入住飯店小心！房務員曝「２東西超髒」別用，一票網友爆共鳴：想到就害怕
隨著旅遊風氣盛行，旅館住宿品質備受關注。近日一名擔任房務員的女網友在網路上揭發旅館清潔的驚人內幕，指出部分業者竟會以「客人用過的毛巾」來擦拭杯子、熱水壺等用具，甚至用同條毛巾清理髒污馬桶和浴缸。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛分享自身住宿經驗與防範措施。
房務員揭旅館清潔內幕
一名女網友在Dcard以「經常去旅館的請注意」為題發文，表示她過去只是聽說旅館熱水壺很髒不建議使用，直到實際擔任房務員後才發現是真的。她指出，旅館房務員會用客人擦過身體的毛巾來擦拭杯子和熱水壺，更誇張的是，當毛巾擦過沾有尿漬、排泄物的馬桶後，有可能又被拿去擦浴缸。雖然部分房務員會在毛巾髒污後更換新的繼續擦拭，但也有人會１條毛巾用到底。
別用旅館熱水壺、杯子
原PO補充，她透過同為房務員的朋友得知，有些旅館雖然不會使用客人用過的毛巾清潔，會有１條專門的布清潔杯子、熱水壺和桌子，但也是髒到不行才會清洗，因此她真心建議大家「熱水壺跟杯子千萬不要用」。她同時也呼籲大家盡量別用浴缸，因為浴缸通常只用清潔劑刷過、再以毛巾擦拭，沒有消毒，有可能會感染。
網友建議使用自己毛巾
文章曝光後，引發討論，網友留言表示，「以前聽說有人惡搞拿熱水壺當夜壺的？我自己住旅館的習慣，熱水壺使用前一定先清洗很多次，然後加滿煮水第１次倒掉當殺菌，再重新煮第２次，但大部分是能不用就不用」「去日本用熱水壺涮和牛的才真的沒品」「飯店的東西我從來不用，出門就是帶自己的毛巾」「還好我都不用熱水壺，因為本身有點潔癖，旅館每天那麼多人住，真的不知道熱水壺被如何使用過，這種要喝下肚的東西，想到就害怕」。
也有其他房務員分享經驗，「之前打掃過五星級飯店，打掃的手摸來摸去很少會洗，接著會去鋪床和拿乾淨的毛巾，所以就算毛巾是新的被摸過都不乾淨了，住飯店還是自己帶個人毛巾比較好」「當過兼職房務路過，客人用過的毛巾真的會拿來擦各種東西，地板、鏡子之類，房間內所有東西都有可能，但有一定規模的都會集中給消毒業者清洗消毒，敢不敢用就看個人了」
部分飯店拿專屬抹布清潔
不過也有房務員強調，不是所有飯店都會這樣隨意清潔，「真的不是所有飯店的房務員都用毛巾擦，我們飯店就有專屬用的抹布，不是用毛巾」「待過五星的飯店，是用報廢的毛巾擦乾，會車其他顏色的邊，被抓到用客房內的毛巾會被罰」「民宿從業人員多年路過，我待過的民宿都會有另外準備的打掃抹布，且都會確實分開使用，馬桶跟浴缸也都是確實用清潔用品刷洗後再擦乾」。
▲房務員建議，盡量別用旅館熱水壺、杯子。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
