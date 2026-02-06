消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
讓人心跳加速的魅力大爆發！ 飯島寬騎的視覺殺傷力滿分！
從籃球場躍上銀幕的陽光暖男！
一看到飯島寬騎那張充滿活力又帶點稚氣的臉龐，就忍不住被他的療癒笑容給融化了。這位北海道出身的帥哥，身高178公分，擁有運動員般的結實體格，
寬闊肩膀配上那雙會放電的細長眼睛，簡直是從漫畫裡走出來的理想型男友。出道前他還在服飾店打工，意外拿下美男選拔大獎，從此踏入演藝圈，迅速圈粉無數迷妹。
近期他參演的溫馨劇集，讓人看到他不只外表出眾，內在的溫柔也超有男友力，像是那種會在你低潮時默默遞上熱飲的貼心類型。
網路上到處是粉絲的告白，說光看他一眼就覺得生活充滿希望。尤其在疫情期間，他自己確診卻反過來鼓勵大家注重健康，那種責任感讓人更愛他三分。
總之，這傢伙的魅力就像夏日陽光，照進心裡暖洋洋的，難怪成為許多女孩的夢中情人。
意外出道後的華麗轉身，療癒笑容背後的努力故事
剛踏入娛樂圈時，飯島寬騎就像一匹黑馬，從平凡學生變成萬眾矚目的新人。原本熱愛籃球和排球的他，憑著一股熱血參加選秀比賽，沒想到一舉奪冠，從此人生大翻轉。
隨著人氣水漲船高，他開始挑戰各種角色，從英雄冒險到日常愛情劇，都展現出驚人的適應力。粉絲常說，他那種從骨子裡散發的陽剛氣質，配上偶爾露出的害羞表情，
簡直是反差萌的極致。途中遇到瓶頸，他不氣餒，反而更專注磨練演技，讓每場戲都充滿真摯情感。近期在家庭劇中的表現，
更是讓觀眾感受到他內心的細膩，像個會煮飯照顧人的可靠大哥。網路上有鄉民分享，當初看他從運動場轉戰螢幕，就覺得這小子前途無量，果然沒讓人失望。
變身遊戲醫生的英雄之旅，熱血戰鬥場面讓人血脈賁張
在這部以醫療和遊戲為主題的英雄劇中，飯島寬騎飾演一位天才實習醫生，意外捲入病毒危機，必須變身戰士對抗邪惡勢力。劇情從他發現隱藏力量開始，畫面切到他穿上高科技裝甲，
手持武器衝鋒陷陣，那種從膽怯到堅定的轉變，演得讓人雞皮疙瘩掉滿地。特別是中間一場大戰，他獨自面對強敵，汗水混著血跡，眼神卻充滿不屈意志，
觀眾彷彿能感受到那股燃燒的激情。最後他聯手夥伴化解危機，溫暖的笑容再度出現，療癒了所有人心。
這部作品不只賣座，還讓他收穫大批忠實追隨者，大家都說他的表演像真實經歷過一樣，生動到讓人忘記這是虛構故事。
社群熱議不斷，粉絲直呼太帥要暈倒
網路上關於飯島寬騎的討論從沒停過，PTT鄉民表示：「這傢伙的笑容太犯規，療癒力滿分，看完劇集整個人被圈粉。」
Dcard有女孩分享：「他確診時還鼓勵大家，男友力爆表，心動到不行！」推特上一片讚嘆，有人說：「從英雄角色到溫馨劇，他的轉型太順暢，才華讓人佩服。」
知乎網友評論：「初期演技被批評，但進步神速，現在是實力派代表。」台灣粉絲在臉書抱怨見面會延期，卻也興奮表示：「就算等明年，也要親眼見到這暖男！」
香港討論區有人直呼：「他的體格和眼神，簡直是完美男神，私下溫柔的一面更吸引人。」整體來說，這些留言反映出他不只外在吸睛，內在魅力也讓人無法抗拒。
Japhub小編有話說
作為資深編輯，我得說飯島寬騎真是男藝人中的優質股，他的才華和男友力讓人一看就上癮，值得多追幾部作品解鎖更多驚喜！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
打破刻板印象：聲樂教練眼中韓國的K-Pop真正崛起之路
很多人對 K-pop 的第一印象，總是停留在華麗的舞蹈、同步到極致的編舞，以及那些青春洋溢的偶像團體，像 BTS 這樣的全球現象級組合，讓人覺得 K-pop 好像就是「視覺系流行音樂，用韓文唱的西方風格」。這種刻板印象其實已經存在很多年了，但如果你真的走進韓國的音樂圈，才會發現事情遠比表面複雜得多。其實 K-pop 的核心，從來不是只有舞蹈和包裝，而是唱功。我認識的一位在韓國生活、工作超過七年的聲樂教練就直言：K-pop 本質上是一個「歌手主導的產業」。 韓國 ballad 才是真正展現唱功的地方 想真正聽懂 K-pop 的聲音，就去聽 ballad 吧。韓國的抒情歌不像很多西方流行曲那樣靠後製疊層、Auto-Tune 撐場面，它們更講求歌手現場的耐力、長音的 legato 連貫、控制得宜的顫音，以及在高音區依然保持情感飽滿又不失乾淨的 tone。歌手必須在極高的音域裡，同時做到技術穩定和情感真摯，這種「運動員般的控制力 + 透明的情感表達」，正是韓國流行聲樂美學的精髓。 在韓國國內，大家對這種 vocal mastery 的尊重，從來沒少過。像 Park Hyo Shin...
UNIQLO春夏話題單品搶先看：Boxy外套、繭型褲、短版針織…這款配件更是預測爆賣缺貨
必筆記！從城市日常出發的春夏四大趨勢整體系列依然維持 UNIQLO 一貫的簡約基調，但細節全面升級。從剪裁線條到材質選擇，都更精準地回應現代生活：既要舒服、好活動，也要有型、有記憶點。機能休閒與經典洗鍊不再對立，陽剛與柔美也不需要二選一，而是在同一套穿搭裡自然並...
電池與快充功率雙冠王，又輕薄又全能，HONOR Magic V6 已過認證
文章來源：Qooah.com 近期，HONOR Magic V6 獲得國內3C認證，認證頁面顯示裝置支援 120W 快充，是目前摺疊屏手機中最高的充電功率。 此前 HONOR 宣佈，將在3月份召開的巴塞隆拿 MWC 上推出 Magic V6，將延續極致輕薄的設計理念。 由於電池技術的突破，Magic V6 將會內置 7150mAh 左右的電池，是目前摺疊屏裝置最大電池容量。 規格方面，Magic V6 的內部代號為 Phenom，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，後置2億像素大底鏡頭+潛望長焦鏡頭，支援無線充電、滿級防水、北斗衛星通信等旗艦級配置。備案配色有雪域白、絨黑色、旭日金、赤兔紅四款。 作為參考，去年發佈的 HONOR Magic V5 摺疊屏的機身厚度為 8.8mm、重量為 219g，內置 6100mAh 超薄青海湖刀片電池，全版本支援北斗衛星通信和 50W 無線充電，售價 8999元起。
2026 冬季奧運最型隊服精選推薦
精選 Canada、Mongolia、USA、Sweden 等多國代表隊服。
《夜王》世界首映禮｜謝君豪被推舉為團寵 廖子妤或著旗袍謝票自爆曲線靠後天 盧鎮業掌摑子華神驚到腳震
《夜王》世界首映禮｜謝君豪被推舉為團寵 廖子妤或著旗袍謝票自爆曲線靠後天 盧鎮業掌摑子華神驚到腳震
前田拳太郎撕漫男神降臨！ 國寶級帥哥一出場迷妹心動！
前田拳太郎的星途從小就埋下種子，幼稚園時就夢想當英雄，長大後練空手道拿下全國冠軍，還參加大學社交舞社團，贏過學生比賽。但2018年參加男孩選秀只進前30，讓他一度放棄演藝夢，專心讀經濟學。
情人節2026｜深圳情人節好去處9選：粉紅色商業街、IP主題店打卡、摩天輪睇日落、夜市掃街
2026年的情人節將至，想同另一半過一個有新鮮感又不老套的節日？深圳近年多個全新打卡熱點陸續登場，無論是坐摩天輪觀看日落、逛粉紅色商業街、打卡IP主題店，還是文青最愛的藝術園區、靚景海濱棧道或是夜市掃街，都可以輕鬆安排1日或2日浪漫行程。今次就為大家精選深圳9大深圳情人節好去處，涵蓋寶安區、南山區、福田區、龍崗區、鹽田區的，未想到情侶節拍拖好去處的話，不妨參考下！
首都專線｜內地獨居人口上升 數字遺產應用程式興起
【Now新聞台】小張是家中獨女，離鄉別井來到大城市工作，除了上班幾乎足不出戶，每天的指定動作，就是打開管理個人數字遺產的手機應用程式簽到。 這個習慣源於看到有獨居青年工作過勞猝死無人知的新聞，令她非常感觸。應用程式用戶小張：「我覺得認為它是我最好的一個見證和青春、它這種小隱形的資產，也希望能夠通過這個應用程式，如果確實哪天不幸出了一些小意外，能夠轉達給我的爸媽，讓他見識確實他們很鮮活的一個孩子，也至少很快樂過。」用戶可在應用程式內透過文字、圖片或影片，記錄日常生活、心情，甚至預留遺言，並設置簽到周期和收件人，萬一用戶意外離世，系統就會將用戶在「雲端」留住的愛與記憶傳遞出去。除了獨居長者外，近年獨居的年輕人也越來越多。統計顯示，內地獨居人口已超過一億，預計去到2030年更可能達到兩億。應用程式的負責人稱，隨著獨居的人數越來越多，留意到近年用戶有年輕化的趨勢，今年的用戶數量較去年同期大幅上升20倍，亦反映獨居人士渴望一份關心。應用程式創始人侯東民：「一些學生、未成年人，他們並沒有甚麼金錢可以去傳承，但是他們有更多的包含個人情緒在內的一些話語，或者說是數字上關於照片視頻，這些東西他們是需要表達的。如果說他們在最後一刻都不能表達出來，我覺得是會非常遺憾的。」負責人又計劃推出可檢測身體狀況的設備，如果檢測到用戶身體狀況有異常，可及時替他們尋求協助。#要聞
韓國「平價小眾包包」推薦！不只STAND OIL、Matin Kim，韓星同款五千有找必收！
