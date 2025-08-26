19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
北海道帥哥的演技秘密公開！ 飯島寬騎BL劇魅力藏什麼招！
北海道帥哥的演技秘密公開！ 飯島寬騎BL劇魅力藏什麼招！
從校園球場到星光大道
你能信一個愛打籃球的大學生，隨手報個名就變成螢幕紅人？😄 飯島寬騎，1996年8月16日生在北海道，178公分的他本來只是札幌大谷大學的普通大一生，平時愛游泳、投籃，日子過得超chill。
2015年，他一時興起參加第28屆JUNON SUPER BOY美男子選拔賽，沒想到直接抱回最高獎，瞬間從校園小鮮肉變成萬人迷！
他在2022年PopDaily採訪中笑說：「我當時就想試試看，誰知道直接中大獎！」X上粉絲直喊：「這顏值根本是上天派來的！」這傢伙的起跑，簡直像動漫主角的超燃開場！
假面騎士的熱血衝刺
2016年，飯島寬騎一頭栽進特攝圈，靠《假面騎士EX-AID》直接紅到天邊！他演主角寶生永夢（假面騎士EX-AID），化身遊戲醫生打怪救人，熱血又帶點逗趣的表演讓粉絲看得心花怒放！
他先在《假面騎士Ghost》第50集聲演EX-AID，後來主演劇場版《假面騎士EX-AID True·Ending》。X上粉絲狂讚：「永夢的笑容能讓我元氣滿滿！😍」
2020年他得過COVID-19，康復後在X上喊話：「大家一定要保重！」這波暖心舉動，粉絲直呼：「這醫生我給滿分！」他的特攝初戰，真的帥到讓人暈頭轉向！
舞台與愛情劇的帥氣進化
飯島可不只會當超級英雄！2018年，他首度主演舞台劇《SHIRO TORA～beyond the time～》，用真摯演技把觀眾感動得一塌糊塗。
2019年，他在北海道電視台《請勿轉台!》大放光彩，這部劇直接拿下日本商業廣播聯盟獎雙料大獎，粉絲在X留言：「他的眼神也太會說話了吧！😳」
2022年，他在《我和他都是新郎》挑戰BL劇，細膩的感情戲讓粉絲淪陷，拿下2022年商業廣播聯盟優秀獎。
2023年《幸福滿滿的便當店》又摘下東京電視劇獎地方電視劇獎。粉絲直喊：「寬騎演愛情劇根本是天菜級！」這進化，簡直是螢幕上的全壘打！
廣告與寫真的萬能偶像
飯島寬騎的魅力可不只在劇裡！2023年，他在《我們的餐桌》用溫柔演技把BL粉迷得七葷八素，X上#飯島寬騎話題直接爆棚，粉絲讚：「他的微笑讓我心動到不行！」
2024年，他在《灰姑娘情結》繼續當主演，帥氣又深情的模樣讓粉絲尖叫連連。他還拍過大塚製藥「オロナミンC」、SONY PlayStation VR廣告，
Instagram（@hiroki_iijima_official）上的花絮照讓粉絲直呼：「這男人連廣告都拍得像時尚大片！📸」他的寫真集《Hiroki》、《六彩》更是賣到缺貨，粉絲大喊：「這身材我可以舔屏一整天！」他的萬能風采，真是讓人看得眼冒愛心！
北海道男孩的親民本色
飯島寬騎不只是螢幕上的高帥偶像，私下還是個超親民的北海道男孩！他愛打籃球、游泳，X上常曬運動日常，粉絲留言：「寬騎的籃球照讓我魂都飛了！🏀」
2020年康復後，他在X上暖心叮囑：「健康最重要，大家要小心！」這份真誠讓粉絲感動喊：「這偶像也太貼心了吧！」
雖然他有時看起來高冷，但粉絲見面會上偶爾冒出的北海道腔，總能把大家逗得哈哈大笑。他在2022年採訪中說：「北海道的空氣讓我學會放鬆，演戲才能更自然！」這男孩的真實一面，真是讓人愛到捨不得眨眼！
Japhub小編有話說
從北海道的籃球小鮮肉到假面騎士，再到BL劇的萬人迷，飯島寬騎的路簡直像部超燃動漫！😉 他的熱血演技、親民笑容，還有那讓人噴鼻血的寫真集，哪一點不讓人心跳加速？
2025年，他在X（@Hiroki_I_jima，142.2K粉絲）和Instagram（@hiroki_iijima_official）繼續丟新作品，粉絲已經在喊：「寬騎的新劇我要熬夜追！」
你最愛他的哪個角色？快留言跟小編分享，或者衝去看他的《灰姑娘情結》吧！
其他人也在看
realme 官宣新機，可達15000mAh，320W 秒充
