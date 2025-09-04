Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
她飲食清淡「少油、少肉、不碰甜」卻老更快！ 醫指出關鍵2缺失：清淡≠健康
一名不到60歲的女子長期堅持清淡飲食，不吃紅肉、油炸物和甜食，被身邊人視為養生典範，但身形卻顯得乾瘦無力，看起來像70、80歲的老人。中醫師李宜靜指出，這種「低油低蛋白」的極端飲食方式，反而導致肌肉流失、免疫力下降，加速身體老化。
李宜靜在臉書分享這個案例，這位患者從年輕就嚴格控制飲食，幾乎不吃紅肉、不碰油炸食品，零食和甜食更是完全戒掉，身材保持苗條，作息也很規律。但隨著年齡增長，體型卻越來越乾瘦，猶如皮包骨一般，體力明顯衰退。醫師深入了解後才發現，因為患者長期缺乏油脂和蛋白質攝取，導致肌肉量下降、骨質密度降低、皮膚失去彈性，連走路都變慢。
醫師解釋，這種少油、少肉的飲食方式看似健康，實際上會讓身體陷入「沒有建材，也沒有工人」的惡性循環。由於營養不足導致體力變差，患者就越來越不想運動，更加速了肌肉的流失。根據世界衛生組織研究，50歲後肌肉量每年自然流失1-2%，若缺乏營養和運動，流失速度會更快。
李宜靜強調，長壽不等於健康，「沒有肌肉和體力，長壽反而可能是更長時間的病痛。」她建議正確的養生應該注重營養均衡，包括：充足蛋白質（魚、蛋、豆製品、雞肉）、好油脂（堅果、酪梨、橄欖油）、適量碳水化合物（全穀、地瓜）、多色蔬果和足夠水分，最重要的是要配合規律運動，才能將營養轉化成強健的肌肉和骨骼。
延伸閱讀
夏天好想吃冰涼甜品？減重醫大推這道「可代替白飯」：讓腸道健康又不挨餓
其他人也在看
食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食
食物安全中心呼籲市民切勿食用一批由法國進口、可能受產志賀毒素大腸桿菌污染的預先包裝生牛奶芝士。涉事產品為品牌Gillot的「迷你金文畢生牛奶芝士」（150克裝），食用期限至2025年9月4日，批次編號183511。本地進口商City Super Limited已啟動回收程序，市民可致電熱線2736 3866查詢。Yahoo Food ・ 6 小時前
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 23 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展
【彭博】— 知情人士稱，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市的一些投機行為降溫，8月初以來這波1.2萬億美元的股票漲勢過快引發監管關注。Bloomberg ・ 3 小時前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 4 小時前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰
【彭博】— 美國總統特朗普連續第二天對在北京迎接八方來賓共襄閱兵盛舉的中國領導人習近平表達了不滿，讓人不禁意識到世界兩強在貿易、科技及其它諸多領域的緊張關係仍然沒有消弭。Bloomberg ・ 8 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 20 小時前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前