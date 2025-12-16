日本大阪環球影城｜養生式遊玩攻略！如果睡到自然醒，USJ可以怎樣玩？｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》

終於來到日本大阪環球影城（USJ）了！這次以輕鬆養生的方式遊玩，不趕時間、不趕行程，現分享我的經驗與攻略給大家參考。

以輕鬆養生的方式探索大阪USJ，原以為不趕行程會少了樂趣，卻意外收穫滿滿！

交通建議：住得近、睡得飽

交通建議前往USJ需乘搭JR線，因此建議選擇靠近JR站的住宿會更方便。我入住JR難波站附近，從那裡轉乘至西九條站，再到環球影城只需不到半小時，大大節省交通時間，讓人可以多睡一會兒，真正做到養生。

前往USJ建議乘搭JR線，選擇靠近JR站的住宿會更方便哦。

USJ就在JRゆめ咲線（JR Yumesaki Line）的Universal-city站！

門票與準備：App下載與划算套票

出發前一晚，建議先下載USJ官方App，園內設施預約、整理券申請等都需透過它進行。 我這次在Klook購買門票，兩張總價HKD$881，還附贈3張1,000日圓折價券，可用於購買紀念品或小食，相當划算。

出發前一晚記得先下載USJ官方App，省超多事～ 這次我在Klook買雙人票只要HKD$881，還直接送3張1,000日圓折價券，在園內買爆周邊、小吃都行！快筆記這波優惠啦～

入園時間：捨棄早起搶券，選擇自然醒

許多人會在早上7:45前入園，目的是第一時間搶取任天堂世界的整理券，從而避免排隊。但這次我選擇睡到自然醒才出發——年紀漸長，充足休息確實更為重要。

遇上了聖誕造型的Minions蟹肉饅頭，很可愛～

哈利波特園區：試穿、購物與魔法體驗

入園後，我先去試穿哈利波特魔法袍，光是試穿就花了近一小時。建議大家入園後再購買，選擇會更多樣。 我最終買了整套袍子及冬季限定頸巾，四個學院都試過，個人覺得Hufflepuff與Gryffindor最美觀。即場參加了分類帽測試，結果被分到Hufflepuff，便選購了該學院的袍子。 園區外的紀念品店不支援Apple Pay，記得攜帶實體信用卡。 必體驗項目：購買互動式魔杖（Interactive Wand），真有親身施展魔法的感覺！當然不能錯過Butterbeer，有雪糕及布甸版本，極力推薦。現在還有聖誕限定套餐，包含大份雞胸肉，味道不錯，價格也親民。

一進園我直接暴走衝霍格華茲，作為鐵粉哈迷當然先試袍啊～四院袍子一件一件套，光試穿＋凹造型就花了一小時！秋冬限定還有學院貝雷帽、厚圍巾，戴上瞬間變活生生的霍格華茲學生，氣氛滿分！🧙‍♂️✨

我是Hufflepuff的，不過大家有沒有感覺Gryffindor的紅金袍子也很適合我呢？

哈利波特園區吃什麼？經典甜到心臟停跳的冰涼奶油啤酒、還有奶油啤酒口味的雪糕、布丁通通都要～現在還有聖誕限定套餐（超大一塊雞胸肉！），量大料足，味道絲毫不輸，價格也親民✨

任天堂世界：整理券與快速通關

任天堂世界整理券並非特別難搶，我下午三時多順利拿到四時的入場券。 本來以為像迪士尼一樣可現場購買快速通行證（Fast Pass），原來USJ的快速通行證需提前購買。若有購買，體驗會舒適許多；若沒有，就只能乖乖排隊。Yoshi項目排了約80分鐘，Koopa則較快，只需30分鐘。原來越接近閉園時間，排隊人龍越短。

任天堂世界入場需要整理券，但平日真的不用太緊張。我下午三點多才開App抽，馬上就拿到4點時段，完全不搶手～ 如果沒買快速通關都可以現場排隊，晚上6點過後人潮散去，排隊時間大幅縮短，玩到閉園前都超舒服！

總結：園區整體體驗

我們下午1:30才正式入園，主要目標是欣賞聖誕限定商品、遊覽哈利波特及任天堂園區。玩不完也無所謂，下次再來便是。 玩完任天堂後，又折返哈利波特園區慢慢逛，欣賞了燈光秀（似是《火盃的考驗》主題）。晚上的活米村氣氛極佳，建議大家晚上再回去拍照打卡。 園區還有一半區域留待下次探索。長大後的旅行更講求隨性，這次未能盡興，下次再補即可，不必強求一天內完成所有項目。畢竟環球影城每年都有新活動，總有一天能全部體驗。

適逢聖誕季節，園內佈滿聖誕裝飾，並有特別表演及限定小食，增添不少節日氣氛。 另外提醒：動作攝影機的自拍桿及可伸展的三腳架不可帶入，若帶了需寄放在儲物櫃。建議攜帶Osmo Pocket即可。

正值聖誕季節，整座環球影城被繽紛的光影表演、燈飾與聖誕樹輕輕擁抱。

Yahoo Travel《Yahoo「旅」朋友》專欄作家Anton安冬晴

