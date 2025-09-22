飲食建造失業率重災區 議員質疑有僱主規避政策輸外勞

【on.cc東網專訊】建造業、飲食業失業率上升，《施政報告》提出打擊濫用輸入外勞機制的措施，包括初級廚師、侍應生等行業。勞工處指今年1至8月，共有35.4萬個在勞工處登記的私人機構職位空缺數目；同期勞工處求職服務的登記人數約為4萬人，飲食及酒店業雖然行業挑戰多、失業率較高，但同時在招聘上有一定需求。有議員質疑有僱主因不同理由規避現時政策「遣散」的定義，然後輸入外勞。當局指政府大原則是確保本地工人優先就業，政府已經表明要動態精準、因時制宜，不能夠鐵板一塊。

立法會人力事務委員會今日(22日)召開政策簡報會，討論勞工及福利局局長就新一份《施政報告》作出簡報。批發及零售界議員邵家輝表示，有業界反映現時招聘仍然艱難；但同時失業率上升，關注現時僱主在勞工處登記需要聘請的情況。勞工處處長許澤森指今年1至8月，共有35.4萬個在勞工處登記的私人機構職位空缺數目；同期勞工處求職服務的登記人數約為4萬人。

議員郭玲麗關注35.4萬空缺是否有行業細分，許澤森指職位空缺最多的是金融、保險、地產及商用服務業，其次多的行業是飲食及酒店業，指數字同時在輸入勞工計劃反映，雖然行業挑戰多、失業率較高，但同時在招聘上有一定需求。

勞工界議員周小松表示，一般僱主招聘員工後未必會向勞工處更新招聘，因此數字未必準確；而且很多求職人士都不會在勞工處登記，因此未必作準。他說統計處數字顯示，今年3月飲食業的職位空缺為4,800人，較去年減少18%，飲食業失業人數約為1.5萬人。他認同政府動態監測措施，認為措施不能一成不變，期望當局多做動態評估，有需要時暫緩審批。

議員陸頌雄質疑僱主可用各種理由解僱員工，及後再進行招聘。他指相關做法可用「自願離職」或員工辦事能力不足等理由，規避現時政策「遣散」的定義。他又質疑，工資遠高於行業中位數的員工或被優先解僱，長遠導致行業工資中位數下降。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府大原則是確保本地工人優先就業，過去數個月有進行微調優化，實施初級廚師及侍應生的招聘時間延長，實地招聘等。他指政府已表明要動態精準、因時制宜，不能夠鐵板一塊。

孫又指初級廚師及侍應生在輸入勞工的數字最多，現時3.2萬名外勞在港工作，有一半從事飲食業，當中超過一半是初級廚師及侍應生，因此針對性推出措施。他指上一次統計處更新行業工資中位數時，有8成行業的工資中位數都有上升，反映工人從香港經濟發展得益。

