【飲用水熱話】調查：九成市民憂健康風險 僱員冀工作間定期檢視水質

就近月發生的飲用水事件，不少巿民對飲用水安全表示關注。生活易（ESDlife）於八月至九月期間進行的調查顯示，近九成受訪者對飲用水安全表示憂慮，特別是家中子女的健康風險。這項針對684名市民的研究發現，雖然大多數人認同多飲水有益健康，但同時擔心水質問題可能帶來健康風險。

調查結果反映，超過七成受訪者在過去三個月內提升對飲用水安全標準的要求。然而，近六成市民坦言從未真正了解日常飲用水的實際水質，顯示公眾對水質的認知與關注程度存在落差。職場飲用水安全同樣引起關注。數據顯示，市民每日喝水量中約半數於工作場所飲用，但僅半數受訪者清楚知悉工作地點的飲用水來源資訊。近八成僱員表示近期更加關注工作場所提供的飲用水品牌，絕大多數期望僱主定期檢視辦公室飲用水品質。值得留意的是，提供優質飲用水已成為提升員工對僱主好感度的重要因素。

家居飲用水安全狀況同樣令人憂心。調查發現約三分之二受訪者所居住大廈的供水系統曾出現問題，包括喉管及儲水箱等設施。類似情況進一步加劇市民對家居水質的擔憂，特別是對於有子女的家庭而言。不少家長亦表示願意通過購買蒸餾水或安裝過濾系統來保障飲用水安全。儘管存在這些憂慮，調查同時發現香港市民對本地飲用水品牌保持較高信任度。超過九成受訪者傾向選擇本地品牌，並認可其品質監控措施。絕大多數消費者表示願意為值得信賴的品牌花費更多，反映品質保證已成為選擇飲用水時的核心考量。

飲用水安全已成為香港市民普遍關注的健康議題，從家居到工作場所，市民對水質的要求正在全面提升。相關機構和場地管理者需要正視公眾對飲用水安全認證及品質監控的合理期望，確保市民在不同場所都能獲得安全可靠的飲用水。





Text: Florence



