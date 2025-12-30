宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
2025飲食大事回顧｜17件飲食大事逐件數！千海水產偷食材/酒店麵包放題由讚變彈/陳凱琳出品被鬧爆
2025飲食大事有哪些事情？Yahoo Food同你逐一回顧2025年飲食界發生的各大事件，想知就馬上看看內文：
2025飲食大事回顧！又到了年尾，今年你心目中的飲食大事到底是甚麼？老店結業？藝人出品有伏？千海水產發現偷竊事件？Yahoo Food將今年發生的飲食大事逐一整合，立即看看哪件事讓你印象最深刻！
1月-2月
1.瑰麗酒店蛋撻小紅書爆紅
在今年1月份時，一名內地博主在小紅書上大讚香港瑰麗酒店旗下的甜點店沁蝶 (Butterfly Patisserie)價值$98的「蛋撻」（正名是「北海道吉士撻」），由於價錢比起一般蛋撻昂貴，令不少人好奇是否物有所值，因而令一眾KOL跟Foodies去實試，其後更成為了酒店名物，在6月份，酒店更進駐中環ifc連卡佛推出$108期間限定芋頭撻。
3-4月
2.Deliveroo（戶戶送）結業
外賣平台戶戶送（Deliveroo）進駐香港9年後，在3月宣布將在4月結束香港業務，與此同時，全球外送平台Delivery Hero SE宣布，已與Deliveroo達成協議，透過旗下Foodpanda香港收購Deliveroo在香港的部分資產。現在香港的外賣平台只剩下Foodpanda跟美團Keeta。
3.九龍香格里拉加推全港首創「日本麵包早餐放題」，由讚變彈
九龍香格里拉在4月推出全港首創「日本匠藝麵包早餐放題」，可以任食20款日系工藝麵包跟咖啡，因深受歡迎，很快便加推第2輪；但到了11月，不少食客開始在Thread大彈其質素，如麵包味道不佳、等待翻熱時間長、侍應人數不足等，更有食客痛斥有份推介的美食KOL作假。
延伸閱讀：$1xx起食麵包放題｜九龍香格里拉加推全港首創「日本麵包早餐放題」 20款日式麵包 大推迷你明太子法包/海鹽奶油麵包/培根蛋酥餅
5-6月
4.大班西餅結業
作為冰皮月餅的始祖大班麵包西餅開業41年，高峰時期曾有20多間分店，近年經常傳出拖糧及欠租消息，在6月底宣佈：「因近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈，本公司遺憾宣佈即日起正式停止營業。感謝您多年來對本公司的支持與厚愛。對於因此帶來的不便，我們深表歉意。」一代月餅傳奇從此落幕。
7月-8月
5.爭鮮預製壽司飯事件
在7月份，HOYTV電視節目《一線搜查》揭發一知名連鎖壽司品牌的食品安全隱憂，報道該品牌疑似使用「預製壽司飯」，更踢爆裝有壽司飯的飯箱在無冷藏情況下，竟被放置於室外超過16小時，亦即壽司飯不但「預製」更是「隔夜」；爭鮮在7月16日回應所有裝載壽司飯的保溫箱均設有一次性防拆封條，以確保在配送全程中未被打開或受污染，並已加強與物流商的協調流程，規範擺放位置。但由於並沒有正面回應「隔夜預製飯」問題，未能平息大眾疑問。
6.陳凱琳朱古力品牌遭鬧爆
港姐冠軍陳凱琳（Grace Chan）宣布成立朱古力品牌後，在7月中推出$228媽咪麵杜拜朱古力，結果被youtuber大陳試食完鬧爆；8月再聯乘前YouTuber BOMBA成員爆江嘅家族均香餅店推出朱古力大福，同樣遭到劣評。
7.內地飲食節目《一飯封神》極似《黑白大廚》
由「娛樂圈廚神」謝霆鋒擔任主評審的新內地節目《一飯封神》在7月開播時，被網民直指跟韓國大熱netflix《黑白大廚》無論是比賽規則、畫面等都有9成相似，而霆鋒在節目中的表現亦引起大家討論。
8.Chiikawa拉麵店
日本動畫Chiikawa魅力直捲全球，在8月份Chiikawa更在朗豪坊開設拉麵店，引起排隊熱潮。Chiikawa Ramen Buta（ちいかわラーメン豚）其實是《Chiikawa》動畫中人氣拉麵店「郎」的主題實體店。日本店的菜單以招牌豚肉拉麵為主，提供三種尺寸：迷你（Chiikawa）、小盛（Hachiwari）和大盛（Usagi），每碗拉麵均配有可愛的角色魚板。
