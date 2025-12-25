養護中心92歲阿嬤鐵拳奪冠！ 阿嬤鐵拳8線上PK不老祕訣！

養護中心元氣大集合：8位長者鐵拳8的線上對決

Care Esports Association這組織超有心，從2018年起辦長者電競賽，鐵拳系列最受歡迎，這次12屆8位選手平均80多歲，線上PK用Switch，直播有專業講評。

酒井ヒサ子從鐵拳3玩到8，主戰Paul Phoenix的強力拳腳，訪談笑說「遊戲讓我忘年齡，專注超爽」。杉山五郎74歲惜敗，賽後握手「下次再戰」，這銀髮友情讓觀眾鼻酸。

酒井ヒサ子92歲的鐵拳傳奇：從鐵拳3到Paul Phoenix的持久戰

酒井ヒサ子玩鐵拳20多年，92歲還記得招式連段，決賽用Paul的雷神拳和死亡拳KO對手，直播彈幕刷「阿嬤神級操作」，她說「手指還靈活，腦袋更清楚」。

協會強調電競益處，改善認知、減孤獨，酒井分享「遊戲讓我每天期待」，這婆婆不只贏冠軍，還贏人心。

直播熱度與社會小漣漪：10萬觀看後的銀髮電競風潮

YouTube直播瞬間破10萬，網友感動「92歲還這麼猛，給我爸看」，協會創辦人推廣「電競不是年輕人的專利」，類似賽事已辦多屆，鐵拳最受長者愛。

這波新聞讓日本電競圈多關注銀髮玩家，有人笑說「下屆辦95歲以上組，婆婆衛冕」。

