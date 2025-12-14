宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
2025飲食大事回顧｜17件飲食大事逐件數！千海水產偷食材/酒店麵包放題由讚變彈/陳凱琳出品被鬧爆
2025飲食大事有哪些事情？Yahoo Food同你逐一回顧2025年飲食界發生的各大事件，想知就馬上看看內文：
2025飲食大事回顧！又到了年尾，今年你心目中的飲食大事到底是甚麼？老店結業？藝人出品有伏？千海水產發現偷竊事件？Yahoo Food將今年發生的飲食大事逐一整合，立即看看哪件事讓你印象最深刻！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1月-2月
1.瑰麗酒店蛋撻小紅書爆紅
在今年1月份時，一名內地博主在小紅書上大讚香港瑰麗酒店旗下的甜點店沁蝶 (Butterfly Patisserie)價值$98的「蛋撻」（正名是「北海道吉士撻」），由於價錢比起一般蛋撻昂貴，令不少人好奇是否物有所值，因而令一眾KOL跟Foodies去實試，其後更成為了酒店名物，在6月份，酒店更進駐中環ifc連卡佛推出$108期間限定芋頭撻。
3-4月
2.Deliveroo（戶戶送）結業
外賣平台戶戶送（Deliveroo）進駐香港9年後，在3月宣布將在4月結束香港業務，與此同時，全球外送平台Delivery Hero SE宣布，已與Deliveroo達成協議，透過旗下Foodpanda香港收購Deliveroo在香港的部分資產。現在香港的外賣平台只剩下Foodpanda跟美團Keeta。
3.九龍香格里拉加推全港首創「日本麵包早餐放題」，由讚變彈
九龍香格里拉在4月推出全港首創「日本匠藝麵包早餐放題」，可以任食20款日系工藝麵包跟咖啡，因深受歡迎，很快便加推第2輪；但到了11月，不少食客開始在Thread大彈其質素，如麵包味道不佳、等待翻熱時間長、侍應人數不足等，更有食客痛斥有份推介的美食KOL作假。
延伸閱讀：$1xx起食麵包放題｜九龍香格里拉加推全港首創「日本麵包早餐放題」 20款日式麵包 大推迷你明太子法包/海鹽奶油麵包/培根蛋酥餅
5-6月
4.大班西餅結業
作為冰皮月餅的始祖大班麵包西餅開業41年，高峰時期曾有20多間分店，近年經常傳出拖糧及欠租消息，在6月底宣佈：「因近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈，本公司遺憾宣佈即日起正式停止營業。感謝您多年來對本公司的支持與厚愛。對於因此帶來的不便，我們深表歉意。」一代月餅傳奇從此落幕。
7月-8月
5.爭鮮預製壽司飯事件
在7月份，HOYTV電視節目《一線搜查》揭發一知名連鎖壽司品牌的食品安全隱憂，報道該品牌疑似使用「預製壽司飯」，更踢爆裝有壽司飯的飯箱在無冷藏情況下，竟被放置於室外超過16小時，亦即壽司飯不但「預製」更是「隔夜」；爭鮮在7月16日回應所有裝載壽司飯的保溫箱均設有一次性防拆封條，以確保在配送全程中未被打開或受污染，並已加強與物流商的協調流程，規範擺放位置。但由於並沒有正面回應「隔夜預製飯」問題，未能平息大眾疑問。
6.陳凱琳朱古力品牌遭鬧爆
港姐冠軍陳凱琳（Grace Chan）宣布成立朱古力品牌後，在7月中推出$228媽咪麵杜拜朱古力，結果被youtuber大陳試食完鬧爆；8月再聯乘前YouTuber BOMBA成員爆江嘅家族均香餅店推出朱古力大福，同樣遭到劣評。
7.內地飲食節目《一飯封神》極似《黑白大廚》
由「娛樂圈廚神」謝霆鋒擔任主評審的新內地節目《一飯封神》在7月開播時，被網民直指跟韓國大熱netflix《黑白大廚》無論是比賽規則、畫面等都有9成相似，而霆鋒在節目中的表現亦引起大家討論。
8.Chiikawa拉麵店
日本動畫Chiikawa魅力直捲全球，在8月份Chiikawa更在朗豪坊開設拉麵店，引起排隊熱潮。Chiikawa Ramen Buta（ちいかわラーメン豚）其實是《Chiikawa》動畫中人氣拉麵店「郎」的主題實體店。日本店的菜單以招牌豚肉拉麵為主，提供三種尺寸：迷你（Chiikawa）、小盛（Hachiwari）和大盛（Usagi），每碗拉麵均配有可愛的角色魚板。
9.張敬軒大讚「預製菠蘿包」
由於人氣歌手張敬軒大讚一款芝士菠蘿包「勁好味」﹐其後一位粉絲跟隨購買，並將心得放到網上，軒公之後再公佈該款芝士菠蘿包是自牛奶冰室，引來網民鬧爆張敬軒支持預製食物，其後軒公回應網民，自言是從一次外賣中吃到，「連佢（該連鎖餐廳）係大集團我都唔知」。
9月
10.千海水產被客人偷打包食材
說到今年最觸目的飲食大事，絕對是水產海鮮火鍋放題火鍋店「千海水產」被食客偷偷打包食材。在9月份時，網上突然流傳一段片段，一對男女在荃灣千海水產用餐時，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，當職員要求男女交還食材時，由於數量多得驚人，引起全網熱議。
11.IG shop Cake VS 酒店蛋糕
近年不少人都會選擇上網買蛋糕，在9月時有網民就在Thread提出，IG Shop蛋糕要求多多，但價錢不比酒店便宜，倒不如購買酒店蛋糕性價比更高。此帖一出，得到不少網友同意，但亦有人表示IG Shop款式更特別跟用心，應該支持小店出品。
12.負86度Dirty咖啡爆紅
-86度咖啡熱潮本身由澳門跟上海開始，這波熱潮在9月終於來到香港；當中由鰂魚涌Ice Bean Cafe先推出，再有上環flow float，不過兩者的-86度咖啡都有少許不同，引起不少咖啡迷特意前往港島一試。
10月
13.麥當勞推西九懷舊展覽
麥當勞是香港人的集體回憶，品牌在10月推出「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」，是香港麥當勞史上最大規模的主題展覽，多個展區共佔地逾7,000尺；展覽在10月1日至10月19日舉行，在10月3日已經宣布所有門票售罄，加上不少參觀者都有打卡上載社交媒體，成為一時熱話。