韓國平價小眾包包推薦！不只價格親民，設計也充滿韓系氛圍，輕鬆搭出日常與通勤的質感造型。從極簡線條、復古腋下包到實用托特包，小眾品牌更能避開撞包尷尬，深受學生族與上班族喜愛！本篇精選多款討論度高的韓國平價包包品牌，帶你一次掌握流行趨勢與選購重點。
千問春節活動開場不到四小時已下單逾200萬單 如遇擁堵可稍晚下單
阿里千問APP「春節30億元大免單」活動今日(6日)正式上線，邀請全國人民體驗AI購物。截至今早約11時，活動上線不到四小時，用戶通過千問App已下單超過200萬單。 千問提醒，免單卡使用期限到2月23日。如果暫時遇到擁堵，可以稍晚下單。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友
2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。
大埔中心4座中層2房戶月租$13,000 約3.3厘租金回報 (另有本日最新成交)
大埔中心4座中層2房戶月租$13,000 約3.3厘租金回報 中原地產 - 楊頌堯經理表示，近日整體交投氣氛向好，分行最新錄大埔中心4座中層B室，建築面積433平方呎，實用面積313平方呎，2房間隔，開價約$13,500，議價後以$13,000租出，實用平均呎租41.5。 據了解，新租客為家庭客，見單位價錢合理，間隔合用，即租入單位自用。據了解，業主於2019年以$478萬購入單位，現租出單位可享約3.3厘租金回報。 延伸閱讀: 大埔中心 筲箕灣Island Residence中層1房戶成交價$660萬 美聯物業 - 鄭琨經理表示，市場近期交投暢旺，優質市區盤受捧，該行剛促成筲箕灣Island Residence一個393實呎一房戶成交，獲用家以$660萬承接。 鄭琨表示，上述成交單位為Island Residence 中層F室，實用面積約393平方呎，為一房間隔。用家鍾情屋苑鄰近港鐵，交通方便，且屋苑質素不俗，會所設施齊備，故決定入市。單位原叫價約$720萬，議價後以$660萬易手，折合實用呎價約$16,793。 原業主於2017年9月以約828.5萬元購入上述物業，持貨至今轉售，帳
鼎爺親授煎靚蘿蔔糕秘訣！最平$88入手鼎爺廚房賀年糕點/鮑參盆菜（附盆菜減$200或送蝦籽醬條件）
農曆新年最怕要在廚房忙足全日，想輕鬆陪屋企人團年，又想食到大廚級的「住家菜」？2026 年新年有救星！人氣廚藝品牌「鼎爺廚房」進駐全線AEON超市（有冇其他地方可以買？），帶來一系列由鼎爺（李家鼎）親自監修的賀歲預製菜，由手工盆菜、巧手住家菜、靚湯到賀年糕點一應俱全，最平$78就有交易，絕對是忙碌港人的福音。
利城戰誰領風「蘇」？
【Now Sports】利物浦將於下周日（2月8日）英超大戰曼城，若問眾城兵最忌憚哪位紅軍鋒將，相信答案呼之欲出，就是曾13次攻破城門的沙拿。沙拿（Mohamed Salah）歷來在各項賽事代表利物浦24次鬥曼城，共取得13個入球（見附表），若只計算英超則為17戰入9球，兩個數字比例上都不必逢二「進」一，再加上在聯賽對曼城共6次助攻，相當厲害。該埃及前鋒已連續6季在聯賽對紅軍有波入，當中不乏金球，其中2021年10月兩軍賽和2:2之役，當時狀態甚佳的沙拿沿右路擺脫曼城球員的圍堵後，再假動作扭過拉樸迪，窄位起右腳射遠柱入網，盡顯個人球技。去季兩循環聯賽，利物浦雙殺曼城，主客都贏2:0，而沙拿同樣1+1。本季首循環紅軍造訪曼城吞3蛋，他未有斬獲，來到次循環可會有所佳作？上周中歐聯，沙拿在球隊以6:0大勝卡拉巴克的比賽，下半場早段百步穿楊，主射罰球入波，是他自去年11月1日對阿士東維拉以來，為紅軍所取得的首個入球。他入球後輕拍胸前的利物浦隊徽，大概在去年底被貶及公開控訴的風波，已一掃而空。紅軍上輪聯賽以4:1大勝紐卡素，沙拿沒入球卻有助攻，預計會繼續受重用，瞄準他「熟悉」的曼城大門。沙拿VS
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎
現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。
非常檢控觀 ｜與好戲賴慰玲火花四濺 陳煒分半鐘談判戲晒頂級演技
劇集「嬌俏擔當」賴慰玲Winki可謂由頭帶到落尾！為了套料，公孫珀大晒美腿及S身形引誘子豪，而坊間流傳已久、恍如人體奧妙展的「俯身執File」經典畫面亦於昨晚播出。
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。