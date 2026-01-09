材料簡單又容易做 煎出來好酥脆好香，做飯後甜品一流，又唔會太有罪惡感。做多啲放冰格隨時食 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafe

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

中筋麵粉 200g

熱水 90ml

冷水 30ml

低糖豆沙 90g





作法:

1 ：



熱水加入麵粉中，用筷子拌勻，再加入冷水拌勻，用手搓成光滑麵糰，蓋上保鮮紙靜止20分鐘。將麵團分割50g一個，擀成2mm厚圓形餅皮，塗上豆沙，捲起，封口

2 ：

再搓成長條形，約25cm長，然後盤捲起來，壓平，擀至約3mm厚 15cm大小。鑊落油，中小火煎至金黃色熟透即可

3 ：

完成

