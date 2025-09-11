一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
飯後一個簡單動作，竟讓他無痛甩肉7.2公斤！化學家公開「神奇減重訣竅」
想減重卻怕辛苦？《控糖革命》提出一個簡單又有效的方法——飯後散步或輕度運動，不僅能穩定血糖，還能無痛甩肉。網友實測數月就瘦了將近7.2公斤，效果讓人驚喜！
書中作者傑西・安佐斯佩是生物化學家，她在論壇上分享飯後運動的好處，並鼓勵大家用動態血糖儀監測自身反應。透過控制血糖波動，不只幫助減重，對改善腦霧或慢性病症狀也有幫助。阿聯酋的網友哈立德因家族有糖尿病史，加上成年後生活習慣造成腹部肥胖，受論壇啟發，堅持飯後散步幾個月就減掉7.2公斤。他回憶第一次嘗試午飯後散步10分鐘，邊走邊想像血糖被肌肉燃燒，當天不僅沒像平常一樣吃甜點犯睏，工作也更加專注。
為什麼飯後運動這麼有效？研究顯示，吃完一碗白飯後，血糖會先飆升60mg/dL，身體分泌大量胰島素降血糖，但後續胰島素下降過快，兩小時後血糖又會小幅反彈，容易產生飢餓感，想吃甜點。若此時進行20分鐘飯後散步，腿部肌肉會消耗血糖，降低峰值和胰島素波動，自然減少熱量堆積。
運動時機建議：
飯前運動：可降低血糖峰值18%、胰島素降35%
飯後運動：可降低血糖峰值30%、胰島素降48%
→ 最理想是「飯前+飯後都動」，若只能選一次，飯後45分鐘內開始運動仍有效。
運動方式：
快走10–20分鐘
居家簡單力量訓練：深蹲、伏地挺身、抬腿
辦公室可做踝泵、抬腿等動作
目標是微微出汗即可，不需劇烈運動。
懶人控糖三步驟：
餐前爬幾層樓梯或做踝泵運動
吃飯順序：蔬菜 → 蛋白質 → 主食
餐後45分鐘內快走20分鐘
從今天開始，飯後不要馬上坐下，動一動小小習慣，就能改善血糖、控制體重，還能逐步養成健康生活方式。小小改變，長期下來效果驚人！
延伸閱讀
有運動卻還是「瘦不了」？研究揭2大心理因素，解密讓人越動吃越多的陷阱
其他人也在看
2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」
秋冬時尚趨勢：低調奢華的新老錢風 低調奢華不再只是口號，而是2025秋冬的核心重點。以奶油白、焦糖褐、咖啡棕等高級中性色，為這一季注入溫潤卻不張揚的氛圍。沒有明顯的Logo，取而代之的是細膩剪裁與高級面料，傳遞安靜奢華的態度。不對稱設計为基本款注入建築美感，...styletc ・ 15 小時前
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格
說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
佘詩曼黃宗澤《新聞女王2》玩到癲 幕前幕後鬥戲
【on.cc東網專訊】視后佘詩曼（阿佘）一向深得廣告商歡迎，品牌活動一個接一個，忙得不可開交，昨（10日)她便現身旺角出席韓國護膚品牌活動，穿着斜膊裙的她，明艷照人，甫到場即向在場粉絲揮身打照呼，相當親民，難怪一直深得粉絲疼錫。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
珍惜生命｜西營盤18歲港大內地女墮樓亡 生前疑墮電騙案 (更新)
西營盤有人由高處墮下，一名女子死亡。今日凌晨1時許，警員巡經西區干諾道西162至164A號昌寧大廈對開期間，發現一名女子倒臥地面，懷疑她從高處墮下。救護員接報到場，將昏迷女事主送往瑪麗醫院治理，其後被證實死亡。警方經初步調查，18歲姓黃事主為內地女子，相信她從上址一單位墮下，現場檢獲遺書。女事主死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
曼谷新商場Central Park Bangkok開幕！17間米芝林指南美食+打卡空中花園+獨家POP MART快閃店
