phbgc3s4vtrs.JPG

本港最新失業率為3.8%，下跌0.1個百分點，失業人數比上月公布減少約6,000人，其中餐飲服務業及建造業的失業率，分別下跌0.4及0.2個百分點。建造業總工會理事長周思傑今早(20日)在港台節目表示，雖然建築地盤方面的失業率輕微下跌，但裝修工程略為上升，最近幾次數據都是反覆升跌並在高位徘徊，不敢斷言業界是否出現復蘇跡象。

前期工序工人最受影響

周思傑指出，今年私人工程量大幅下跌，導致業界面對「工程斷層」問題，其中負責前期工序的工人最受影響，擔心如果情況持續，沒有足夠的新地盤承接，到了本年底或明年初，連後期工序的工人也會被波及，屆時失業率有機會上升。他認同北都發展能為行業帶來一定憧憬，但現時仍處於前期階段，暫時遠水救不了近火。

廣告 廣告

2-1_0.jpg

飲食業界出現拖糧欠薪問題

飲食業職工總會權益幹事招冠聰在同一節目表示，近期少了大型食肆結業令失業率稍微回落，但整體比例仍算偏高，業界出現不少拖糧、欠薪問題，擔心當經濟下滑時情況會再轉差。他提到前線工友近期找工作的確較易，但大多數空缺是相對低級的職位，工資水平較低，難以吸引新人入行。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/飲食及建造業失業率輕微下跌-工會稱仍偏高難料是否復蘇跡象/620429?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral