餐廳「光榮結業」卻棄養多隻貓 義工轟用完即棄

【動物專訊】西營盤森美餐廳日前結業，但「光榮結業」的背後，卻是多隻貓貓被棄養。毛守救援近日接收了3隻森美餐廳的貓貓，毛守Kent指，有資深貓義工與該餐廳就養貓問題糾纏多年，因為餐廳一直不肯為貓絕育，只用作捉老鼠，現在更「用完即棄」。他又指，餐廳老闆不誠實，最初對義工說只剩1隻貓要救走，沒想到最終是3隻，他擔心會否仍有貓留在已結業的餐廳內。

早前有市民在網上發帖，指森美餐廳本月結業，需要為一隻2歲貓貓尋家。據知該貓貓其後獲人收養，但沒想到被棄養的貓貓不只那一隻。

Kent表示，西營盤資深貓義工多年來一直跟進森美餐廳的養貓問題，「她和餐廳糾纏了很多年，餐廳因為要用貓捉老鼠，一直不肯絕育，不斷生又不斷將貓B給別人。」早前該餐廳聲稱在結業前為一隻兩歲貓貓尋家，沒想到原來被用完即棄的貓不只一隻。

該資深義工日前聯絡餐廳老闆想救走貓貓，最初對方說還有1隻貓，沒想到最終竟是拿出了3隻約7、8歲的貓貓，而且樣子一模一樣，顯然是同胎的。該義工其後將3隻貓交由毛守救援照顧。據了解，該餐廳之前還有一隻剛懷孕的貓媽媽，其後由員工接走收養。

Kent批評老闆一直就貓的數量說謊，擔心現時已關門的餐廳內還有貓未獲救起。他形容，該餐廳所謂光榮結業，其實是用完即棄，貓貓們長年被用作捉老鼠，餐廳又不肯為他們絕育，最終下場是被人棄養，令他感到憤怒。

西營盤森美餐廳結業，數隻貓貓被棄養。

有資深貓義工日前從該餐廳接走3隻被棄貓貓。

3隻貓貓現時由毛守救援照顧。

森美餐廳早前張貼告示為兩歲貓尋家，但原來餐廳內不只一隻貓。