11月
14.東張西望暗指壽司郎用走私魚生
近年以揭發社會不公而受到注目的電視節目《東張西望》，在懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更表示懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，雖然報道中未有點名哪一間餐廳，但由於部分走私食材的發泡膠箱上貼有「斑點鮭」（三文魚）字樣及連鎖壽司店地址的標籤，因此有不少網民聯想起壽司郎。
壽司郎立即發出聲明，直指《東張西望》報道內容「不盡不實」，並懷疑有人未經同意，撿拾壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途；其後《東張西望》表示指經過求證，相信壽司郎並沒有使用走私食材。
15.大埔宏福苑大火，小店守望相助
11月尾，大埔宏福苑大火，全城悲痛。在宏福苑居民尚在傷痛家園盡失之時，一眾大埔小店率先站出來，在大火當晚馬上集結在一起，準備各種物資，開放餐廳給居民留宿；區外市民亦為感激他們的熱心相助，特意前往大埔幫襯。
12月
16.元朗大寶冰室肉餅爆紅
近日在Thread都會看到不少留言內容都會提到大寶冰室：例如「大件夾抵食」、「鄰近西鐵站」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等言論，全因一位網民7月開始在Thread洗版式的留言，在長達4個月的努力下，終於引起其他網民的關注，並成為潮文，更引起網民想一試大寶冰室的肉餅飯，現在排隊起碼最少需要半小時，但其實大寶冰室的招牌是番茄湯通粉。
17.結業潮繼續
從疫情開始的結業潮，至到2025年依舊未結束，單單上半年已有40間以上的餐廳倒閉，當中不乏大型餐廳，如銅鑼灣變形金剛餐廳、美國連鎖店Eggslut、日本九州過江龍燒肉放題店宮崎肉本舖、本地火鍋店火鍋撚、老字號海皇粥店等。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介
更多近期熱話
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載
其他人也在看
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 20 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 10 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 12 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 16 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田馬場今日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況一度十分危險。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前
79歲李家鼎病癒暴瘦20磅 中氣十足現身自爆體重回升：冇退休兩個字
人稱「鼎爺」的79歲藝人李家鼎，今年9月出席活動時自爆因操勞過度而導致暴瘦20磅，又指患上胃炎及血氣不足，需要入院輸血，令人憂心其健康狀況。幸鼎爺昨日（12月13日）現身太古城出席其自家品牌宣傳活動時，雖然體型消瘦，但顯得精神奕奕，而且接受訪問時中氣十足，更透露體重已漸漸回升，他亦沒有打算退休。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜災民須五日內遷離旅舍 每日致電「一戶一社工」求助 社工稱房協熱線長期「唔通」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】上月26日下午發生的宏福苑大火，距今十六天。社會的關注度開始減退，但災民的困境才剛剛浮現。《Yahoo新聞》接觸到好幾位宏福苑居民，他們目前暫居於粉嶺的NGO旅舍，但五天之後就必須遷出，他們每日致電一戶一社工求救，但每次的答覆都是「沒有答覆」，社工亦不諱言連他們的直撥熱線也「永遠打唔通」。災民之前一直壓抑的情緒，歷兩星期之後終於爆煲，不少街坊須求診精神科醫生；災民之間的訊息亦十分混亂，他們有感只能自救。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國更新建議 雙重國籍人士持 BNO 入境香港或不獲領事協助
英國外交部近日更新香港旅遊建議,對擁有雙重國籍人士提出警示,即使持英國護照包括BNO 來港,亦未必能獲得領事協助。infocast ・ 15 小時前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
元朗大寶冰室｜「肉餅飯潮文」爆紅食客續排長龍 今起限賣300份肉餅 下午只剩150份(有片)
【12月13日更新】適逢今日星期六，《am730》記者在下午時分到場觀察，店外大排長龍，有過百名市民在場等候。大寶冰室今日起限賣300份肉餅，但在下午1時多，店方已在社交平台Threads指只剩150份，敬請食客原諒。am730 ・ 1 天前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案 水晶宮列斯有意接收
據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
林德信愛女遺傳最強基因 邊聽邊唱樂在其中
【on.cc東網專訊】歌手林德信（Alex）將於明年推出收錄6首新歌的實體碟，早前推出了首炮歌曲《情歌還是老的好》，近日Alex在社交平台晒出一條影片，片段中他表示：「最近呢，我搵到有個人唱我嘅新歌，唱得幾好喎，聽下先」，正當大家仍在猜測他邀來誰幫忙宣傳歌曲時，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前