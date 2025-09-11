飯後一個簡單動作，竟讓他無痛甩肉7.2公斤！化學家公開「神奇減重訣竅」

想減重卻怕辛苦？《控糖革命》提出一個簡單又有效的方法——飯後散步或輕度運動，不僅能穩定血糖，還能無痛甩肉。網友實測數月就瘦了將近7.2公斤，效果讓人驚喜！

書中作者傑西・安佐斯佩是生物化學家，她在論壇上分享飯後運動的好處，並鼓勵大家用動態血糖儀監測自身反應。透過控制血糖波動，不只幫助減重，對改善腦霧或慢性病症狀也有幫助。阿聯酋的網友哈立德因家族有糖尿病史，加上成年後生活習慣造成腹部肥胖，受論壇啟發，堅持飯後散步幾個月就減掉7.2公斤。他回憶第一次嘗試午飯後散步10分鐘，邊走邊想像血糖被肌肉燃燒，當天不僅沒像平常一樣吃甜點犯睏，工作也更加專注。

廣告 廣告

為什麼飯後運動這麼有效？研究顯示，吃完一碗白飯後，血糖會先飆升60mg/dL，身體分泌大量胰島素降血糖，但後續胰島素下降過快，兩小時後血糖又會小幅反彈，容易產生飢餓感，想吃甜點。若此時進行20分鐘飯後散步，腿部肌肉會消耗血糖，降低峰值和胰島素波動，自然減少熱量堆積。

運動時機建議：

飯前運動：可降低血糖峰值18%、胰島素降35%

飯後運動：可降低血糖峰值30%、胰島素降48%

→ 最理想是「飯前+飯後都動」，若只能選一次，飯後45分鐘內開始運動仍有效。

運動方式：

快走10–20分鐘

居家簡單力量訓練：深蹲、伏地挺身、抬腿

辦公室可做踝泵、抬腿等動作

目標是微微出汗即可，不需劇烈運動。

懶人控糖三步驟：

餐前爬幾層樓梯或做踝泵運動

吃飯順序：蔬菜 → 蛋白質 → 主食

餐後45分鐘內快走20分鐘

從今天開始，飯後不要馬上坐下，動一動小小習慣，就能改善血糖、控制體重，還能逐步養成健康生活方式。小小改變，長期下來效果驚人！

延伸閱讀

有運動卻還是「瘦不了」？研究揭2大心理因素，解密讓人越動吃越多的陷阱

減脂關鍵不只飲食！5種「燃脂效率最高」運動公開，冠軍讓你能躺著繼續瘦