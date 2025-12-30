2025飲食大事回顧｜17件飲食大事逐件數！千海水產偷食材/酒店麵包放題由讚變彈/陳凱琳出品被鬧爆

2025飲食大事回顧！又到了年尾，今年你心目中的飲食大事到底是甚麼？老店結業？藝人出品有伏？千海水產發現偷竊事件？Yahoo Food將今年發生的飲食大事逐一整合，立即看看哪件事讓你印象最深刻！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

1月-2月

1.瑰麗酒店蛋撻小紅書爆紅

在今年1月份時，一名內地博主在小紅書上大讚香港瑰麗酒店旗下的甜點店沁蝶 (Butterfly Patisserie)價值$98的「蛋撻」（正名是「北海道吉士撻」），由於價錢比起一般蛋撻昂貴，令不少人好奇是否物有所值，因而令一眾KOL跟Foodies去實試，其後更成為了酒店名物，在6月份，酒店更進駐中環ifc連卡佛推出$108期間限定芋頭撻。

廣告 廣告

一則小紅書令到Rosewood的「蛋撻」甜點爆紅。

雖然要價$98，但用上靚料跟酒店出品，不少人都說價錢不算貴。

3-4月

2.Deliveroo（戶戶送）結業

外賣平台戶戶送（Deliveroo）進駐香港9年後，在3月宣布將在4月結束香港業務，與此同時，全球外送平台Delivery Hero SE宣布，已與Deliveroo達成協議，透過旗下Foodpanda香港收購Deliveroo在香港的部分資產。現在香港的外賣平台只剩下Foodpanda跟美團Keeta。

Deliveroo撒出後，香港只剩下foodpanda跟keeta兩大外賣平台。

3.九龍香格里拉加推全港首創「日本麵包早餐放題」，由讚變彈

九龍香格里拉在4月推出全港首創「日本匠藝麵包早餐放題」，可以任食20款日系工藝麵包跟咖啡，因深受歡迎，很快便加推第2輪；但到了11月，不少食客開始在Thread大彈其質素，如麵包味道不佳、等待翻熱時間長、侍應人數不足等，更有食客痛斥有份推介的美食KOL作假。

價錢無需$200/位，引起不少麵包迷前往。

到了年尾，麵包放題被食客鬧爆。

5-6月

4.大班西餅結業

作為冰皮月餅的始祖大班麵包西餅開業41年，高峰時期曾有20多間分店，近年經常傳出拖糧及欠租消息，在6月底宣佈：「因近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈，本公司遺憾宣佈即日起正式停止營業。感謝您多年來對本公司的支持與厚愛。對於因此帶來的不便，我們深表歉意。」一代月餅傳奇從此落幕。

作為冰皮月餅始祖，但最終都要結業收場。

7月-8月

5.爭鮮預製壽司飯事件

在7月份，HOYTV電視節目《一線搜查》揭發一知名連鎖壽司品牌的食品安全隱憂，報道該品牌疑似使用「預製壽司飯」，更踢爆裝有壽司飯的飯箱在無冷藏情況下，竟被放置於室外超過16小時，亦即壽司飯不但「預製」更是「隔夜」；爭鮮在7月16日回應所有裝載壽司飯的保溫箱均設有一次性防拆封條，以確保在配送全程中未被打開或受污染，並已加強與物流商的協調流程，規範擺放位置。但由於並沒有正面回應「隔夜預製飯」問題，未能平息大眾疑問。

爭鮮出了聲明後依舊平息不了大眾的疑慮。

6.陳凱琳朱古力品牌遭鬧爆

港姐冠軍陳凱琳（Grace Chan）宣布成立朱古力品牌後，在7月中推出$228媽咪麵杜拜朱古力，結果被youtuber大陳試食完鬧爆；8月再聯乘前YouTuber BOMBA成員爆江嘅家族均香餅店推出朱古力大福，同樣遭到劣評。

陳凱琳推出的媽咪麵杜拜朱古力跟朱古力大福都不獲好評。

被youtuber大陳直指購買其媽咪麵產品是智商稅。

7.內地飲食節目《一飯封神》極似《黑白大廚》

由「娛樂圈廚神」謝霆鋒擔任主評審的新內地節目《一飯封神》在7月開播時，被網民直指跟韓國大熱netflix《黑白大廚》無論是比賽規則、畫面等都有9成相似，而霆鋒在節目中的表現亦引起大家討論。

由謝霆鋒有份做評審的「一飯封神」推出後話題不斷。

8.Chiikawa拉麵店

日本動畫Chiikawa魅力直捲全球，在8月份Chiikawa更在朗豪坊開設拉麵店，引起排隊熱潮。Chiikawa Ramen Buta（ちいかわラーメン豚）其實是《Chiikawa》動畫中人氣拉麵店「郎」的主題實體店。日本店的菜單以招牌豚肉拉麵為主，提供三種尺寸：迷你（Chiikawa）、小盛（Hachiwari）和大盛（Usagi），每碗拉麵均配有可愛的角色魚板。

