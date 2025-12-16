宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
日本大阪環球影城｜養生式遊玩攻略！如果睡到自然醒，USJ可以怎樣玩？｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》
終於來到日本大阪環球影城（USJ）了！這次以輕鬆養生的方式遊玩，不趕時間、不趕行程，現分享我的經驗與攻略給大家參考。
交通建議：住得近、睡得飽
交通建議前往USJ需乘搭JR線，因此建議選擇靠近JR站的住宿會更方便。我入住JR難波站附近，從那裡轉乘至西九條站，再到環球影城只需不到半小時，大大節省交通時間，讓人可以多睡一會兒，真正做到養生。
門票與準備：App下載與划算套票
出發前一晚，建議先下載USJ官方App，園內設施預約、整理券申請等都需透過它進行。 我這次在Klook購買門票，兩張總價HKD$881，還附贈3張1,000日圓折價券，可用於購買紀念品或小食，相當划算。
入園時間：捨棄早起搶券，選擇自然醒
許多人會在早上7:45前入園，目的是第一時間搶取任天堂世界的整理券，從而避免排隊。但這次我選擇睡到自然醒才出發——年紀漸長，充足休息確實更為重要。
哈利波特園區：試穿、購物與魔法體驗
入園後，我先去試穿哈利波特魔法袍，光是試穿就花了近一小時。建議大家入園後再購買，選擇會更多樣。 我最終買了整套袍子及冬季限定頸巾，四個學院都試過，個人覺得Hufflepuff與Gryffindor最美觀。即場參加了分類帽測試，結果被分到Hufflepuff，便選購了該學院的袍子。 園區外的紀念品店不支援Apple Pay，記得攜帶實體信用卡。 必體驗項目：購買互動式魔杖（Interactive Wand），真有親身施展魔法的感覺！當然不能錯過Butterbeer，有雪糕及布甸版本，極力推薦。現在還有聖誕限定套餐，包含大份雞胸肉，味道不錯，價格也親民。
任天堂世界：整理券與快速通關
任天堂世界整理券並非特別難搶，我下午三時多順利拿到四時的入場券。 本來以為像迪士尼一樣可現場購買快速通行證（Fast Pass），原來USJ的快速通行證需提前購買。若有購買，體驗會舒適許多；若沒有，就只能乖乖排隊。Yoshi項目排了約80分鐘，Koopa則較快，只需30分鐘。原來越接近閉園時間，排隊人龍越短。
總結：園區整體體驗
我們下午1:30才正式入園，主要目標是欣賞聖誕限定商品、遊覽哈利波特及任天堂園區。玩不完也無所謂，下次再來便是。 玩完任天堂後，又折返哈利波特園區慢慢逛，欣賞了燈光秀（似是《火盃的考驗》主題）。晚上的活米村氣氛極佳，建議大家晚上再回去拍照打卡。 園區還有一半區域留待下次探索。長大後的旅行更講求隨性，這次未能盡興，下次再補即可，不必強求一天內完成所有項目。畢竟環球影城每年都有新活動，總有一天能全部體驗。
適逢聖誕季節，園內佈滿聖誕裝飾，並有特別表演及限定小食，增添不少節日氣氛。 另外提醒：動作攝影機的自拍桿及可伸展的三腳架不可帶入，若帶了需寄放在儲物櫃。建議攜帶Osmo Pocket即可。
更多《Yahoo「旅」朋友》Anton安冬晴專欄文章：
海南島三亞是個值得一去的城市嗎？旅遊內容創作者的真說話｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》
獨遊東京無難度！涉谷、上野超高CP值青年旅舍推介，每晚不用$200｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》
其他人也在看
Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡
潮玩巨頭泡泡瑪特迎來關鍵時刻？曾靠 Labubu 風靡潮玩圈的泡泡瑪特POPMART，近期陷入雙重困境 ，不單核心 IP 熱度逐漸退潮，市值更遭遇大幅縮水。這位「潮玩一哥」緊急變招，邀請 LVMH 大中華區前總裁吳越擔任非執行董事，這場跨界救亡能否逆轉局勢？Yahoo Style HK ・ 18 小時前
79歲Cher與39歲男友結婚！傳奇女星在80歲大壽的年份下嫁，愛得高調的愛情觀：不在乎外間看法，我們玩得很開心
