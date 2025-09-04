她飲食清淡「少油、少肉、不碰甜」卻老更快！ 醫指出關鍵2缺失：清淡≠健康

一名不到60歲的女子長期堅持清淡飲食，不吃紅肉、油炸物和甜食，被身邊人視為養生典範，但身形卻顯得乾瘦無力，看起來像70、80歲的老人。中醫師李宜靜指出，這種「低油低蛋白」的極端飲食方式，反而導致肌肉流失、免疫力下降，加速身體老化。

李宜靜在臉書分享這個案例，這位患者從年輕就嚴格控制飲食，幾乎不吃紅肉、不碰油炸食品，零食和甜食更是完全戒掉，身材保持苗條，作息也很規律。但隨著年齡增長，體型卻越來越乾瘦，猶如皮包骨一般，體力明顯衰退。醫師深入了解後才發現，因為患者長期缺乏油脂和蛋白質攝取，導致肌肉量下降、骨質密度降低、皮膚失去彈性，連走路都變慢。

醫師解釋，這種少油、少肉的飲食方式看似健康，實際上會讓身體陷入「沒有建材，也沒有工人」的惡性循環。由於營養不足導致體力變差，患者就越來越不想運動，更加速了肌肉的流失。根據世界衛生組織研究，50歲後肌肉量每年自然流失1-2%，若缺乏營養和運動，流失速度會更快。

李宜靜強調，長壽不等於健康，「沒有肌肉和體力，長壽反而可能是更長時間的病痛。」她建議正確的養生應該注重營養均衡，包括：充足蛋白質（魚、蛋、豆製品、雞肉）、好油脂（堅果、酪梨、橄欖油）、適量碳水化合物（全穀、地瓜）、多色蔬果和足夠水分，最重要的是要配合規律運動，才能將營養轉化成強健的肌肉和骨骼。

