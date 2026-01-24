錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
麵包食譜｜迷你香腸包
迷你香腸包 香噴噴，好惹味 Mini Sausage Buns
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
高筋粉 200g
糖 20g
鹽 2g
酵母 3g
蛋液 40g
牛奶+溫水（各一半） 100g
牛油 10g
作法:
1 ：
把所有材料混合，牛油除外 麵團靜置30分鐘（水合法）
2 ：
麵團成團後加入牛油混合成光滑麵團
3 ：
待第一次發酵（約1.5-2倍大）
4 ：
取出排氣 分等份 滾圓 靜置15分鐘
5 ：
造型 入模 待第二次發酵（約1.5倍大）
6 ：
掃上蛋液 加上蛋黃醬及芝士碎
7 ：
預熱焗爐170度焗25分鐘 必看示範 https://youtu.be/3_Fex9wXd8M
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54287
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