現年 79 歲美國傳奇女星 Cher 與 39 歲男友結婚，小 40 的戀情愛得相當甜蜜！Cher 曾經歷過兩段婚姻，2022 年認愛 Alexander Edwards 後愛得高調，曾分手後再復合最終走上婚姻殿堂！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
白宮幕僚長大爆內幕 川普、馬斯克都被掃到
（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普的白宮幕僚長威爾斯在今天出刊的「浮華世界」震撼性訪談中，指川普有「酒鬼性格」（alcoholic's personality）；不過，威爾斯隨後劃清界線，反批這是一篇「攻擊性報導」。浮華世界報導指出，威爾斯還透露了川普在國內外關鍵政策上的看法。法新社 ・ 17 小時前
小米推 MiMo-V2-Flash 開源混合專家模型，效能媲美 DeepSeek V3.2
小米今日推出了自己最新版的混合專家（MoE）開源模型 MiMo-V2-Flash，主打效率設計和極致 CP 值。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
港產前 Apple 工程師打造 TikTok 爆款遊戲機？Nex Playground 榮登 Amazon Black Friday 熱銷榜首
在這個 2025 年的聖誕購物旺季，遊戲界出現了一匹令人意想不到的黑馬。當全球玩家都在瘋搶 Nintendo Switch 2 或 PS5 Pro 時，一款由香港人 David Lee 創辦的初創公司所推出的「玩具遊戲主機」—— Nex Playground，竟在 Amazon Black Friday 期間創下驚人銷量，不僅榮登「隨插即用遊戲機」（Plug & Play Video Games）類別的銷售冠軍，更在特定週數的銷量榜上力壓 Xbox Series X|S，成為美國家庭今年最渴望得到的聖誕禮物。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
聖誕禮物2025｜男友送禮最後召集！為女友打造節日造型
聖誕節快到了，作為男友如果還未想好送甚麼？今次為你挑選了comcoca這個日系品牌的溫柔單品，為女友們輕鬆打造秋冬裡最舒服的日穿look，讓你每天都暖暖的、被寵愛著！ 趁聖誕的來臨，12月26日comcoca全線Christmas Sale，滿$500送$75禮券，滿$1500更有$95好禮，還有到12月29日的加碼優惠，像是$385起就能入手這些可愛毛絨外套或圍巾，簡直是冬天必備的貼心小驚喜。 想像你披上HK$169的V領毛衣，或是$229的Daily Warm款，走出門就充滿日系溫柔感，我都迫不及待想看你穿上的樣子了。 這些優惠不只實惠，還附上品牌LOGO配件，讓整套look更有質感，絕對是送給女朋友的最佳選擇！ 日系單品溫柔包裹秋冬 品牌推出超多秋冬日穿好物，像$169的經典毛衣，柔軟到讓人想一直窩在家裡；$149的輕盈圍巾，隨手一搭就升級街頭風格。 再來$259的LOGO單品，帶點低調奢華，配上$129的coca系列，完美詮釋溫柔西式秋冬日穿，無論約會還是逛街，都讓你看起來像剛從日劇走出來的那種女孩。 【蝙蝠袖系列】知性V領針織上衣...men’s Reads ・ 8 小時前
兩餸飯｜聖安娜兩餸飯再開新分店！藍田新分店新張優惠3餸$55起
兩餸飯熱潮未散？聖安娜餅屋在今年9月踩過界，在太子新分店賣兩餸飯，幾個月後再於藍田開設新兩餸飯分店，新張期間更有優惠，三餸飯$55起，菜式選擇也不少，有韓式炸雞、安東燉雞、雜菜粉絲等！Yahoo Food ・ 13 小時前
厭世必睇！聖誕最怕人多？呢 7 個『避世秘境』靜到你只聽到自己心跳聲！
厭倦聖誕人潮？Trip.com 推薦 7 大聖誕冷門旅遊地！由亞洲小巴黎大叻、日本函館溫泉，到愛沙尼亞童話老城塔林及南半球熱情悉尼，助你過一個獨特又寧靜的聖誕節，附氣候及行程建議。Trip.com ・ 14 小時前
Salomon ACS Pro 20周年紀念版：金色輝煌，定義潮流未來
