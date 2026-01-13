一品鍋食譜｜麻辣魚雲一品鍋

魚頭嫩滑有口感且味美，有了配菜的加入，滿屋飄香，超級滿足。 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

魚頭(斬件) 1個

炸魚蛋 9粒

魚腐 8件

窩筍(去硬皮，斜切厚塊) 1條

金菇(去根)) 1包

蒜頭(切片) 2粒

乾葱頭(切片) 2粒

薑片 4片

青葱(切小段) 2棵

紹興酒 1湯匙

寬薯粉 60克

醬神。惡魔雞煲醬(內附香料包、醬汁及辣椒粉) 1/2包

花椒油 適量

魚。醃料：

鹽 適量

胡椒粉 適量

米酒 1/2湯匙

薑汁 1/2湯匙

調味料：

蠔油 2湯匙

胡椒粉 少許

冰糖 1小粒

雞湯 250克

清水 500毫升





廣告 廣告

作法:

1 ：



魚頭(請魚檔代勞斬件)洗淨，印乾水份，加入醃料和半份葱段醃約20分鐘。

2 ：

燒熱油鑊(我用LC媽咪黑鍋‧22cm )，加入薑片、蒜片、乾葱及香料包爆香。

3 ：

加入醬汁炒香，贊酒；加入魚蛋、魚腐、金菇和調味料煮滾。

4 ：

加入魚雲煮滾，加蓋；以慢火煮約10分鐘；加入窩筍、寬薯粉煮3-5分鐘。

5 ：

最後按個人口味加入辣椒粉和葱段拌勻，淋上花椒油，即成，趁熱享用。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53927

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com