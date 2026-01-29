獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
唔只飲熱水！營養師推介三大「最強暖身食物」手腳冰冷一秒變暖爐！｜營養師Kathy NG
在寒冷的冬季，當氣溫驟降、寒風吹襲時，暖身食物便成為了我們生活中不可或缺的一部分。這些美食不僅能夠驅散寒意，還能為我們的身體提供所需的熱量和營養，讓人感受到溫暖。接下來，我們將探索一些適合這個季節的暖身美食，讓你在寒冷的日子裡也能感受到溫暖的呵護。
冬季暖身食物
1.全穀物
全穀物如糙米、燕麥、藜麥和蕎麥等，不僅富含蛋白質和纖維，還屬於複合碳水化合物。這些食物的消化時間較長，能夠緩慢釋放能量，從而延長飽足感並穩定血糖水平。此外，它們所含的維他命B、鎂和硒有助於調節甲狀腺和腎上腺的功能，進而幫助身體維持穩定的體溫。燕麥是一個非常好的冬季早餐或零食選擇，因為它含有豐富的鋅，對免疫系統至關重要，同時提供的水溶性纖維對心臟健康有益。另外，將熟的全穀物添加到沙拉中，可以增加飽腹感，並可以選擇全穀類的麵包、餅乾和穀物。
2.根莖類食物
根莖類食物大多數是複合碳水化合物，典型的例子包括薯仔、粟米、紅蘿蔔、薑和番薯等。這類食物如全穀物富含膳食纖維和澱粉，具有較長的消化時間，能夠穩定且持續地供應能量。由於其特性，根莖類食物在消化過程中會產生熱效應，為人體在冬季提供「燃料」，有助於逐漸提升體溫。紅蘿蔔在冬季提供重要的養分，包括β-胡蘿蔔素，以及維他命C和A，這些對免疫系統有保護作用，能抵禦冬季感冒和流感。生薑則富含薑辣素和薑烯酚，可以促進血液循環，使身體感到暖和。在寒冷的日子裡，享用一碗熱薑茶非常合適。
3.高蛋白食物
高蛋白食物包括各種肉類，如羊肉、牛肉、雞肉以及魚類（如鮭魚和沙丁魚），還有豆類等。肉類主要由蛋白質和脂肪組成。當這些食物進入人體後，在消化過程中，約有20-30%的能量被轉化為熱能，這有助於提升體溫。此外，蛋白質的體積較大，無法直接被身體吸收。在進入人體後，蛋白質需要經過較長時間的分解，才能被吸收。這種較長的消化時間使得身體能持續產生熱能。豆類，如扁豆和鷹嘴豆，是優質的營養來源，富含纖維、鐵和蛋白質，並幾乎涵蓋所有必需的氨基酸，能有效促進飽腹感並幫助維持體溫。
除了食物，我們還可以透過喝暖水、清湯、泡腳、適量運動和穿著保暖來有效地暖身。這些小方法不僅能提升舒適感，還有助於增進健康，讓我們在寒冷的日子裡保持溫暖和愉快。
