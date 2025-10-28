93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！

社工訪查的意外發現

一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。

社工起疑，報警出動，10月4日衝進屋子，二樓房間一開，濃濃臭味撲鼻而來——93歲老翁的屍體縮成一團，皮膚風乾皺巴巴，像極了埃及木乃伊。

警方直呼這是「自然脫水現象」，老翁大概7月底就過世了，成澤卻一個人悶聲發大財。據UHB北海道文化放送報導，成澤自稱無業遊民，平日靠父親退休金過活，這次藏屍純粹是怕斷炊。想想社工若沒多心，屍體還得繼續「發酵」，這畫面多驚悚啊。🤢

廣告 廣告

藏屍兩月的貪婪算盤

成澤為啥不報案？警方一問，他就招了：「不知道葬禮怎麼走，怕麻煩。」但挖深點，貪心才是主因。日本養老制度裡，退休金每月自動匯入，兒子冒充父親，就能繼續領取。

芽室町這小鎮，冬季嚴寒，屋子封閉通風差，正好幫屍體「保存」得宜。成澤不只沒報死亡，還用老爸名義領了兩個月補助，據估計上萬日圓到手。

網友在Yahoo!知恵袋上熱議：「這不就是《小偷家族》的現實版？兒子把爸當ATM！」是枝裕和的奧斯卡名片，講的就是老人被當搖錢樹的悲哀，這案子一出，電影票房又得漲一波。

成澤被控遺棄屍體，北海道警方強調，這不是殺人，但道德上等同「活埋」親人。誰知這種貪念，會不會讓他後悔莫及呢？😏

類似慘案的社會隱憂

日本可不是頭一遭這種事鬧大。2021年5月，兵庫縣加古川市也爆一樁：53歲失業男谷本徹藏起父親屍體，塞進倉庫鐵桶，藏了兩個月才被鄰居聞味報警。

谷本爸是低溫症過世，兒子沒錢辦葬禮（日本火化加墓地至少20萬日圓），加上貪圖每月7萬日圓的養老金，就把屍體泡在桶裡，繼續領錢過日子。據產經新聞報導，谷本被捕時說：「怕欠債，暫時擱著。」

這案子一出，兵庫縣社福局推新政策，加強長者訪視，免得更多家庭變「屍藏基地」。再往前推，2019年東京就有兒子藏母屍一年領補助的案例，總額破百萬。

專家分析，日本高齡化嚴重，獨老家庭多，失業子女壓力爆表，養老金成救命稻草，卻也誘發道德崩壞。這些故事聽來像黑色幽默，卻戳中社會痛點。誰說家庭溫暖？有時它藏著最冷的算計。😔

網友怒火與預防呼聲

事件曝光後，X和5ch論壇炸開鍋！台灣網友在PTT八卦版吐槽：「日本老人錢多兒子窮，這劇情比恐怖片還真實！」香港LIHKG也跟進：「退休金領到死，兒子變吸血鬼？」

有人同情成澤「經濟絕望」，但多數怒吼：「親爸屍體都忍心藏，還是人嗎？」日本政府回應快，厚生勞動省推「遺體通報熱線」，鼓勵鄰居多關心獨老。

芽室町當地還辦社區講座，教退休族怎麼防範子女貪念。總之，這樁木乃伊案不只驚悚，還敲醒大家：家庭紐帶斷了，誰來救場？或許下次社工訪查，就該多帶杯茶，聊聊心事。😂

Japhub小編有話說

天哪，寫這篇小編都覺得屋裡涼颼颼！成澤案提醒我們，錢再多也買不回親情。如果你有日本類似奇聞分享，或想聊怎麼防老人孤獨，留言區見～

下次換個輕鬆話題，別嚇壞大家啦！