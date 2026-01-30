茄子食譜｜紅燒茄子扒

【Now新聞台】位於赤鱲角南路的櫻花園逐漸開花，免費開放予公眾賞櫻，預計賞花期去到3月，而情人節前是最佳賞花期。 抬頭就能看見一大片櫻花花海，部分樹枝上的櫻花已經綻放——不用飛到日本，在東涌纜車站附近的櫻花海岸漫步也能感受春意漸濃。機場櫻花園作為市民及旅客賞花熱點之一，栽種了160棵櫻花樹。今年園區擴大至3萬平方呎，增加39棵適合華南地區天氣栽種的品種「好運來」。喜歡櫻花的她先睹為快。戴小姐：「知道今日會開放，所以特地過來看。櫻花園現在擴展了，更加漂亮，但現在只開了三成，應該過一段時間會更好看，之後盛開應該會再來看。」馮先生：「石門有看過、恆安也有看過，兩邊都有開花，我每年都會過來看。現在來說開得很漂亮、很茂密，天氣不一樣，開得晚一點或開得早點都不一樣，暖和一點就會立即盛開。」機管局指今年開放新通道，方便市民直接前往櫻花園；首批櫻花最佳觀賞期為情人節前，預計今年有逾10萬人次賞櫻。機管局機場運行執行總監姚兆聰：「(現在)只是開了兩、三成，未來兩至四個星期會盛開，靠近情人節前一個星期就會最漂亮。原本那兩期已經適應香港天氣，估計大約三月中至尾開花。上年從東涌港鐵站過來的朋友都要過馬路，我們特別開闢了一段路，可以直接由東涌港鐵站走過來，少了約200米，會更快、更安全。」今年新增這個觀景台，可以讓賞花的市民在較高的位置與櫻花打卡。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 22 小時前