跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
麻油雞食譜｜菜脯麻油雞
將菜脯當作鹽,配麻油雞好搭呢! 菜脯增添鮮香層次感. 熱騰騰湯頭鮮美,暖胃健康好滋味啊~.
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
帶骨雞腿肉 120g
薑厚片 3g
香油 1/2小匙
菜脯末 1小匙
昆布柴魚高湯 400cc
作法:
1 ：
雞腿去皮油脂川燙備用.
2 ：
取快鍋放入薑片與香油開小火出香氣,快要放入步驟1,菜脯末及昆布柴魚高湯加蓋加壓煮分鐘熄火待洩壓.
3 ：
開蓋撈起浮油再開火滾即可.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54963
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
林志玲、Jolin、允兒愛牌！Valentino靚鞋超難得低至4折！奶白平底鞋低至$2,9XX、窩釘黑金尖頭平底鞋都有4折
雖然很多女生都會穿高跟鞋，讓雙腿看起來更纖長、體型更高䠷，然而有時要行足一日，著高跟鞋對雙腳的負擔實在太大了，這種代價真不是個個都願意。想舒適的話，當然著平底鞋才是王道呀，Valentino Garavani的平底鞋既能保持高貴時尚，款式不會太過休閒，重點是不會腳痛！名牌網NET-A_PORTER近日正進行減價優惠，其中Valentino Garavani多款斯文高雅的鞋款低至4折，貴婦必備鞋款低至$3,440，品牌最具代表的窩釘尖頭鞋折後僅$4,200！Yahoo Style HK ・ 1 天前
電飯煲食譜｜電飯煲栗子炆雞
這道菜以電飯煲為工具，將鮮嫩的雞肉和香甜的栗子悉心炆煮而成，雞肉吸收了栗子的香氣和湯汁的精華，口感鮮嫩多汁。栗子的自然甜味和濃郁的風味為這道菜增添了豐富的層次感。這道菜不僅美味，而且營養豐富，融合了中國料理的精髓和創新的烹飪方式。無論是家庭聚餐還是節日慶典，都能帶給您一份溫馨與美味。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
煎餅食譜｜豆沙煎餅
材料簡單又容易做 煎出來好酥脆好香，做飯後甜品一流，又唔會太有罪惡感。做多啲放冰格隨時食 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafeCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
茄子食譜｜櫻花蝦醬香茄子
茄子價廉物美，無論攜帶或烹調都很方便，適合「長期糧尾」的朋友帶回公司，叮一叮作午餐，實在是窮人恩物。這道櫻花蝦醬香茄子在醬汁中加入了櫻花蝦，與茄子一起叮幾花鐘即可享用，滲出陣陣的蝦油微香，比普通的醬汁更有層次，拌好的醬汁可以放雪櫃雪2-3日再用。 茄子含豐富含膳食纖維，有助於促進腸道健康，預防便秘和維持消化系統正常運作。而類黃酮和多酚等抗氧化物質，有助對抗自由基，保護細胞免受氧化。中醫則認為茄子性味苦寒，能清熱解毒和利尿通淋，能緩解熱毒引起的皮膚疾病和口腔潰瘍，亦可紓緩水腫和尿道感染等問題。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
羊腩煲食譜｜枝竹羊腩煲 加3樣材料去膻味減臊熱
在冬天多吃羊肉大有補虛抗寒、補養氣血、溫腎健脾胃等作用，既保暖又補益，加入竹蔗、馬蹄和檸檬葉，去膻味又減低羊肉的臊熱。 揚ma喜歡用老字號廖孖記的羊腩醬做羊腩煲和腐乳醬作蘸醬，真係冇得頂。 ♥ FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagrm.com/Yeung_Ma_Kitchen ♥ MeWe專頁 ♥: https://mewe.com/p/yeungmakitchenCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜｜一口開心果酥
🧧賀年食品🧧系列之 「一口開心果酥」 係今年新口味的賀年小食呀！！ 好多年前整過1次用開心果粉做的開心果酥，今次轉用開心果醬整，覺得更加香脆😋😋 今次的食譜其實係用前年的黑芝麻酥，將黑芝麻醬換成開心果醬，做法非常簡單易做，新手都做到，絕對係0失敗👍👍 呢款酥餅除左用開心果醬整之外，裏面仲加左d開心果碎粒，真係好香開心果味🤤🤤 鍾意開心果的你快d試下整喇！！ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17vFmM9a8b/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜｜除煩補虛｜有覺好瞓｜補而不燥｜羊肚菌栗子響螺豬骨湯
成日都覺得個人提唔起勁、氣唔係好順，夜晚又容易瞓得唔好，呢個時候就真係要靠湯水幫身體慢慢調理返。今日同大家分享嘅，就係一款滋補得嚟又唔會太燥、男女老少都啱飲嘅靚湯 —— 羊肚菌栗子響螺豬骨湯。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蠔食譜｜蒜蓉焗生蠔
蠔食譜｜蒜蓉焗生蠔Cook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
英超話題 ｜兩黃一紅 懷斯「停賽」半年
阿仙奴球星懷斯（Declan Rice）被判「停賽」半年，即時生效。到底發生咩事？Yahoo 體育 ・ 1 天前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 19 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 1 天前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 19 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2026年可能引發美股下跌的3大事件
據《Investing.com》，美股在 2026 年開局時延續了去年推動市場上漲的動能，但 Sevens Report 警告，投資人不應假設這波漲勢會無限延續。Sevens 點出三項可能推動股市走低的發展。鉅亨網 ・ 19 小時前
據報日本首相高市早苗擬考慮解散眾議院 圓匯急跌
日本《讀賣新聞》周五報道，首相高市早苗周五開始研究解散眾議院的可能性。若成事，眾議院選舉料於2月上旬至中旬舉行投票。AASTOCKS ・ 1 天前
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普：不管格陵蘭願不願意 美國都會採取行動
據《CNBC》報導，美國總統特朗普周五 (9 日) 表示，其政府將對格陵蘭採取行動，「不管他們喜不喜歡」，進一步升高他為替美國取得這塊丹麥領土所發出的強硬言論。鉅亨網 ・ 23 小時前
【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）
Uniqlo今期限定優惠春色新裝，男女都可以著嘅防風外套、長褲，同埋一家大細嘅HEATTECH極暖系列，與大家溫暖過冬！YAHOO著數 ・ 1 天前