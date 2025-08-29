飲食業：聘外勞炒本地工是冰山一角 工會：禁聘外勞阻嚇力不足

【Now新聞台】有飲食業工會代表指，對違規的僱主施加行政制裁不足夠，認為要加強罰則。有飲食業代表認為事件是冰山一角，會繼續支持輸入外勞。

早前，飲食業界立法會議員張宇人連同多名業界代表聯署聲明及召開記者會，支持輸入外勞。有份聯署的餐務管理協會主席梁振華指，絕大部分餐廳是守法，仍然支持輸入外勞。

餐務管理協會主席梁振華：「這是冰山一角兼個別事件，這麼多間餐廳，我們輸入了兩萬多個外勞，現在只是發生一宗而已。我們的會名下有過千間食肆加入，我接觸的食肆大部分有外勞來到，我們只是不用臨時工，長工我們都是一直照用。」

有勞工界立法會議員就指今次事件嚴重。

立法會議員(選舉委員會)林振昇：「不請本地人都算，今次個案再嚴重一點，輸入外勞後直接取代本地工人及解僱他。如果很多僱主都這樣做，我擔心香港本地工人失業率不斷上升，對本地工人就業有很大挑戰。」

有飲食業工會指，一直收到不少相關投訴，認為要加上罰則才夠阻嚇力。

飲食業職工總會權益幹事招冠聰：「不是說簡單禁止他輸入外勞就算，但問題是現在正在工作的員工，他手上的工作不會因為他有任何制裁而減少。政府要想一想，會否有更好方法、有更大阻嚇性，令僱主在聘請外勞時要三思三思再三思。」

他又指，以往有被解僱的員工自行到勞資審裁處追討賠償，希望勞工處加快跟進有關個案。

