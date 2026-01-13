渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
麻油雞飯食譜｜麻油香菇雞飯
超濃郁麻油雞飯，一鍋到底超方便
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
去骨雞腿 250-300 g
薑片 4-5 片
鮮香菇 2-3 朵
由豐將黑芝麻油 適量
隔夜飯 1-2 碗
以下為調味料—
醬油 1 大匙
蠔油 0.5 大匙
糖 0.5 小匙
米酒 2 大匙
作法:
1 ：
薑切片。香菇切片。去骨雞腿肉切小塊。
2 ：
熱鍋雞皮朝下放入雞肉，煸出雞油後放入麻油以及薑片爆香，將雞肉煎至表面微微焦黃。
3 ：
放入香菇拌炒均勻。
4 ：
加入所有調味料炒勻，加入200-300cc左右的水並以小火悶煮15-20分鐘。
5 ：
放入隔夜飯將其炒開，收汁到喜歡的程度後灑上蔥花拌勻即可。可根據個人口味再補一點麻油
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53921
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