9.張敬軒大讚「預製菠蘿包」
由於人氣歌手張敬軒大讚一款芝士菠蘿包「勁好味」﹐其後一位粉絲跟隨購買，並將心得放到網上，軒公之後再公佈該款芝士菠蘿包是自牛奶冰室，引來網民鬧爆張敬軒支持預製食物，其後軒公回應網民，自言是從一次外賣中吃到，「連佢（該連鎖餐廳）係大集團我都唔知」。
9月
10.千海水產被客人偷打包食材
說到今年最觸目的飲食大事，絕對是水產海鮮火鍋放題火鍋店「千海水產」被食客偷偷打包食材。在9月份時，網上突然流傳一段片段，一對男女在荃灣千海水產用餐時，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，當職員要求男女交還食材時，由於數量多得驚人，引起全網熱議。
11.IG shop Cake VS 酒店蛋糕
近年不少人都會選擇上網買蛋糕，在9月時有網民就在Thread提出，IG Shop蛋糕要求多多，但價錢不比酒店便宜，倒不如購買酒店蛋糕性價比更高。此帖一出，得到不少網友同意，但亦有人表示IG Shop款式更特別跟用心，應該支持小店出品。
12.負86度Dirty咖啡爆紅
-86度咖啡熱潮本身由澳門跟上海開始，這波熱潮在9月終於來到香港；當中由鰂魚涌Ice Bean Cafe先推出，再有上環flow float，不過兩者的-86度咖啡都有少許不同，引起不少咖啡迷特意前往港島一試。
10月
13.麥當勞推西九懷舊展覽
麥當勞是香港人的集體回憶，品牌在10月推出「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」，是香港麥當勞史上最大規模的主題展覽，多個展區共佔地逾7,000尺；展覽在10月1日至10月19日舉行，在10月3日已經宣布所有門票售罄，加上不少參觀者都有打卡上載社交媒體，成為一時熱話。
11月
14.東張西望暗指壽司郎用走私魚生
近年以揭發社會不公而受到注目的電視節目《東張西望》，在懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更表示懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，雖然報道中未有點名哪一間餐廳，但由於部分走私食材的發泡膠箱上貼有「斑點鮭」（三文魚）字樣及連鎖壽司店地址的標籤，因此有不少網民聯想起壽司郎。
壽司郎立即發出聲明，直指《東張西望》報道內容「不盡不實」，並懷疑有人未經同意，撿拾壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途；其後《東張西望》表示指經過求證，相信壽司郎並沒有使用走私食材。
15.大埔宏福苑大火，小店守望相助
11月尾，大埔宏福苑大火，全城悲痛。在宏福苑居民尚在傷痛家園盡失之時，一眾大埔小店率先站出來，在大火當晚馬上集結在一起，準備各種物資，開放餐廳給居民留宿；區外市民亦為感激他們的熱心相助，特意前往大埔幫襯。
12月
16.元朗大寶冰室肉餅爆紅
近日在Thread都會看到不少留言內容都會提到大寶冰室：例如「大件夾抵食」、「鄰近西鐵站」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等言論，全因一位網民7月開始在Thread洗版式的留言，在長達4個月的努力下，終於引起其他網民的關注，並成為潮文，更引起網民想一試大寶冰室的肉餅飯，現在排隊起碼最少需要半小時，但其實大寶冰室的招牌是番茄湯通粉。
17.結業潮繼續
從疫情開始的結業潮，至到2025年依舊未結束，單單上半年已有40間以上的餐廳倒閉，當中不乏大型餐廳，如銅鑼灣變形金剛餐廳、美國連鎖店Eggslut、日本九州過江龍燒肉放題店宮崎肉本舖、本地火鍋店火鍋撚、老字號海皇粥店等。
全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠
