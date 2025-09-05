上妝就像在擦精華乳！3款養膚型底妝買起來：YSL粉底露、DIOR頂級玫瑰粉底、BOBBI BROWN蟲草持妝乳話題登場

（圖／廖怡婷 攝、取自 blogger_nanal IG）

這次精選三款話題新品：YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露、Dior 精萃再生玫瑰微導粉底、以及 BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳。它們不僅能打造光澤無瑕的底妝效果，更各自帶來獨特的「養膚力」，讓妝感與膚況同時升級，輕鬆實現「越上妝，肌膚越好」的理想狀態。

YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露

養膚關鍵成分：茉莉花精萃、玻尿酸分子、維他命B3精華

YSL突破一般光澤粉底易暗沉的瓶頸，將裸光粉底提升至全新境界。這款粉底露蘊含被譽為「液態黃金」的天然堅果油精萃，注入肌膚潤澤光感，打造清透亮澤又散發自然高級光。質地超越粉底液的輕盈、粉底精華的高遮瑕、粉底霜的極致保濕，質地流動如精華露，易推勻且能完美服貼肌膚，打造細膩柔滑的裸光肌，總共推出12色更能找到貼近膚色的粉底。

YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露 25ml／2,700元（圖／取自 blogger_nanal IG）

全新光澤型粉底也是YSL品牌大使ROSÉ首款正式代言產品，由她演繹YSL恆久閃耀、原生肌膚光澤的「裸絲光」底妝。

（圖／品牌提供）

獨家搭載「 持久成膜科技」，一抹即在肌膚表層形成超薄持妝網膜，一瓶有效擊破所有底妝難題，輕鬆對抗暗沉，全天維持明亮光澤、粉體流動性高，上妝感受舒適，更能輕鬆堆疊瑕疵區域。注入高達78%的頂級保養精華，讓底妝變成一場日常保養儀式，為肌膚打造柔嫩透潤的理想狀態。

（圖／廖怡婷 攝）

迪奧 精萃再生玫瑰微導粉底

養膚關鍵成分：玫瑰微營養胜肽複合物、玫瑰花果萃取、玫瑰花液萃取、雙重玫瑰花瓣萃取

作為玫瑰微營養保養的延伸之作，這款粉底不僅是一款底妝，更是以玫瑰微導營養入妝的高效保養型底妝，注入「玫瑰微營養胜肽複合物」與「光感微珠科技」，使底妝更貼合各種膚色，一抹保濕潤飾，呈現自然無瑕的玫瑰絲緞光妝效。升級搭載「SPF30 PA+++」防曬力讓你即使處於高溫濕熱環境，依然全天穩定服貼、不易脫妝，色澤明亮不暗沉。

迪奧 精萃再生玫瑰微導粉底 30ML／4,950元（圖／廖怡婷 攝）

迪奧這款粉底厲害的地方在於能在上妝後自動調整膚色偏差，讓肌膚自然透亮、散發柔美光澤。和傳統粉底容易出現的灰濁或假白不同，這項技術能即刻貼合各種膚色，不僅修飾膚色不均，還能讓整體氣色更明亮。全系列共有 5 種色號選(ON、0.5N、1N、1CR、2N)能滿足不同膚色與冷暖調需求。妝效輕盈持久使肌膚沒有任何負擔，展現迪奧將高訂保養精神注入彩妝領域的精彩詮釋。

（圖／廖怡婷 攝、品牌提供）

BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 玫瑰粉色

養膚關鍵成分：冬蟲夏草精華、植萃醣、紅海藻及甘草根、維他命E

Bobbi Brown以化妝同時養膚的實力圈粉無數，穩坐底妝神隊友寶座，今年更重磅推出全新色調「玫瑰粉色」，融合細緻粉紅珠光，一抹瞬間提亮均勻膚色，注入透亮光澤，修飾蠟黃，打造粉嫩紅潤肌膚！

BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 SPF 24 PA++ 玫瑰粉色 40ml／2,150元（圖／品牌提供）

告別厚重悶黏的妝感！輕盈水潤的乳液質地絲滑好推，清爽如空氣般零距離貼合肌膚，不黏膩、不悶妝！集結冬蟲夏草等多重養膚精華，為肌膚補足奢養與修護能量、建立保護屏障，改善膚況質感，注入紅潤透亮光澤，綻放粉嫩玫光亮肌，全天候閃耀通透玫瑰光澤！

輕抹瞬間校正暗黃、提亮膚色，不留一絲倦容留於臉上！（圖／廖怡婷 攝）





