高娛樂20周年」晚宴中，獲譚詠麟、劉德華送上生日驚喜，全場嘉賓齊齊祝賀修哥：「生日快樂！身體健康！」另外，昨日（18日）修哥亦獲大批好友約食飯慶祝生日。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前