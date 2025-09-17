飯島直子不良少女的黑歷史？初代治癒系女神的禁斷愛情！

治癒系女神的意外告白

嘿，日本劇迷們，準備好聽一個讓你大跌眼鏡的故事了嗎？有「初代治癒系女神」之稱的飯島直子，57歲的她最近在TBS節目《人生最高餐廳》上大爆料！

這位1990年代憑《Georgia》廣告走紅的美女演員，竟然坦承自己中學時代是個「不良少女」！更誇張的是，她還透露曾與學姐「大姐頭」拍拖！這波回憶殺，到底藏著什麼秘密？快跟小編來挖這位女神的叛逆青春！😲

廣告 廣告

不良少女的叛逆青春

飯島直子在節目中被主持人加藤浩次問到小時候的性格，她笑說自己是「外柔內剛型」，在家總覺得「好吵」，不愛說話。當加藤追問「中學後變不良少女了？」她毫不猶豫點頭！

據《每日新聞》，她透露小學時被欺負，心裡憋著一股報復的火，到了中學乾脆不學了！節目成員島崎和歌子問她書包是不是「鼓鼓囊囊型」，飯島直言：「我根本不背書包，課本也不帶！」這叛逆模樣，簡直像日劇裡的問題少女！🚬

同性戀情的意外插曲

更勁爆的來了！飯島直子回憶中學時被一位學姐「大姐頭」告白，她怕拒絕讓對方沒面子，於是答應交往！學姐還霸氣護她，警告其他學生「不準對飯島動手動腳」！

據《東京スポーツ》，這段同性戀情雖短暫，但讓她的青春多了一抹傳奇色彩。網友聽完驚呼：「這也太酷了吧！」這段往事，堪稱她的不良青春高光！💕

治癒系的螢幕傳奇

飯島直子從1980年代後半入行，1994年因《Georgia》咖啡廣告爆紅，後憑日劇《東京愛情故事》《101次求婚》奠定「治癒系女神」地位。

據《朝日新聞》，她的溫柔氣質和清新笑容，讓她成為90年代偶像代表。她在X上分享節目花絮，po文「青春回憶真有趣」，引發粉絲懷舊潮。這女神，怎麼從不良少女變螢幕甜心？🌟

網友熱議的青春話題

這段爆料在X上掀起熱浪！@nhk_news po文「飯島直子坦承不良少女過去」，獲數千轉推，網友留言：「女神也有叛逆青春，太意外！」「同性戀情像日劇劇情！」

台灣粉絲在PTT熱議：「飯島直子中學不背書包，太帥！」香港網友說：「治癒系女神這過去也太狂野😅」。這話題熱度，直接讓90年代回憶殺燒起來！📲

不良到治癒的轉型之謎

飯島直子的故事讓人好奇，她如何從不良少女變成治癒系代表？據《週刊文春》，她在20歲後專注演藝，靠努力和天生氣質翻身。

如今57歲，她仍活躍於電視，氣質不減。這轉型之路，彷彿從不良番長到螢幕公主的傳奇！👑

Japhub小編有話說

哈哈，飯島直子這不良少女的過去真讓人驚呆！從不背書包到同性戀情，再到治癒系女神，她的青春像部日劇！

小編好想知道她當年怎麼甩掉「大姐頭」的！各位有沒有類似叛逆回憶？快留言分享吧，小編已經準備重溫《東京愛情故事》了！