曼谷近年大型商場一個接一個登場，最新加入戰團的就是 Central Park Bangkok。這個結合購物、餐飲、休閒的新地標。座落於Silom與Rama IV交界的黃金地段，距離BTS站及MRT站只需幾分鐘路程。這個全新綜合購物中心最特別之處，是集結了17間米芝蓮指南推介餐廳，當中包括多間首次進軍泰國的日韓名店。除購物及餐飲外，頂層設有超大空中花園，能俯瞰城市景觀；另有 POP MART 快閃店，推出獨家限定系列。無論購物還是用餐，Central Park Bangkok 都值得大家加入曼谷行程之中。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
譚嘉儀離巢後愈戰愈勇 紅噹噹殺出血路
【on.cc東網專訊】歌手譚嘉儀3月毫無預警下宣布離巢無綫，結束14年的賓主關係，成為獨立歌手後的她繼續努力為事業打拚。正在舉行巡迴演唱會的她，昨日於社交網晒靚相，寫道：「今次為咗『陪著你走巡迴演唱會』拍攝左新一系列嘅相片，好鍾意呢個造型食，影得好開心，好鍾意呢東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
The Hari酒店Zoku餐廳任食生蠔餐買一送一！人均低至$297歎時令生蠔、煙燻鯡魚魚子醬、焙茶焦糖燉蛋（另推下午茶人均$1XX）
位於灣仔The Hari酒店的Zoku日式餐廳推出「暢享生蠔星期二」套餐買一送一優惠，人均低至$297，即可90分鐘任食時令生蠔！一眾小食、串燒都是任食，如炸生蠔、天婦羅生蠔等，一眾蠔控不能錯過！另外，酒店都推出週末早午餐買一送一優惠，人均低至$413，食客可盡享精緻壽司、日式串燒、創意甜品等，主菜亦可七選一，性價比甚高，喜歡日式料理的您絕對不能錯過！除此之外，下午茶都有買一送一，人均僅$187，品嚐共9款鹹甜點。9月11日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 20 小時前
稱性犯罪富豪艾普斯坦「至交」 英駐美大使曼德森遭撤職
（法新社倫敦11日電） 英國首相施凱爾今天撤換駐美國大使曼德森（Peter Mandelson），因為新曝光的信件披露，這位外交官與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）私交甚篤。曼德森此次遭撤職，讓仍在努力重振日益失去支持的政府、正在籌備下週美國總統川普來訪的施凱爾（Keir Starmer）深陷政治與外交麻煩。法新社 ・ 1 小時前
「東張女神」俞可程遇車禍一度以為會死 驚魂未定憶述事情：喺鬼門關出返黎
俞可程於2024年參選香港小姐競選並加入TVB，其後皇牌節目《東張西望》都有份參與，不時穿起短裙或小背心上鏡，其美貌與採訪表現漸漸受到觀眾關注，獲封「新一代東張女神」。前日（8日），俞可程自爆喺八號風球上班途中發生車禍，表示自己喺鬼門關出返黎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
車銀優高允貞「臉蛋天才」同框畫面太養眼！MFG廣告再遇，秋季學院及牛仔穿搭服裝要入貨了
車銀優與高允貞再度合體拍攝 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 最新廣告，兩位「臉蛋天才」同框畫面簡直不要太美好！這次他們演繹多套好看又實穿的秋季造型，看完真的忍不住想把同款通通加入購物車！Yahoo Style HK ・ 1 天前
南非最高法院裁定男性可隨妻姓 舊有規定被批過時且帶有父權色彩︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南非最高法院近日裁定，男性也可以選擇使用妻子的姓氏，推翻了過往法律只容許女性隨夫姓的限制。法院認為，相關規定構成性別歧視。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
妻子自爆曾考慮與布斯韋利士離婚
【on.cc東網專訊】荷里活影壇巨星布斯韋利士（Bruce Willis）3年多前不幸罹患額顳葉型失智症，他的健康情況惹來關注。與他結婚多年的妻子Emma Heming Willis早前自爆為了讓他得到更完善的照顧而「分居」，將他送到由專業人士全天侯照顧的地方居東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
Jisoo姐姐正式出道！金智允IG起底姊妹合照 35歲兩子之母10月出演真人騷《Super Seller》
Jisoo姐姐正式出道！消息一出𣊬間引起網上熱議，「金智允是誰？」、「金智允IG是甚麼？」、「Jisoo姐姐多大？」、「Jisoo姐姐漂亮嗎？ 」⋯⋯等一連串問題都成為熱搜關鍵字。據知Jisoo姐姐參加了綜藝真人騷《Super Seller》，節目10月播映前搶先為大家起底這位韓國人氣女團成員姐姐金智允不可不知的五件事。Jisoo姐姐金智允起底：以《Super Seller: Incentive Game》參加者身分正式出道韓國人氣女團BLACKPINK「顏值擔當」成員Jisoo姐姐10月正式出道！消息由金智允個人IG分享傳出。宣布10月將以參賽者身分亮相綜藝節目《Super Seller: Incentive Game》 。節目由韓國ENA電視台製作，滙聚40位參加者以銷售策略及實行模式進行競賽，過程中需分別進行個人戰及團體戰。參加者來自不同領域、年齡、性別、職業和經驗均不同。 ▲金智允早前於IG釋出宣傳短片搶先為節目《Super Seller: Incentive Game》造勢。Jisoo姐姐金智允起底：顏值不輸妹妹！神似女星韓孝周有其姊必有其妹？作為韓國女子天團BLACKPINCosmo ・ 20 小時前
44歲阿嬌又瘦回來了！易胖體質救星「5天速瘦法」，不用挨餓、體重狂掉不反彈！
44歲的阿嬌（鍾欣潼），以亮麗的外型和清新甜美的歌喉走紅，出道超過20年仍保持零死角美顏。雖然她近年因身材忽胖忽瘦屢屢登上熱搜，但每次她成功瘦身回歸，總讓網友狂敲碗想知道她的減肥秘訣。 天生易胖女人我最大 ・ 17 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
泰國爆發狂犬病 曼谷及部份地區列臨時疫情區 當局籲民眾盡快接種疫苗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國畜牧發展部門今日（11 日）宣布，曼谷及鄰近的北欖府（Samut Prakan）部分地區因出現狂犬病病例，被列為臨時疫情區，並自 9 月 9 日至 10 月 8 日實施為期 30 日的犬、貓及其他哺乳類動物移動禁令。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
熱氣球退款｜申請熱線冇人聽 苦主憂回水變走數 主辦方：正致力處理每宗申請｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】友邦香港國際熱氣球節在連串風波下日前宣布全面退款，惟苦主聯盟向《Yahoo新聞》反映，該退款熱線長期無人接聽，無法登記，記者昨致電熱線10次亦不果；有部分苦主曾透過電郵作出投訴，惟至今未獲回覆。主辦方列明退款期為11月7日前，苦主何小姐憂主辦方容易在兩個月後「走數」；消委會促請主辦方加派人手盡快處理。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
原來「台8女星」素顏都這麼美！韓瑜有空就敷面膜、王宇婕實行「A醇三明治法」熬夜拍戲皮膚還發光！
韓瑜：敷面膜補水救急像韓瑜這樣常常需要上妝、熬夜的女星，更懂得利用面膜來急救肌膚！皮膚科醫師指出，面膜能在短時間內補充大量水分，幫助乾燥暗沉的膚況迅速回到穩定狀態，這也解釋了為什麼她的皮膚看起來總是細嫩明亮。王宇婕：A醇是抗老法寶王宇婕因為知道A醇是抗老的...styletc ・ 14 小時前
以色列空襲卡達 聯合國安理會10日召開緊急會議
非常任理事國阿爾及利亞周二（9 日）已就卡達遭以色列襲擊一事要求聯合國安理會舉行緊急會議。鉅亨網 ・ 1 天前
17天考駕照的瘋狂內幕？ 仁村紗和的太眉逆襲大公開
仁村紗和，1994年10月13日生於大阪枚方市，164公分、45公斤，還有那雙超搶眼的濃眉，簡直天生就是要當明星！Japhub日本集合 ・ 1 天前