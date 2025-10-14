不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？
水壺不單是飲水配備 更是「心靈慰藉」
新世代十分著重健康生活，飲食均勻、適量運動、每天飲足 2L 水已是大家的每天日程。除了 Stanley 的「打卡水杯」爆紅外，近日更興起 BLACKPINK Rose 同款 Owala 水壺，更成為了 #Emotional Support 水樽，為現代人滿足生理上的飲水需求外，更能為他們帶來有趣的「安全感」，從而讓大家花大錢購買喜愛的水樽。
還在迷 Stanley？Gen Z 都在用 Owala 水樽了！
Owala 水樽由 Trove Brands 創立，漂亮又時尚的繽紛色彩，可讓新世代顯現自己的獨特個性，亦可展示自己注重健康的生活風格。而且 FreeSip 獨特設計內置「隱藏飲管」，減低飲管外露所引起的衛生問題，而且彈蓋設計單手即可飲水十分方便，同時完美解決 Stanley 的漏水問題，就是一款非常簡單又實用的水樽。
繽紛水樽治癒心靈 帶來滿滿安全感！
Trove Brands 的行政總裁直言：「我們經歷了數年的黑暗時光，大家的生活都需要一點色彩點綴」，因而 Owala 的選色比普通水樽更大膽而繽紛，配襯服飾、打卡時能享有滿足感，最近更與韓國 Starbucks 合作進攻亞洲市場。「飲水」除了只是生理需要，更是新世代對「健康生活」的意識，好些時間感到社交焦慮，可隨手喝口水或自己喜愛的飲品紓緩緊張，具有在高壓生活中帶來 Emotional Support 的療癒作用。
Owala 水樽在哪裡買？
Owala 水樽在 Amazon 可直運到港，備有 16oz 、24oz、32oz及40oz 的選擇，而且色彩選擇十分多，更有極受歡迎的 Disney 公主系列。Owala 水樽比 Stanley 的價格相宜，小編也有入手的 24oz 水樽只需 $233 已可買到，買滿 $381.4 即可享免運費到港。
Owala FreeSip Insulated Stainless Steel Water Bottle 24 Ounce
價錢：$233
Owala Harry Potter FreeSip Insulated Stainless Steel Water 24 Oz
價錢：$272
