北海道帥哥的演技秘密公開！ 飯島寬騎BL劇魅力藏什麼招！

從校園球場到星光大道

你能信一個愛打籃球的大學生，隨手報個名就變成螢幕紅人？😄 飯島寬騎，1996年8月16日生在北海道，178公分的他本來只是札幌大谷大學的普通大一生，平時愛游泳、投籃，日子過得超chill。

2015年，他一時興起參加第28屆JUNON SUPER BOY美男子選拔賽，沒想到直接抱回最高獎，瞬間從校園小鮮肉變成萬人迷！

他在2022年PopDaily採訪中笑說：「我當時就想試試看，誰知道直接中大獎！」X上粉絲直喊：「這顏值根本是上天派來的！」這傢伙的起跑，簡直像動漫主角的超燃開場！

假面騎士的熱血衝刺

2016年，飯島寬騎一頭栽進特攝圈，靠《假面騎士EX-AID》直接紅到天邊！他演主角寶生永夢（假面騎士EX-AID），化身遊戲醫生打怪救人，熱血又帶點逗趣的表演讓粉絲看得心花怒放！

他先在《假面騎士Ghost》第50集聲演EX-AID，後來主演劇場版《假面騎士EX-AID True·Ending》。X上粉絲狂讚：「永夢的笑容能讓我元氣滿滿！😍」

2020年他得過COVID-19，康復後在X上喊話：「大家一定要保重！」這波暖心舉動，粉絲直呼：「這醫生我給滿分！」他的特攝初戰，真的帥到讓人暈頭轉向！

舞台與愛情劇的帥氣進化

飯島可不只會當超級英雄！2018年，他首度主演舞台劇《SHIRO TORA～beyond the time～》，用真摯演技把觀眾感動得一塌糊塗。

2019年，他在北海道電視台《請勿轉台!》大放光彩，這部劇直接拿下日本商業廣播聯盟獎雙料大獎，粉絲在X留言：「他的眼神也太會說話了吧！😳」

2022年，他在《我和他都是新郎》挑戰BL劇，細膩的感情戲讓粉絲淪陷，拿下2022年商業廣播聯盟優秀獎。

2023年《幸福滿滿的便當店》又摘下東京電視劇獎地方電視劇獎。粉絲直喊：「寬騎演愛情劇根本是天菜級！」這進化，簡直是螢幕上的全壘打！

廣告與寫真的萬能偶像

飯島寬騎的魅力可不只在劇裡！2023年，他在《我們的餐桌》用溫柔演技把BL粉迷得七葷八素，X上#飯島寬騎話題直接爆棚，粉絲讚：「他的微笑讓我心動到不行！」

2024年，他在《灰姑娘情結》繼續當主演，帥氣又深情的模樣讓粉絲尖叫連連。他還拍過大塚製藥「オロナミンC」、SONY PlayStation VR廣告，

Instagram（@hiroki_iijima_official）上的花絮照讓粉絲直呼：「這男人連廣告都拍得像時尚大片！📸」他的寫真集《Hiroki》、《六彩》更是賣到缺貨，粉絲大喊：「這身材我可以舔屏一整天！」他的萬能風采，真是讓人看得眼冒愛心！

北海道男孩的親民本色

飯島寬騎不只是螢幕上的高帥偶像，私下還是個超親民的北海道男孩！他愛打籃球、游泳，X上常曬運動日常，粉絲留言：「寬騎的籃球照讓我魂都飛了！🏀」

2020年康復後，他在X上暖心叮囑：「健康最重要，大家要小心！」這份真誠讓粉絲感動喊：「這偶像也太貼心了吧！」

雖然他有時看起來高冷，但粉絲見面會上偶爾冒出的北海道腔，總能把大家逗得哈哈大笑。他在2022年採訪中說：「北海道的空氣讓我學會放鬆，演戲才能更自然！」這男孩的真實一面，真是讓人愛到捨不得眨眼！

Japhub小編有話說

從北海道的籃球小鮮肉到假面騎士，再到BL劇的萬人迷，飯島寬騎的路簡直像部超燃動漫！😉 他的熱血演技、親民笑容，還有那讓人噴鼻血的寫真集，哪一點不讓人心跳加速？

