Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉

Yahoo Style
Yahoo Style
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉

近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？

水壺不單是飲水配備 更是「心靈慰藉」

BLACKPINK Rose 早前離開酒店時，手上拿著近期爆紅的Owala 水壺。 (Photo by TheStewartofNY/GC Images)
BLACKPINK Rose 早前離開酒店時，手上拿著近期爆紅的Owala 水壺。 (Photo by TheStewartofNY/GC Images)

新世代十分著重健康生活，飲食均勻、適量運動、每天飲足 2L 水已是大家的每天日程。除了 Stanley 的「打卡水杯」爆紅外，近日更興起 BLACKPINK Rose 同款 Owala 水壺，更成為了 #Emotional Support 水樽，為現代人滿足生理上的飲水需求外，更能為他們帶來有趣的「安全感」，從而讓大家花大錢購買喜愛的水樽。

還在迷 Stanley？Gen Z 都在用 Owala 水樽了！

廣告

Owala 水樽由 Trove Brands 創立，漂亮又時尚的繽紛色彩，可讓新世代顯現自己的獨特個性，亦可展示自己注重健康的生活風格。而且 FreeSip 獨特設計內置「隱藏飲管」，減低飲管外露所引起的衛生問題，而且彈蓋設計單手即可飲水十分方便，同時完美解決 Stanley 的漏水問題，就是一款非常簡單又實用的水樽。

繽紛水樽治癒心靈 帶來滿滿安全感！

Trove Brands 的行政總裁直言：「我們經歷了數年的黑暗時光，大家的生活都需要一點色彩點綴」，因而 Owala 的選色比普通水樽更大膽而繽紛，配襯服飾、打卡時能享有滿足感，最近更與韓國 Starbucks 合作進攻亞洲市場。「飲水」除了只是生理需要，更是新世代對「健康生活」的意識，好些時間感到社交焦慮，可隨手喝口水或自己喜愛的飲品紓緩緊張，具有在高壓生活中帶來 Emotional Support 的療癒作用。

Owala 水樽在哪裡買？

Owala 水樽在 Amazon 可直運到港，備有 16oz 、24oz、32oz及40oz 的選擇，而且色彩選擇十分多，更有極受歡迎的 Disney 公主系列。Owala 水樽比 Stanley 的價格相宜，小編也有入手的 24oz 水樽只需 $233 已可買到，買滿 $381.4 即可享免運費到港。

Owala FreeSip Insulated Stainless Steel Water Bottle 24 Ounce

價錢：$233

按此購買

Owala FreeSip Insulated Stainless Steel Water Bottle 24 Ounce
Owala FreeSip Insulated Stainless Steel Water Bottle 24 Ounce

Owala Harry Potter FreeSip Insulated Stainless Steel Water 24 Oz

價錢：$272

按此購買

Owala Harry Potter FreeSip Insulated Stainless Steel Water 24 Oz
Owala Harry Potter FreeSip Insulated Stainless Steel Water 24 Oz

相關文章：「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮

「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮

