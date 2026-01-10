麻油雞食譜｜菜脯麻油雞

茄子價廉物美，無論攜帶或烹調都很方便，適合「長期糧尾」的朋友帶回公司，叮一叮作午餐，實在是窮人恩物。這道櫻花蝦醬香茄子在醬汁中加入了櫻花蝦，與茄子一起叮幾花鐘即可享用，滲出陣陣的蝦油微香，比普通的醬汁更有層次，拌好的醬汁可以放雪櫃雪2-3日再用。 茄子含豐富含膳食纖維，有助於促進腸道健康，預防便秘和維持消化系統正常運作。而類黃酮和多酚等抗氧化物質，有助對抗自由基，保護細胞免受氧化。中醫則認為茄子性味苦寒，能清熱解毒和利尿通淋，能緩解熱毒引起的皮膚疾病和口腔潰瘍，亦可紓緩水腫和尿道感染等問題。

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前