文章來源：Qooah.com realme 發佈活動海報，海報顯示 realme 將會在8月28日舉辦真粉節，這次會有特別新品發佈，並提出了「挑戰世界最大電池手機」，「空調制冷手機散熱黑科技發佈」，「真奇喵毛絨版首秀」，「神秘新品爆料」等字樣。 之前 realme 已經在 X 平台發佈過預熱海報，並在海報中分享了一部新手機，這部手機的電池容量為 15000mAh。而且 realme 在更早前分享過一部 10000mAh 電池的概念手機，型號是 realme GT 10000mAh，預計這部手機後續會正式推出。 realme GT 10000mAh 雖然配備 10000mAh 的電池，但手機厚度僅有8.5mm，重量215g， realme 發佈了 320W 超光速秒充技術，手機用戶將一部 4420mAh 的手機電池充至 100% 僅需4分半。 現階段除了 realme，也有許多手機廠商都在為手機配備大容量電池而做準備，用戶可以期待後續的手機發展。Qooah.com ・ 1 天前
今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相
阿Lam、Sally這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally笑言自己幾乎不會花時間Post相上社交平台Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來
男星同款單品：李到晛BALMAIN粗花呢機車外套韓國男神李到晛在海外粉絲見面會上、以這件BALMAIN 2025 春夏系列黑色粗花呢機車外套，展現“優雅反叛”的代名詞。粗花呢原本是高貴老錢風的代表，做成機車外套立刻變身“壞壞貴公子”，且不只在材質上玩出層次，更完美凸顯李到晛的清...styletc ・ 9 小時前
Tsoul田曜誠再度代表香港 九月底征韓出戰街舞錦標賽世界總決賽 爭奪世界榮譽
Tsoul（田曜誠）繼多次代表香港參與國際賽事後，近日再度傳來捷報。他聯同隊友HimJ@Pentaverse及Bboy Four Eyes，於日前舉行的《CIDC天安國際街舞錦標賽》港澳分區賽中脫穎而出，勇奪冠軍，獲得代表香港及澳門地區的資格，將於今年九月底遠赴韓國天安市，參加這項國際級街舞盛事的世界總決賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
演唱會驚魂！主辦方：楊宗緯健康是優先考量
[NOWnews今日新聞]歌手楊宗緯日前晚間在中國西寧演唱會上發生意外，不慎從舞台跌落。主辦單位「動聽（上海）音樂文化發展有限公司」隨後發布官方聲明，證實楊宗緯因意外跌落，並表示已緊急將他送往醫院進行...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Gen Z 情緒困擾向 AI 訴苦、與網民「圍爐取暖」 精神科醫生倡專業人士於社交平台支援︱Yahoo
【Yahoo健康】學生近年自殺個案增加，引發社會高度關注。關注學童自殺學生聯席今日（25 日）舉辦論壇，透過 40 位青年大使表達對學童自殺情況的關注。有青年大使認為，社會缺乏聆聽青少年的空間，以致他們寧願與 AI 聊天機器人傾訴，或在社交平台與陌生人「圍爐取暖」，亦不願與真人傾談。有精神科醫生表示，既然無法阻止他們使用社交媒體的洪流，不如加入他們，在平台上幫助有情緒困擾的青少年。Yahoo 健康 ・ 1 天前
SpaceX 計劃於星期一發佈 Starship Flight 10 重新安排發射時間
SpaceX 在週日晚上原定的 Starship 第十次飛行被取消，原因是地面系統出現問題。這次發射原定於東部 […]TechRitual ・ 1 天前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
SpaceX Starship Flight 10 的最新發射情況
SpaceX 預計將於當地時間下午 6:44 發佈其 Starship 計劃的第十次測試飛行，這也是東部時間下 […]TechRitual ・ 20 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
佘詩曼「七魔女」閨密團「拋夫棄子」外遊 文頌嫻連續兩年缺席惹網民猜疑
由佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」藝人閨密團，多年來姊妹情深，就算各有各忙，仍不時會開心聚會，互相祝賀慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 1 天前