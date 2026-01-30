獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
茄子食譜｜紅燒茄子扒
紅燒茄子扒是一款素菜，茄子是一款有益食材，而這款菜式是適合老人及小童食用……
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
茄子 2條
熟芝麻 適量
蔥粒 少許
［調味汁料］砂糖 2茶匙
［調味汁料］老抽 2茶匙
［調味汁料］素蠔油 2茶匙
［調味汁料］麻油 1茶匙
［調味汁料］豆瓣醬 1茶匙
［調味汁料］食用水 30ml
［調味汁料］生粉 1茶匙
作法:
1 ：
茄子刨去皮後切粗片，蒸10分後煎香兩邊至金黃
2 ：
將調味汁料拌勻
3 ：
當煎香茄子後加入調味汁煮滾
4 ：
茄子上碟後灑上蔥花及熟芝麻即可
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55578
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
