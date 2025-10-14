Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉

近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？

水壺不單是飲水配備 更是「心靈慰藉」

BLACKPINK Rose 早前離開酒店時，手上拿著近期爆紅的Owala 水壺。 (Photo by TheStewartofNY/GC Images)

新世代十分著重健康生活，飲食均勻、適量運動、每天飲足 2L 水已是大家的每天日程。除了 Stanley 的「打卡水杯」爆紅外，近日更興起 BLACKPINK Rose 同款 Owala 水壺，更成為了 #Emotional Support 水樽，為現代人滿足生理上的飲水需求外，更能為他們帶來有趣的「安全感」，從而讓大家花大錢購買喜愛的水樽。

還在迷 Stanley？Gen Z 都在用 Owala 水樽了！

Owala 水樽由 Trove Brands 創立，漂亮又時尚的繽紛色彩，可讓新世代顯現自己的獨特個性，亦可展示自己注重健康的生活風格。而且 FreeSip 獨特設計內置「隱藏飲管」，減低飲管外露所引起的衛生問題，而且彈蓋設計單手即可飲水十分方便，同時完美解決 Stanley 的漏水問題，就是一款非常簡單又實用的水樽。

繽紛水樽治癒心靈 帶來滿滿安全感！

Trove Brands 的行政總裁直言：「我們經歷了數年的黑暗時光，大家的生活都需要一點色彩點綴」，因而 Owala 的選色比普通水樽更大膽而繽紛，配襯服飾、打卡時能享有滿足感，最近更與韓國 Starbucks 合作進攻亞洲市場。「飲水」除了只是生理需要，更是新世代對「健康生活」的意識，好些時間感到社交焦慮，可隨手喝口水或自己喜愛的飲品紓緩緊張，具有在高壓生活中帶來 Emotional Support 的療癒作用。

Owala 水樽在哪裡買？

Owala 水樽在 Amazon 可直運到港，備有 16oz 、24oz、32oz及40oz 的選擇，而且色彩選擇十分多，更有極受歡迎的 Disney 公主系列。Owala 水樽比 Stanley 的價格相宜，小編也有入手的 24oz 水樽只需 $233 已可買到，買滿 $381.4 即可享免運費到港。

Owala FreeSip Insulated Stainless Steel Water Bottle 24 Ounce

價錢：$233

按此購買

Owala FreeSip Insulated Stainless Steel Water Bottle 24 Ounce

Owala Harry Potter FreeSip Insulated Stainless Steel Water 24 Oz

價錢：$272

按此購買

Owala Harry Potter FreeSip Insulated Stainless Steel Water 24 Oz

「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮

