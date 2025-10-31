飲水可以減肥減內臟脂肪？日本Suntory推出減脂「特水」，針對高BMI族群的功能飲品

蒟蒻質地彈牙，低脂又飽肚，是不少素食者的常用食品，近日在IG流行起的網紅食譜，便是把蒟蒻雪硬再退冰，然後擠乾水，煎好後的蒟蒻質地會跟原本的質地非常不同，所以有網民會用加了燒汁煎至入味的蒟蒻串燒扮雞皮，雖然吃起來其實跟雞皮不太似，倒是似北寄貝或魷魚之類，但吸了醬汁後的確是一驚喜，不妨一試，即睇如何製作蒟蒻串燒：

Yahoo Food ・ 8 小時前