一雙鞋從山野間的越野跑道，一路闖進都市街頭的時尚圈，成為大家腳上那雙讓人忍不住多看一眼的潮物。這就是Salomon ACS Pro的故事，今年正好滿20歲，品牌特別推出Golden Archive限量版，用閃耀的金色外衣慶祝這段旅程。從2005年的原型開始，這雙鞋不只承載了戶外機能的基因，還混搭了街頭潮流的靈魂，穿上覺得自信滿滿，卻又不張揚。 一切得從2005年的GCS Pro說起，那時Salomon從山地鞋款中汲取靈感，演變出ACS Pro這款經典。它不僅在戶外圈子大放異彩，還迅速成為時尚達人的必備單品。這些年來，ACS Pro帶來無數驚喜，從各種配色到衍生款式，還有那些讓人搶破頭的聯名合作——像是和KAR / L'Art de L'Automobile、JAHJAH、MM6 Maison Margiela的跨界設計，每次推出都掀起一陣風潮。現在，為了紀念20周年，Salomon端出Golden Archive ACS Pro，以2005年從未上市的樣本為藍本，採用金銀配色，絕對值得入手！ 這雙限量鞋的細節處處見心思：鞋舌上刻著特別設計的20周年字體，底盤是透視感的Chassi...men’s Reads ・ 4 小時前
Trip.com：今年港人平均外遊飛3次 短途航線佔逾半
攜程(09961.HK)旗下國際一站式旅遊服務平台Trip.com發布年度旅遊趨勢報告，指出今年港人旅遊需求持續強勁，期內平均每人乘坐飛機外遊3次，較全球旅客平均的2.4次為高。當中短途航線佔比達55%，熱門目的地仍以鄰近的日本、韓國、台灣及泰國為主，東南亞及澳洲亦受港人歡迎；長線方面則以英國、意大利、法國及德國為首選，全年出境高峰期為復活節及聖誕節。 數據顯示，港人積極發掘小眾旅遊目的地，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等今年預訂量均錄得三位數按年增幅。Trip.com指，旅客對旅遊品質的要求顯著提高，超過60%旅客會選擇入住高星級酒店。 展望2026年，Trip.com表示，根據近期預訂數據，預料日本、台灣、泰國仍是出境旅遊目的地三甲，中國內地及韓國緊隨其後。按旅客年齡層分析，該平台預期香港的年輕世代將繼續是旅遊市場主要客源，其中千禧世代(29至44歲)佔比最高，達到42%，而年齡介乎15至28歲的Gen Z則佔21%，亦具增長潛力。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
JACE陳凱詠演唱會2026丨延至12.19公開售票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
《JACE WORLD》紅館演唱會門票將於11月21日中午12時進行優先訂票，並在11月28日於 URBTIX 城市售票網公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 個月前
《Just Dance 舞力全開 2026》香港試玩活動，儲印花換禮物及「KOL活動日」
文章來源：Qooah.com Ubisoft Entertainment 宣佈，為了延續《Just Dance 舞力全開 2026》自2025年10月14日在的熱度，將於香港Assemble | Nintendo Switch （大型遊戲生活館）商品專門店舉辦兩階段（聖誕主題和新年主題）的主題體驗活動，讓玩家試玩《Just Dance 舞力全開 2026》，親身感受遊戲的音樂魅力與舞蹈能量，更設有「印花卡換禮活動」及「KOL活動日」。 試玩活動概要 舉辦日程： 第一階段（聖誕節）：2025年12月19日（五）～2026年1月9日（五） 第二階段（農曆新年）：2026年2月1日（日）～2026年2月22日（日） 營業時間：上午11時00分～晚上9時00分 地點：𝗔𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 | Nintendo Switch商品專門店（香港灣仔皇后大道東183號合和商場4樓414-415號舖） 限定贈品 提供四種活動限定的豪華贈品。 遊戲試玩特典：《Just Dance 舞力全開 2026》限定貼紙 現場親身體驗《Just Dance 舞力全開 2026》，完成試玩即可獲贈限定貼紙一張。 遊戲購買特Qooah.com ・ 1 天前
抗老保養新品懶人包！高絲、DR.WU、ORBIS、肌研話題新品整理
