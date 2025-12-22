宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
飯島寛騎黑化轉型藏算盤？ 出道九年從不崩壞好男人！
這些年戲約越來越穩
電影拍了好幾部，像《愛唄 -約束のナクヒト-》、《ブレイブ 群青戦記》、《生きててごめんなさい》，每部都換不同風格～2024年開始特別忙，
《シンデレラ・コンプレックス》跟田中美久當對手戲，演那種外表斯文內心有病的教師，氣氛超詭異。还有《御社の乱れ正します！》系列，專門去公司抓不倫的角色，壞壞的樣子看得人心癢癢的😏
今年29歲還是滿檔狀態
2025年完全沒放假！9月有電影《アオショー！》，演一個遊戲宅男根岸新，應該會有很多搞笑場面～10月《御社の乱れ正します！2》繼續回歸，痛快抓不倫的劇情還在燒。
12月最重口，《夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge》，跟加藤史帆搭檔，他演那個超討厭的モラハラ丈夫奥田大輔，聽說角色爛到骨子裡，
他自己都擔心共演者會討厭他～這轉型玩得有點大，粉絲都說超期待看他黑化！廣告也接了ライフネット生命，年初還破天荒參加オスカー晴れ着撮影会，穿和服的樣子帥到不行。
網上大家都在聊他
X有141K粉絲，IG也有20萬左右～他po的東西都很隨性，開車兜風、逗貓玩、拍戲現場的偷拍，感覺就是個愛運動、愛寵物的陽光大男孩😌
生日辦個人活動的時候，粉絲送的花牆直接炸裂～網友留言超熱，「從エグゼイド追到現在，越來越有味道」「壞丈夫這次會不會演到讓人想砸電視」～
這種親切不做作的互動，追起來真的很輕鬆。
他到底有什麼魔力
說真的，從比賽冠軍直接當英雄主角的路不多見～長相乾淨高挑，笑起來超暖，卻能從天才醫生切換到爛丈夫，戲路寬得嚇人。北海道長大的直爽個性，
加上私下養貓、愛游泳籃球的溫柔面，讓人覺得特別好親近～他偶爾會提到對故鄉和騎士系列的感謝，感覺就是個重情義的傢伙。
從2016年走到2025年，作品一步步堆起來，未來肯定還有更多好戲。
Japhub小編有話說
飯島寛騎從騎士帥哥轉型壞男人，這反轉玩得也太狠了吧！你最早是被變身鏡頭迷住，還是現在這種黑暗角色讓你興奮？最愛哪一部？
來留言說說你的追星故事，或猜他壞丈夫會不會直接黑化成功～這種多變的北海道男孩，粉絲一起喊才夠大声啊！💥✨