Chiikawa開業初期，需要上網預訂才有座位。

9.張敬軒大讚「預製菠蘿包」

由於人氣歌手張敬軒大讚一款芝士菠蘿包「勁好味」﹐其後一位粉絲跟隨購買，並將心得放到網上，軒公之後再公佈該款芝士菠蘿包是自牛奶冰室，引來網民鬧爆張敬軒支持預製食物，其後軒公回應網民，自言是從一次外賣中吃到，「連佢（該連鎖餐廳）係大集團我都唔知」。

張敬軒在網上大讚冰室出品的菠蘿包。

軒公親上Thread跟網友對談。

9月

10.千海水產被客人偷打包食材

說到今年最觸目的飲食大事，絕對是水產海鮮火鍋放題火鍋店「千海水產」被食客偷偷打包食材。在9月份時，網上突然流傳一段片段，一對男女在荃灣千海水產用餐時，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，當職員要求男女交還食材時，由於數量多得驚人，引起全網熱議。

事情發生後，引起全城關注，事件男主角更被起底。

11.IG shop Cake VS 酒店蛋糕

近年不少人都會選擇上網買蛋糕，在9月時有網民就在Thread提出，IG Shop蛋糕要求多多，但價錢不比酒店便宜，倒不如購買酒店蛋糕性價比更高。此帖一出，得到不少網友同意，但亦有人表示IG Shop款式更特別跟用心，應該支持小店出品。

帖文一出，受到不少網友支持。

12.負86度Dirty咖啡爆紅

-86度咖啡熱潮本身由澳門跟上海開始，這波熱潮在9月終於來到香港；當中由鰂魚涌Ice Bean Cafe先推出，再有上環flow float，不過兩者的-86度咖啡都有少許不同，引起不少咖啡迷特意前往港島一試。

-86度咖啡爆紅後，咖啡店甚至要派籌。

10月

13.麥當勞推西九懷舊展覽

麥當勞是香港人的集體回憶，品牌在10月推出「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」，是香港麥當勞史上最大規模的主題展覽，多個展區共佔地逾7,000尺；展覽在10月1日至10月19日舉行，在10月3日已經宣布所有門票售罄，加上不少參觀者都有打卡上載社交媒體，成為一時熱話。

展覽的最大焦點必定是香港麥當勞50週年微電影中，由金像級電影製作班底耗時逾一年進行資料搜集來打造的1975年第一間麥當勞餐廳，其鉅細無遺地呈現當年的所有細節。

11月

14.東張西望暗指壽司郎用走私魚生

近年以揭發社會不公而受到注目的電視節目《東張西望》，在懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更表示懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，雖然報道中未有點名哪一間餐廳，但由於部分走私食材的發泡膠箱上貼有「斑點鮭」（三文魚）字樣及連鎖壽司店地址的標籤，因此有不少網民聯想起壽司郎。

壽司郎立即發出聲明，直指《東張西望》報道內容「不盡不實」，並懷疑有人未經同意，撿拾壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途；其後《東張西望》表示指經過求證，相信壽司郎並沒有使用走私食材。

壽司郎聲明。

15.大埔宏福苑大火，小店守望相助

11月尾，大埔宏福苑大火，全城悲痛。在宏福苑居民尚在傷痛家園盡失之時，一眾大埔小店率先站出來，在大火當晚馬上集結在一起，準備各種物資，開放餐廳給居民留宿；區外市民亦為感激他們的熱心相助，特意前往大埔幫襯。

在發生火災當日，大埔有不少小店已經主動站出來幫忙。

12月

16.元朗大寶冰室肉餅爆紅

近日在Thread都會看到不少留言內容都會提到大寶冰室：例如「大件夾抵食」、「鄰近西鐵站」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等言論，全因一位網民7月開始在Thread洗版式的留言，在長達4個月的努力下，終於引起其他網民的關注，並成為潮文，更引起網民想一試大寶冰室的肉餅飯，現在排隊起碼最少需要半小時，但其實大寶冰室的招牌是番茄湯通粉。

大寶冰室肉餅事件相信是2025年最後一件爆紅的飲食大事。

17.結業潮繼續

從疫情開始的結業潮，至到2025年依舊未結束，單單上半年已有40間以上的餐廳倒閉，當中不乏大型餐廳，如銅鑼灣變形金剛餐廳、美國連鎖店Eggslut、日本九州過江龍燒肉放題店宮崎肉本舖、本地火鍋店火鍋撚、老字號海皇粥店等。

不少知名老店都相繼結業。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

壽司郎聯乘CHIIKAWA｜壽司郎首度聯乘《CHIIKAWA》 一系列特別版限定周邊登陸全線分店

網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？

觀塘食店嗌$40炒飯送瀨尿蝦 網民：廚師贏咗馬

荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事

食客網店購吞拿魚刺身貨不對辦 店家解釋：「拖羅包含咗赤身」

Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載