高絲 ONE BY KOSE｜鎖定「復原力」當成抗老關鍵字比起皺紋出現本身，更多人發現困擾來自於那些笑過、睡醒後遲遲不退的痕跡？ONE BY KOSE全新第三代「擊皺彈潤精華」正是從這個現象出發，將研究重點放在肌膚的復原力表現。核心成分精米效能淬取液No.11+能作用至表皮深層，同步...styletc ・ 1 天前
少女時代太妍親自求「復活」的韓國絕美腮紅！WAKEMAKE彩妝到底紅甚麼？5折起最平$55入手大熱粉底/眼影/眼線筆等
最近一款討論度極高的腮紅並非某大牌全新推出的彩妝，而是一款已經停產，卻被少女時代太妍親自點名要求再產的WAKEMAKE腮紅！太妍早前在限時動態上公開向韓國彩妝品牌WAKEMAKE喊話，希望品牌重新推出Soft Mute色號，更豪言只要產品再出產，她願意一人「全包」。此舉旋即引發網友熱議，讓不少人好奇到底WAKEMAKE的美妝產品有多好用！Yahoo Style HK ・ 1 天前
花甲食譜｜金箔清酒牛油煮花甲
買咗金箔清酒，就煮了一款 金箔清酒牛油煮花甲，下次加埋粉絲吸收精華更正。如喜歡文迪私人廚房，可follow 埋文迪IG，https://instagram.com/mandykitchen1121Cook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
歐盟放寬2035年燃油車禁令 環團痛批開倒車
（法新社布魯塞爾16日電） 歐洲聯盟（EU）今天撤回了原訂2035年禁售汽油和柴油新車的計畫，環保團體批評此舉是開倒車，對氣候與就業來說都是壞消息。環保團體綠色和平（Greenpeace）今天抨擊歐盟在淘汰汽柴油車政策上的「髮夾彎」，指責歐盟將投資從電動車轉移，是「白費力氣」。法新社 ・ 13 小時前
聖誕大餐食譜│酸辣海鮮湯！自製蝦湯底濃郁鮮甜2大貼士
聖誕將至，若果想在家自製聖誕大餐，餐湯是不可缺少的。不過要自製西湯又需要用到好多煮食小工具，假如想再簡單一點，可以選擇自製今集靈山教各位的酸辣海鮮湯，自己調配蝦湯底，香濃又鮮甜，需且做法簡單，食材亦容易購買，喜歡酸甜開胃餐湯的朋友們，這個酸辣海鮮湯很適合你。而且靈山更有製作小貼士，令你碗酸辣海鮮湯更加香甜，想學就睇今集《識食自然瘦》！Yahoo Food ・ 20 小時前
下午茶推薦2025｜必食酒店下午茶排名TOP 10！新酒店上榜／聖誕限定主題／美利酒店下午茶買2送1
週末想找一個地方與朋友邊食邊聊天，除了去Cafe，到酒店食下午茶High Tea亦是個不錯的選擇！香港有很多酒店都有提供下午茶套餐，部分甚至有下午茶自助餐，可以一次過食到自助餐必食海鮮、小食和甜品，Yahoo購物專員整合Klook最受歡迎酒店下午茶排行榜，不少酒店設聖誕主題下午茶，更有新酒店上榜，可以在103樓high tea！同時，不少酒店都有下午茶優惠，如美利酒店限時優惠買二送一，而最平下午茶人均低至$164，即睇酒店下午茶排行榜，揀間心水酒店下午茶與朋友們一起愉快地食住度過週末！Yahoo Food ・ 19 小時前
2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾
台北從來都是尋食的好地方，除了夜市掃街或到餐廳歎美食，買手信返香港延續美味亦是重要的一環！今次小編精選了2025年台北必買手信清單，當中有韓國天團Super Junior成員利特都愛的牛軋餅、日本星野集團用來的VIP迎賓果乾，還有蛋捲、密瓜酥、果醬餅乾等，準備出發台北旅遊的各位記得Bookmark！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
萬寧中國實體店下月中停運 線上門店本月底前關閉
萬寧中國公告顯示，其線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止營運；其線上萬寧官方商城(小程序)將於本月28日停止營運，而線上萬寧天貓旗艦店、線上萬寧天貓保健品專營店、線上萬寧京東旗艦店及線上萬寧拼多多旗艦店將在本月26日停運。 萬寧中國指出，內地門店關閉是公司業務戰略調整需要。跨境官方商城(小程序)、萬寧跨境天貓旗艦店、萬寧跨境京東旗艦店及萬寧跨境拼多多旗艦店將繼續提供服務。 萬寧自2004年進入內地市場。據官網資料顯示，萬寧作為香港最大型的健與美產品連鎖店，擁有超過320間分店遍布港澳，內地有超過120間分店。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前